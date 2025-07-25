Художник и архитектор Вениамин Эдельгаус участвовал в подпольном революционном движении в буржуазной Латвии, сидел в нацистских застенках, прошел ГУЛАГ, но оставил свой след в Сыктывкаре. Его работы хорошо знакомы жителям столицы Коми, но очень немногие знают имя их автора.

Красный архитектор

Вениамин Эдельгаус появился на свет в 1907 году в Риге, ставшей к тому времени крупнейшим индустриальным центром Российской империи. Что давало широкую базу для распространения марксизма, и за три года до рождения будущего архитектора была учреждена Латвийская социал-демократическая рабочая партия (ЛСДРП).

В годы гражданской войны власть в Латвии, как и во многих других регионах бывшей империи, неоднократно менялась. В начале 1919 года в Ригу вошли красные латышские стрелки, и на их штыках была провозглашена Латвийская Социалистическая Советская Республика. ЛСДРП стала правящей партией и сменила название на Коммунистическую партию Латвии.

Однако советская власть в Латвии просуществовала недолго. После провозглашения независимости компартия ушла в подполье, а ее лидеры эмигрировали в СССР.

На фоне этих событий прошли детство и юность Вениамина Эдельгауса, всерьез увлекшегося коммунистическими идеями. По заданию партии он рисовал карикатуры на политических деятелей буржуазной Латвии, которые публиковались в нелегальном журнале.

Но ему хотелось большего, и он поступил на архитектурный факультет Латвийского университета. Одним из его учителей оказался человек прямо противоположных политических воззрений – правительственный архитектор, любимец президента буржуазной Латвии Улманиса Эйжен Лаубе. Он автор 83 построенных в Риге многоэтажных каменных жилых и общественных зданий. Особенно тщательно Лаубе подходил к декоративной отделке фасадов своих строений, используя при этом натуральные материалы – дерево и тесаный камень.

Эти уроки блестяще освоил Эдельгаус, и они ему пригодились в будущем. Университет он не окончил – его призвали в армию. Срок службы для рядового состава был небольшим – всего 10,5 месяцев. А по возвращении Вениамин Зусманович стал неплохо зарабатывать, проектируя мебель и интерьеры.

Долгая дорога в ГУЛАГ

В 1938 году Компартия Латвии решила, что полученный Эдельгаусом в латвийской армии опыт может пригодиться в Испании, где вот уже два года бушевала гражданская война. Дорога на Пиренейский полуостров проходила через гитлеровскую Германию, и пересечь ее Вениамин Зусманович не смог – был схвачен немецкими жандармами и брошен в тюрьму.

Освободился молодой латышский коммунист, когда армия диктатора Франко вошла в Мадрид. Эдельгаус вернулся в Латвию, где у власти стоял свой диктатор – Карлис Улманис, совершивший пятью годами ранее государственный переворот. Все политические партии были запрещены. И тогда Вениамин Зусманович решил, что его место не на родной земле, а в Советском Союзе – стране победившего социализма. Он – архитектор, ему следует строить и творить. А что может быть лучше строительства коммунизма?

Если бы он потерпел хотя бы год, то оказался бы в СССР, не покидая Риги. Но он не мог предвидеть, что летом 1940 года в Латвию войдут части Красной армии и будет провозглашена Латвийская ССР. А потому он попытался сам переправиться в страну своей мечты. Но и тут потерпел неудачу. Его схватили на самой границе, причем не латышские пограничники, а советские.

Объяснить, что он – коммунист и прибыл в Советский Союз с самыми добрыми намерениями, Вениамин Зусманович не смог. Особое совещание при НКВД СССР приговорило Эдельгауса к пяти годам лишения свободы за незаконный переход границы. Другого не стоило и ожидать – в годы «большого террора» были расстреляны почти все деятели латышской секции Коминтерна. Отбывать наказание мечтателя и идеалиста отправили в Северный железнодорожный лагерь.

Из столицы в столицу

Впрочем, отчасти мечта латышского коммуниста сбылась. Его отправили на стройку коммунизма, только не в качестве добровольца, а как обычного заключенного.

Созданный в 1938 году Севжелдорлаг был призван соединить стальными рельсами Воркуту со станцией Котлас, что позволило бы вывозить добытый в Заполярье уголь. Эта задача стала особенно актуальной осенью 1941 года, когда немцы захватили Донбасс и страна лишилась 60 процентов добываемого угля, столь необходимого в оборонной промышленности. Шахты Воркуты и Инты должны были восполнить пробел.

Строили дорогу бешеными темпами, не считаясь с немалыми людскими потерями. Заключенному Эдельгаусу удалось выжить, но не благодаря крепкому здоровью, а лишь потому, что его определили на работу в культурно-воспитательный отдел. Предполагалось, что в лагерях заключенные должны не столько умирать от непосильного труда, сколько перевоспитываться. Этим целям служили выпускаемые самими зэками стенные газеты и состоящие из узников ГУЛАГа агитбригады.

