Вся власть Совету – дачному! Садоводы решили объединиться и создали себе «страну» со своими законами и обычаями

История создания Совета Дырносских дач началась с обычной семейной покупки. В октябре 2021 года Наталья Минеева с семьей решила приобрести дачный участок. Детей во время поездок укачивало из-за состояния дороги, но семья все равно решилась на покупку, наивно полагая, что такая разбитая дорога наверняка стоит в ближайших планах на ремонт.

Реальность оказалась куда суровее. Лето 2022 года принесло облака пыли, тряску в автобусах и понимание, что никакого ремонта в ближайшее время не предвидится. Именно тогда у Натальи Сергеевны и зародилась мысль: нужно объединяться.

«Когда мы впервые поехали на дачу летом, я была просто в шоке от состояния дороги. В автобусе все подпрыгивали на ухабах, дети жаловались на тошноту, вокруг – пыль столбом. Разговорилась с соседями по автобусу – оказалось, многие годами ждут ремонта. Тогда и подумала – надо что-то делать самим», – рассказывает Наталья.

Момент истины

Одно дело — возмущаться в автобусе, и совсем другое — создать рабочий механизм для решения проблем. Наталья начала общаться с дачниками и в соцсетях, постепенно формируя команду единомышленников. Требовались люди разных специальностей: кто-то должен был вести группу в соцсетях, кто-то — заниматься документами, нужны были специалисты в вопросах садоводства, землеустройства, инженеры.

«Важно было понять, поддерживают ли садоводы эту идею вообще, – вспоминает Наталья. – Я разработала подписные листы, раздавала их прямо в автобусе. Постепенно нашлись активисты, которые тоже начали помогать собирать подписи».

Решающий момент настал 16 сентября 2022 года, когда состоялась встреча дачников с мэром Сыктывкара Владимиром Голдиным. Именно мэр высказал пожелание создать общественный Совет при администрации города. На собрании присутствовало много активных садоводов, и Совет был учрежден, но как самостоятельная единица. Председателем единогласно избрали Наталью Сергеевну Минееву.

«Я долго сомневалась, стоит ли регистрировать Совет официально в Министерстве юстиции, – признается Наталья. – В итоге решили, что общественное объединение имеет право работать и без регистрации. Главное, чтобы нас слышали».

«Удачные разговоры»

За Советом закрепилось народное название «Дачный совет», и работа закипела. Была создана группа «ВКонтакте» – «Дырнос. Дачная жизнь» и чат «Дырнос. Удачные разговоры» – площадки для общения, взаимопомощи и информирования о работе Совета.

«Первым делом мы занялись освещением проблем в СМИ, – рассказывает Наталья. – Организовали репортажи на телевидении, публикации в газетах. Начали писать обращения во все инстанции – главе Коми, в администрацию Сыктывкара, Департамент финансов, депутатам Госсовета РК и города. Некоторые дачники даже обращались к президенту».

Результаты не заставили себя ждать. Благодаря настойчивости Совета был разработан проект ремонта дачной дороги, и на 2025 год запланирован ремонт участка. МКП «Дорожное хозяйство» стало регулярно грейдировать дорогу, произвело отсыпку щебнем, отремонтировало автобусную остановку СНТ «Кедр».

Одно из важных достижений – изменение расписания автобусов. Раньше зимой на дачи ездил только один автобус, остальные два отменялись до начала сезона. Теперь благодаря работе Совета весь год ходят три маршрута, а расписание утверждается с учетом мнения жителей и садоводов.

Больше чем транспорт

Совет не ограничился решением дорожного вопроса. Под руководством Натальи Сергеевны была проделана огромная работа:

— Объединение председателей СНТ. Теперь они регулярно встречаются, в том числе с участием членов Общественной палаты Республики Коми.

— Создание реестра садоводов.

— Разработка инструкции по признанию сетей бесхозяйными.

— Создание проекта типового Устава СНТ.

— Обсуждение вопроса вывоза ТКО с ООО «Региональный оператор Севера».

— Проведение рабочих встреч с руководителем администрации Сыктывкара, прокуратурой, МВД, депутатами по вопросам безопасности на территориях СНТ.

— Решение проблемы освещения поворота на СНТ «Нива» и «Кедр».

