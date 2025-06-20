В Коми все «тип-топ»? Представительница Желтого дома поведала сенаторам о радужных перспективах республики

6 июня в Москве в Совете Федерации прошло важное для Республики Коми совещание, которое официальные СМИ Желтого дома попросту проигнорировали – не было ни репортажей, ни традиционных оптимистичных комментариев. О причинах такой «невнимательности» будет сказано ниже.

Москва довольна

Совещание было посвящено исполнению постановления Совфеда о государственной поддержке социально-экономического развития Республики Коми, принятого в апреле прошлого года.

«Анализ представленной информации показал, что значительная работа была выполнена как федеральными, так и региональными властями. Многие проблемы удалось сдвинуть с места», – отметил первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий. Его оценка: постановление «реализуется хорошими темпами».

Итак, «анализ» был сделан на основе «представленной информации». Но кто же предоставил ее доверчивым сенаторам, откуда они узнали о том, что далекая от Москвы северная республика не просто развивается, а еще и «хорошими темпами»?

Об этом Совет Федерации проинформировала заместитель председателя правительства Республики Коми Лариса Максимова. В частности, она рассказала членам Совфеда о том, как готовится регион к празднованию 250-летия Сыктывкара в 2030 году. Говорила она о реконструкции театра оперы и балета, комплексном благоустройстве набережной в Сыктывкаре, строительстве моста через Печору: «Этот проект важен не только для субъекта Федерации, но и для межрегионального транспортного коридора, связывающего Республику Коми и Ненецкий автономный округ…» – отметила представительница Желтого дома.

«Заезженная пластинка»

Конечно, для московской аудитории все эти проекты в новинку, многие сенаторы, вероятно, услышали о них впервые. Но для жителей Коми – это уже давно «заезженная пластинка». Ну действительно, сколько можно трезвонить о важности печорского моста и дороги до Нарьян-Мара, которая строится и одновременно ремонтируется уже на протяжении почти 40 лет?! Кстати, еще к декабрю прошлого года власти Коми обещали представить в федеральное правительство проект моста через Печору. И где он, этот проект, не говоря уже о самом мосте?

Новое здание театра оперы и балета в Сыктывкаре планировалось построить еще к 100-летию государственности Коми, то есть к 2021 году. На сегодняшний день этот вопрос все еще находится на стадии обсуждения. Почти 10 лет чиновники обсуждают!

С набережной в Сыктывкаре все та же история: многолетний треп и жалобы на отсутствие денег в бюджете, а федеральный центр, мол, не помогает. Напомним, что еще в 2023 году Минстрой России на очередную просьбу выделить средства на обустройство сыктывкарской набережной прямо указал в своем письме, что у Республики Коми на 1 августа 2023 года профицит бюджета составлял 4,9 млрд рублей, а нецелевые остатки средств консолидированного бюджета Коми – почти 33 млрд рублей! То есть с такими показателями реализовывать проекты, подобные набережной, можно и самостоятельно без какой-либо помощи со стороны федерального центра.

Официальные СМИ Коми не стали подробно рассказывать о совещании в Москве, чтобы лишний раз не раздражать население республики. Потому что в сто первый раз обсуждать упомянутые выше проекты – это уже перебор. Возникает эффект хронического дежавю: на протяжении многих лет звучат одни и те же обещания. Местные жители от них устали.

«Дорожная карта» зашла в тупик

Конечно, было бы интересно еще заслушать информацию о том, как выполняется распоряжение правительства России «Об утверждении программы социально-экономического развития Республики Коми на период до 2028 года», принятого все в том же апреле 2024 года.

Заметим, что никогда ранее федеральные власти не принимали столь важного и детально проработанного документа, касающегося социально-экономического развития Республики Коми. Вот она «дорожная карта» для региональных чиновников, чтобы поступательно двигаться в заданном направлении. Есть конкретные задачи, конкретные показатели, которые надо достигнуть за ближайшую «пятилетку», только работайте на совесть.

В числе основных задач – создание условий для реализации инвестиционных проектов; безопасность жизнедеятельности населения и комфортная среда для жизни; модернизация коммунальных объектов; развитие транспортной инфраструктуры. Общий объем финансирования мероприятий программы развития Коми должен составить 11,4 млрд рублей, из них 8,6 млрд рублей – средства федерального бюджета.

И самое главное – реализация программы позволит привлечь 120,6 млрд рублей инвестиций, создать 4,8 тысячи дополнительных рабочих мест и обеспечить дополнительные налоговые поступления в размере 18 млрд рублей.

Пошел второй год выполнения распоряжения – и тишина!

Сергей ПАВЛОВ.