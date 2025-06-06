Выборы или «спектакль»? Участники форума сторонников КПРФ назвали главную политическую интригу года

В минувшую субботу в Сыктывкаре представители более 20 общественных организаций приняли участие в форуме сторонников КПРФ. Каждый говорил о своем, о наболевшем, но было и общее – желание кардинальных перемен в структурах власти Республики Коми.

Далеко не все участники форума (среди них были как представители общественных организаций, так и гражданские активисты) придерживаются левых взглядов. Но куда важнее другое: на форуме собрались неравнодушные люди, которых волнуют наши общие проблемы. И среди них, разумеется, лидер коммунистов республики, депутат Госдумы РФ Олег Михайлов.

Девять аварий в день

В своем выступлении председатель культурно-просветительской общественной организации «Сыктывкар», депутат Госсовета РК (фракция КПРФ) Илья Богданов предостерег от ситуативного и спонтанного переименования улиц в столице. Он также напомнил, что в Кировском парке 19 лет назад был установлен памятный знак в виде большого валуна (временно – на год-два) в честь уроженцев Коми, ушедших во время Великой Отечественной войны защищать Родину. (Напомним, что в годы войны с сыктывкарского причала ушло около 300 судов с добровольцами). Но памятник на месте памятного знака до сих пор так и не появился. Причем этот вопрос власти Сыктывкара сегодня даже не обсуждают.

Экоактивист Виктор Вишневецкий (Комитет защиты Вычегды) затронул весьма болезненную для многих тему сбора и переработки отходов. За прошедшие годы в Коми так и не было обустроено ни одного производства по сортировке и переработке отходов, а ведь к 2030 году мы должны будем перерабатывать 100 процентов отходов, как предписывают нормативные документы. Уже сейчас есть все основания заявить о провале «мусорной реформы», которая привела лишь к банальному росту тарифов.

Иван Иванов (Комитет спасения Печоры) говорил о важности федерального законопроекта, подготовленного депутатом Госдумы Олегом Михайловым, направленного на снижение экологических рисков при эксплуатации старых внутрипромысловых нефтепроводов. Из-за изношенности они чаще всего и становятся причиной аварий с серьезными последствиями для окружающей среды.

Олег Михайлов привел такую статистику: в России каждый день на нефтепромыслах в среднем происходит девять аварий! Но чтобы законопроект был принят, требуется поддержка провластного большинства в федеральном парламенте. Увы, провластные депутаты блокируют этот законопроект. А тем временем по Печоре прямо сейчас плывет после таяния снега очередная «весенняя партия» нефтепродуктов. И так происходит из года в год.

Требуем перемен!

Депутат Госсовета Коми Екатерина Дьячкова (фракция КПРФ) и член Сыктывкарского представительства «Коми войтыр» Михаил Канев подняли тему подготовки национальных кадров. Если ситуация не изменится, то уже в обозримом будущем коми язык в школах будет некому преподавать.

Член Избирательной комиссии Республики Коми Андрей Никулин говорил о неэффективности чиновников: «За последние годы власть хорошо научилась только обещать… Каждый новый руководитель разводит руками: мол, плохое наследство досталось…» А какое может быть «наследство», когда в Коми идет развал по всем направлениям? Чиновникам не нужны перемены. Не по этой ли причине провластные депутаты отказались снизить «муниципальный фильтр» с нынешних 10 до 5 процентов?

Гражданский активист из пригородного поселка Краснозатонский Николай Ульянин обратил внимание на нерешительность столичных властей, которые, не посоветовавшись с народом, отдали под коммерческую застройку традиционное место отдыха местных жителей. «Решение о возведении глэмпинга принималось в течение одного дня, а мы уже четыре месяца боремся, чтобы его отменили. Глава администрации Сыктывкара Владимир Голдин говорит, что ничего сделать не может…» – подчеркнул активист.

Эмилия Братенкова из Ижмы (в соцсетях ведет публичную страницу «Миян Ижма медся дона») рассказала о колоссальном давлении на нее со стороны чиновников за независимую позицию при освещении событий в Коми.

Никого не оставило равнодушным и выступление Марты Пименовой (член республиканской ассоциации многодетных семей). Ее фраза: «Жизнь многодетных семей не интересна для власти, приходится самим решать проблемы» – прозвучала как приговор социальной политике, которую проводят региональные чиновники.

Республика нуждается в переменах, особенно в коридорах власти, которые заполнены «вахтовиками». Они приезжают в Коми в основном с намерением чем-нибудь разжиться.

Надо менять подходы к кадровой политике, люди устали от «вахтовиков» во власти, пора выбирать своих. Первым на эту тему высказался печорец Алексей Громов (Союз ветеранов Афганистана и СВО), отметивший важность участия Олега Михайлова в кампании по выборам главы Коми, которые состоятся 14 сентября.

