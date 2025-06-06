Сколько денег у вас остается? Рейтинг благосостояния семей показал финансовую пропасть между «богатыми» и «бедными» регионами

Близкое к Кремлю агентство РИА Рейтинг проранжировало российские регионы по уровню благосостояния семей. Республика Коми в нем заняла 23 место.
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Согласно рейтингу, в Коми потенциально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов составлял в 2024 году в месяц 35 тысяч 894 рубля. В семьях с одним ребенком – 54 тысячи 436 рублей.
В пятерке лидеров регионы с богатыми природными ресурсами, а также Москва. Ямало-Ненецкий округ занял первую строчку в рейтинге: в среднестатистической семье с двумя работающими родителями и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат потенциально возможный денежный остаток составил по итогам 2024 года 125,2 тысячи рублей. Далее в рейтинге следуют Ханты-Мансийский АО – 89,6 тыс. рублей; Магаданская область – 75 тыс. рублей; Москва – 66,8 тыс. рублей; Ненецкий АО – 65,2 тыс. рублей.
В нижней части рейтинга расположились: Псковская область – 8,1 тыс. рублей; Астраханская область – 7 тыс. рублей; Крым – 5,8 тыс. рублей; Ивановская область – 2,7 тыс. рублей; Северная Осетия – минус 1,3 тыс. рублей; Карачаево-Черкесия – минус 4,8 тыс. рублей; Дагестан – минус 5,4 тыс. рублей; Кабардино-Балкария – минус 13,1 тыс. рублей; Чечня – минус 14 тыс. рублей, Ингушетия – минус 16,1 тыс. рублей.
Исследователи отмечают, что в регионах с отрицательным денежным достатком важнейшим источником доходов семей является натуральное хозяйство, индивидуальное предпринимательство и другие виды трудовой деятельности, а в ряде случаев серые зарплаты.
В последние годы в рейтинге благополучия семей Республика Коми стабильно входила в 20-ку лидеров, сейчас ее позиции предсказуемо пошли вниз на фоне растущих проблем в экономике и социальной сфере.
В целом рейтинг надо воспринимать с большой долей условности, поскольку расчет производится путем сложения двух чистых медианных годовых зарплат (без налога на доходы физических лиц) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи. В целом по Республике Коми прожиточный минимум сейчас составляет 20 тысяч 393 рубля. На эти деньги жить невозможно, разве что только выживать, перебиваясь с «хлеба на воду», а ведь надо еще оплачивать постоянно и беспричинно дорожающие коммунальные услуги, лекарства и так далее. Зато столь мизерная сумма (подачка) позволяет региону занимать высокие места в рейтинге.