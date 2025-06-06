Сколько денег у вас остается? Рейтинг благосостояния семей показал финансовую пропасть между «богатыми» и «бедными» регионами

Власти Коми запретили продажу тонизирующих напитков в школах, в больницах и в спортивных учреждениях.

26 июня состоится заседание Арбитражного суда Коми о признании банкротом потребительского общества «Корткерос-2».

В Усть-Куломском районе с начала лета уже дважды горел лес. В обоих случаях причиной происшествия стали грозы.

Местные жители сообщают о том, что в Коми скупаются земли под охотничьи угодья. Путевки подорожали. При этом половина земли передана одной компании – «ЗверПромКоми».

Республиканский госпиталь ветеранов войн и участников боевых действий стал победителем Всероссийского конкурса.

Администрация Воркуты информирует, что с 4 июня по 31 октября ограничен въезд на всех видах транспорта из города в сторону поселка Советский.