Для стенгазет требовались карикатуристы, и Эдельгаус оказался как нельзя кстати. Будучи коммунистическим подпольщиком, он своими острыми рисунками разил капиталистов и их прихвостней, а теперь клеймил лодырей и отказчиков от работы. Советские идеологи предполагали, что умиравшие с голоду работяги будут, глядя на карикатуры, смеяться, держась за животики, и трудиться с удвоенной силой.

Та же роль отводилась и агитбригадам. И здесь Вениамину Зусмановичу пришлось освоить профессию оформителя, отчасти схожую с работой архитектора.

Освободился Эдельгаус в феврале 1945 года. Но ехать ему было некуда – оставался запрет на проживание в больших городах. И он остался в Княжпогосте – своего рода столице Севжелдорлага. Но уже через год он перебрался в другую столицу – Сыктывкар.

На новой родине

В 1946 году власти северной республики решили широко отметить 25-летие Коми автономии. Война закончилась, и надо было продемонстрировать, что вся дальнейшая жизнь будет, несомненно, счастливой. В Кировском парке устроили Выставку достижения народного хозяйства, где, правда, демонстрировались экспонаты, изготовленные в лагерях. А чтобы украсить город, нужны были художники и архитекторы. И тут вспомнили про Эдельгауса, который совмещал в себе обе профессии.

Выполнив задание, Вениамин Зусманович остался в Сыктывкаре навсегда. Ему здесь было где развернуться. В 1949 году он выступил одним из создателей «Товарищества художников Коми АССР» – кооперативного объединения профессиональных и самодеятельных мастеров кисти и резца. Недостатка в заказах не было. И Эдельгаус проектировал разного рода выставки и интерьеры. Старожилы помнят сотворенное им красочное убранство старого «Детского мира» на улице Орджоникидзе, приводившее в восторг детвору. Он же создал интерьеры загса, Коми республиканского драматического театра, педагогического института.

В 1953 году при его активном участии в городе на месте нынешнего «Детского мира» появилась мастерская художественного фонда, которую, по некоторым сведениям, спроектировал Вениамин Зусманович. Здания уже нет, но сохранилось то, что творили работавшие там мастера. Эдельгаус, помня уроки буржуазного архитектора Лаубе, создал фриз на Дворце пионеров, барельефы на школах №№ 12 и 40, а также герб РСФСР и знамена на фронтоне Дома профсоюзов.

Пожалуй, самой известной его работой стал памятник классику коми литературы Ивану Куратову на нынешней Театральной площади. Величественную фигуру поэта изваял скульптор Владислав Мамченко, а архитектурным оформлением занимался Эдельгаус.

Мамченко, как и его друг, скульптор Юрий Борисов, считал Вениамина Зусмановича своим учителем и другом. Но были у него ученики и не столь именитые, поскольку он преподавал рисование и черчение в школе № 12, а также в училищах и вузах.

Свое кредо Эдельгаус сформулировал в статье, опубликованной в республиканской газете: «Сыктывкар расположен на берегу реки в окружении леса. Зеленые улицы, уютные скверы и старинный парк, которым могли бы позавидовать даже южные города, – все это придает городу неповторимую прелесть. Наша задача: сделать Сыктывкар городом образцовой чистоты. И в нем все должно быть красиво, все должно радовать глаз».

Столица Коми стала второй родиной Вениамина Эдельгауса, здесь же он нашел в 1984 году вечное успокоение на Центральном кладбище.

P.S. ___________________________________________________________________________

Злоключения «мужика под деревом»

Памятник Куратову поставили не там, где хотели его авторы

Скульптор Владислав Мамченко на встрече с журналистами признался, что своего Куратова он намеревался поставить в тихом уголке Сыктывкара в тени зеленых деревьев на пересечении улиц Куратова и Кирова. Однако городские власти решили, что основоположник коми литературы должен стоять у всех на виду, и нашли ему место перед музыкальным театром на площади, носящей тогда имя Ломоносова.

Такой выбор весьма озадачил архитектора Эдельгауса. Как вспоминал инженер-строитель Сергей Плат в статье, опубликованной в газете «Красное знамя», первоначально Вениамин Зусманович задумал установить Куратова на полированном гранитном постаменте высотой более двух метров. Но быстро понял, что ошибся. Полированный гранит выглядел бы нелепо на фоне серого бетона окружавших зданий. Тогда он решил гранит убрать, памятник установить как можно ниже к земле, а сзади высадить быстрорастущие деревья. Таким образом Куратов как бы символизировал «соль земли Коми», а деревья вокруг – коми парму.

В 2007 году в ходе реконструкции территории скульптуру все-таки приподняли, многие деревья и кусты вокруг вырубили, поставив взамен три фонтана. Тогда же площадь переименовали, назвав ее Театральной, поскольку словосочетание «памятник Куратову на площади Ломоносова» звучит несколько нелепо.

Сыктывкарцы прозвали памятник «мужик под деревом», не зная, что вообще-то он под деревом и должен был стоять.

Игорь БОБРАКОВ.