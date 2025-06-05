«Требую миллион долларов и самолет!» (Криминал от 6 июня)

В полицию Усинска поступило сообщение о захвате заложников. Неизвестный потребовал предоставить ему миллион долларов и самолет. На место выехала следственно-оперативная группа, однако информация не подтвердилась.

Правонарушителем оказался 29-летний вахтовик. После завершения рабочей смены он употреблял алкоголь, а позже, по его словам, решил «пошутить» и сообщил ложную информацию о захвате заложников. Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма».

Маленьким за руль – нельзя!

В селе Корткерос сотрудники Госавтоинспекции остановили на дороге 10-летнего мальчика, управлявшего квадроциклом.

Родители разрешали управлять техникой сыну в их присутствии. Однако ключи от гаража находились в свободном доступе, а ключи от квадроцикла – в замке зажигания. Когда мальчик остался дома один, он выехал на дорогу. Законный представитель ребенка оштрафован на 30 тысяч рублей.

Все-таки уговорила мужчину..

В Емве в отношении сотрудников колонии-поселения возбуждено уголовное дело по факту растраты.

По данным следствия, злоумышленница уговорила подозреваемого необоснованно завысить единоразовую премию, выплачиваемую по итогам работы за год, бухгалтеру колонии-поселения. Половина начисленной суммы премии была получена фигуранткой, не имевшей на это права.

Пациент разбушевался

В селе Объячево росгвардейцы с помощью наручников усмирили буйного пациента.

Сотрудники Росгвардии прибыли в медицинское учреждение по улице Мира. Автоэкипажу вневедомственной охраны дежурный врач сообщил, что пациент ведет себя агрессивно. Он угрожал, размахивал стулом, повредил входную дверь и вывеску. Чтобы усмирить буяна, росгвардейцы применили к нему физическую силу и наручники. 39-летний мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.

Страшная находка на берегу

В Койгородском районе обнаружено тело пропавшего весной мужчины.

48-летний местный житель ушел на реку с собакой и пропал. Поиски результатов не дали. Еще во время ледостава спасатели обнаружили возле промоины обувь и одежду пропавшего.

Как выяснил «Комиинформ», на тело у реки наткнулись местные жители. Родные уже похоронили мужчину. Все это время они обращались в правоохранительные органы с требованием установить обстоятельства произошедшего.