«Первородный грех»

Итоги форума подвел Олег Михайлов: «Сегодня было много сказано по поводу невыполнения чиновниками своих обещаний. Если в ретроспективе посмотрим на последние 10-15 лет, то мы действительно можем вспомнить разного рода проекты и броские заявления от представителей власти: «Территория мечты», «Белкомур», «Ответственность за результат», «Программа возрождения республики», «Рассвет» и так далее. Все это мы пережили. Но проходит очередная выборная кампания, люди получают свои мандаты, власть формирует лояльное большинство в депутатском корпусе – и на этом все и заканчивается. Мы продолжаем деградировать, продолжает уменьшаться численность населения, продолжают закрываться предприятия, разоряться сельское хозяйство, люди уезжают… Хорошо только чиновникам. У них все нормально, у них растут зарплаты, они выписывают себе премии.

Тем, кто возмущается, организуют разного рода репрессии. На самом деле это все печально, но мы должны понимать, что других возможностей изменить жизнь жителей Республики Коми, кроме как через выборы, у нас нет. Ситуация ведь не критически сложная: либо все остается как есть, либо мы сворачиваем с нынешнего тупикового пути и двигаемся вперед.

В Республике Коми есть все для того, чтобы обустроить качественную жизнь, которой достойны северяне в 21 веке. У нас хватает денег, чтобы обеспечить всем необходимым детей, капитально обновить инфраструктуру, решить экологические проблемы, обеспечить жильем всех, кому оно положено, и построить дороги. Есть для всего этого ресурсы. Неэффективное их использование, разворовывание, коррупция – это «первородный грех» нынешней системы власти», – заявил депутат Госдумы.

Момент истины

Сегодня в Коми самый главный политический вопрос: допустят ли Олега Михайлова до выборов?

Одна из участниц форума, работающая в бюджетной организации, посетовала на то, что ее чуть не уволили только за то, что она в соцсетях одобрила (нажала соответствующую кнопку на компьютере) публикацию за авторством человека, который чем-то не угодил чиновникам.

Бюджетники, которых начальство заставляет голосовать за «нужных людей», – это один из административных ресурсов власти на выборах. Но существуют и другие. Например, есть «эффективный» способ, как избавиться от оппозиционеров. Это «муниципальный фильтр». Чтобы тот же Олег Михайлов смог побороться за должность главы Коми, он должен заручиться поддержкой депутатов – 120 от сельских поселений и 40 – от районов и городов. Причем подписи депутатов должны быть минимум из 15 муниципалитетов.

Судя по тому, как развиваются события, действующая власть не желает, чтобы у врио главы Коми Ростислава Гольдштейна был реальный конкурент, способный сотворить, как минимум, сенсацию – не дать хозяину Желтого дома набрать более половины голосов избирателей, что автоматически подразумевает второй тур голосования.

О том, что Олега Михайлова хотят исключить из предвыборной гонки, свидетельствуют последние социологические опросы, где его фамилия попросту отсутствует в списке претендентов.

Заезжие «ивановы»

Политтехнологи Желтого дома, похоже, решили пойти по уже проторенной дорожке – провести выборную кампанию по образцу той, что была в 2020 году. Тогда врио главы Коми Владимиру Уйбе подобрали в «конкуренты» спойлеров, то есть заведомо слабых кандидатов – неярких и малоизвестных. Олега Михайлова до выборов не допустили, сославшись на то, что он якобы не прошел «муниципальный фильтр». В частности, вроде как были выявлены «задвоенные» подписи – ряд депутатов поставил свои подписи сразу за двух потенциальных кандидатов. Возможно, это было сделано сознательно, дабы таким «техническим» способом устранить популярного в народе претендента. Кстати, один из политтехнологов той поры ныне отбывает наказание за уголовное преступление.

У оппозиции были обоснованные претензии и к самому господину Уйбе, который заявлялся на выборы в качестве самовыдвиженца, хотя на тот момент республиканское законодательство разрешало муниципальным депутатам ставить подписи в поддержку только представителей от партий. Однако Избирательная комиссия Коми этот факт проигнорировала.

Вообще, выборы пятилетней давности оставили неприятный осадок, и Коми региональное отделение КПРФ до сих пор не признало их результаты. Что же касается большинства простых людей, то они даже не поняли, что произошло. А именно: выборы превратились по сути «в спектакль для одного актера».

Сегодня политтехнологи от власти по-прежнему считают, что пусть в выборной кампании будут участвовать заезжие «ивановы, петровы, сидоровы» (для них легко организуют «муниципальный фильтр» за счет лояльных депутатов), чем популярный оппозиционный политик, да еще и из местных. Напомним, что на выборах в Госдуму России в 2021 году за Олега Михайлова проголосовало более 80 тысяч избирателей.

Сергей МОРОХИН.