«Мы не только решаем проблемы, но и организуем праздники, – с улыбкой говорит Наталья. – Провели «Масленичный разгуляй» в 2023 году, общий субботник для всех СНТ. Важно создавать не только инфраструктуру, но и сообщество».

В минувшие выходные, в преддверии Дня соседей, Совет под руководством Натальи организовал настоящий дачный праздник. Солнечный день, угощения, мастер-классы, игры и спортивная разминка — мероприятие превратилось в настоящий фестиваль дачной жизни.

«Главным садоводом» Дырноса назвали Людмилу Анатольевну Башлыкову, которая принесла целую «плантацию» растений и щедро делилась опытом с новичками. Среди угощений были не только пироги от местных хозяек, но и балкарские хычины с картофелем и сыром от соседей из СНТ «Елочка». Для детей организовали мастер-классы, где каждый ребенок мог сделать поделки своими руками.

«На мероприятии царила атмосфера большой дружной семьи, – говорит Наталья. – Даже дети, пришедшие без родителей, не остались без внимания – директор магазина на СНТ «Нива» угостил их водой в жаркий день. Многие ушли победителями игр и конкурсов, получив в подарок органические удобрения».

Тернии на пути

Путь Совета не был устлан розами. Наталья признается, что часто приходилось сталкиваться с непониманием, конфликтами внутри команды, усталостью от общественной работы.

«Разные характеры, разные взгляды, разное отношение к общественной деятельности – все это вызывало споры, – рассказывает она. – Люди уходили, возвращались, не всем нравилась идея командной работы. Некоторые вообще не верили в идею Совета. Но постепенно сформировалась сплоченная команда людей, готовых тратить свое свободное время на общее дело».

Особенно непросто было убедить официальные структуры в необходимости решения проблем. Потребовались десятки писем, множество встреч, настойчивость и терпение.

«Когда нам говорили «нет денег», мы предлагали варианты. Когда отвечали «не наша компетенция», мы находили чья. Постепенно власти поняли, что мы не отстанем, и начали идти навстречу», – улыбается Наталья.

Садоводы, вперед!

Сегодня Дырносский дачный совет стал настоящим центром притяжения для садоводов. В группе «Дырнос. Дачная жизнь» люди не только обсуждают насущные проблемы, но и делятся советами по садоводству, ищут потерявшихся питомцев, обмениваются контактами мастеров и даже «воюют с волками», как шутит Наталья.

«Дырнос стал как отдельная страна со своими законами и обычаями, – говорит она. – И что интересно, некоторые СНТ, даже не относящиеся к Дырносу, предлагают объединить всю «республику» садоводов».

Для самой Натальи Сергеевны работа в Совете стала важной частью жизни. Несмотря на то, что общественная деятельность отнимает много времени и сил, она не жалеет о своем решении.

«Когда видишь результат – отремонтированную остановку, новое расписание автобусов, освещенный поворот – понимаешь, что все это не зря. Особенно приятно, когда подходят незнакомые люди и благодарят за работу».

Дорога в будущее

Главная цель Совета сегодня – добиться полноценного ремонта дачной дороги. Проект уже есть, однако предложенный план ремонта вызывает у Совета серьезные опасения. Согласно документам, в 2025 году планируется отремонтировать только один километр дороги, еще один – в следующем, затем небольшую часть в 2027 году, и завершить работы только в 2028 году.

«Семь километров дороги в столице республики (а ведь дачи входят в черту города Сыктывкара) будут ремонтировать четыре года! Это абсурд, – возмущается Наталья. – Мы считаем, что при таком темпе работ к моменту укладки последнего метра асфальта первый, заложенный в 2025 году, уже потребует ремонта. Поэтому мы продолжаем бороться за ускорение процесса и привлекаем к этому вопросу максимальное внимание».

История Дырносского дачного совета показывает, как инициатива одного человека может объединить тысячи людей и изменить, казалось бы, неразрешимую ситуацию. За два года из разрозненных дачников образовалось настоящее сообщество, с которым считаются власти и которое способно решать серьезные проблемы.

«Самое главное, чему я научилась за это время, – говорит Наталья Сергеевна, – что нельзя опускать руки. Если объединиться, можно решить практически любую проблему. Даже если кажется, что это невозможно».

А дорога… Что ж, теперь есть надежда, что скоро детей перестанет укачивать на пути к даче, а поездка за город станет приятным началом отдыха, а не испытанием на прочность.

Нина АНАНИНА.