«Ухта» – чемпион! (Блиц от 4 июля)

Мини-футбольный клуб впервые в своей истории стал победителем Суперлиги России.

В решающей игре финальной серии ухтинцы одержали победу над командой «Газпром-Югра» из Югорска в овертайме. Победный гол в дополнительное время забил лучший бомбардир Суперлиги Фелипе Парадински.

Гайворонский – теперь в Югре

Экс-депутат Госсовета Коми стал заместителем главы Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа.

Напомним, что Александр Гайворонский покинул Госсовет Коми два года назад, а незадолго до этого он ушел и с поста генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ухта». 50-летний «газовый генерал», говорят, не сработался с тогдашним главой Владимиром Уйбой, а в результате ему пришлось покинуть республику.

«Школьные» дороги подлатают

На эти цели власти республики планируют направить более трех миллиардов рублей.

По информации зампреда правительства Коми Эдуарда Слабикова, за счет регионального и местных бюджетов в 2025 году планируется отремонтировать 154 км автомобильных дорог, задействованных в школьных маршрутах. Работы запланированы на 12-ти участках в Удорском, Прилузском, Усть-Куломском, Сысольском, Усть-Вымском, Койгородском, Корткеросском районах.

В Коми всего восемь пляжей

Большинство мест отдыха у воды в Коми не оборудованы и небезопасны для людей. Об этом заявил главный госинспектор по маломерным судам региона Леонид Носов.

Этим летом на территории республики предполагается открыть восемь пляжей, а также 69 мест массового отдыха у воды с запретом купания. С начала этого года на водоемах республики уже погибли 18 человек, в том числе двое детей.

Полсотни свадеб в один день

8 июля, в День семьи, любви и верности, в Коми свадьбу сыграют 50 пар.

В отдел ЗАГС Сыктывкара и Сыктывдинского района подано 9 заявлений на заключение брака 8 июля. В прошлом году в этот день в столице Коми было зарегистрировано 5 браков, зато своеобразным рекордным стал 2022 год, когда в День семьи, любви и верности союз скрепили 17 пар.

Сутки – без холодной воды

ОАО «Сыктывкарский Водоканал» сообщает: в связи с проведением плановых ремонтных работ будет произведено отключение холодного водоснабжения в Сыктывкаре и селе Выльгорт с 8.00 9 июля до 8.00 10 июля.

Давление в системе водоснабжения нормализуется к 12.00 10 июля. Микрорайон «Орбита» (от ул. Печорской), Верхний и Нижний Чов будут обеспечены холодным водоснабжением с понижением давления.

Дожди задержатся на недельку

о прогнозам синоптиков, первые 10 дней июля на территории республики будет преобладать пасмурная, дождливая погода.

Лишь со второй июльской декады облака над Коми начнут расходиться, а циклоны – отступать.

Минфин взял кредиты

Госдолг Коми вырос на 4,5 миллиарда рублей.

В июне госдолг Республики Коми вырос с 25,8 до 30,3 млрд рублей. Минфин региона оформил сразу пять банковских кредитов на общую сумму 4,5 млрд рублей. В ведомстве пояснили, что заемные средства понадобились для «своевременного и бесперебойного финансирования бюджета», включая социальные обязательства. Четыре контракта подписано с Совкомбанком, один – со Сбербанком. Сейчас структура долга республики выглядит так: 25,8 млрд рублей – это 14 бюджетных кредитов, часть из которых подлежит реструктуризации, и 4,5 млрд – банковские кредиты.

Список потерь пополнился

На днях стало известно о гибели еще десяти военнослужащих из Коми.

При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погибли Михаил Галкин из Усть-Вымского района, Александр Рочев из Усть-Цилемского района, Иван Морохин, уроженец села Нижний Воч, Иван Попов из села Керчомъя, Александр Бебик и Александр Гаврилов из Инты, Андрей Васильев из Сосногорска, Николай Варламов из Троицко-Печорского района, Сергей Соколов из Печоры, Евгений Гичев из Сыктывкара.

Не слишком ли жестко?

В Ухте до конца лета закрыт детский лагерь «Солнечный городок».

В июне начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Коми в г. Ухте Александра Повалишина совершила инспекционный визит в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием и выявила серьезное нарушение. Организация отдыха детей в лагере осуществлялась без санитарно-эпидемиологического заключения. Детей принимали без справки о состоянии здоровья, содержащей в том числе сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями. Суд приостановил деятельность лагеря на 60 суток.

Пришла в полицию с повинной

Жительницу Воркуты после кражи одежды из магазина замучила совесть.

Мировой суд Паркового судебного участка города Воркуты прекратил уголовное дело в отношении 42-летней местной жительницы по обвинению в краже одежды из магазина «Глория Джинс». Женщина похитила из магазина джемпер, фуфайку, ночную сорочку и блузку почти на 5,5 тысячи рублей. Примечательно, что спустя некоторое время обвиняемая сама обратилась в полицию с повинной, мотивируя угрызениями совести. Уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон. Обвиняемая полностью возместила причиненный ущерб и лично принесла директора магазина извинения.

Не ходите в лес в одиночку

В Ухтинском районе 83-летняя женщина ушла за грибами и пропала. Пенсионерка несколько дней провела в лесу, где и ночевала. Полицейские обнаружили ее лишь вечером 30 июня.

В том же районе близ Яреги сотрудники Ухтинского спасательного отряда эвакуировали из леса другую любительницу «тихой охоты». 63-летняя женщина сломала в лесу ногу и нуждалась в помощи.

Нашла телефон в… унитазе

Жительница г. Микунь присвоила гаджет, найденный в туалете бара.

46-летняя женщина проводила время в баре «Север». После употребления очередной дозы спиртного она отправилась в туалет, где обнаружила сотовый телефон. После непродолжительной внутренней борьбы с брезгливостью она достала телефон из унитаза и унесла домой, где высушила, избавилась от привлекающего внимание яркого чехла и вставила свою сим-карту. Благодаря этой сим-карте ее и вычислили.