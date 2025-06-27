Хотим жить в Коми! В Яренске зреет «административная революция»: местные депутаты просят «отдать» их территорию соседнему региону

Депутаты сельского поселения «Сафроновское» (административный центр село Яренск) Ленского района Архангельской области обратились к своему губернатору Александру Цыбульскому с неожиданной просьбой – рассмотреть вопрос о передаче их территории Республике Коми, поскольку нынешнее бедственное положение уже терпеть нет мочи.

Последняя капля

В обращении говорится: «Последней каплей, которая переполнила чашу наших проблем и во многом привела к этому обращению, стала проблема с оказанием скорой медицинской помощи. С февраля 2025 года служба Скорой медицинской помощи нашего района была централизована и перешла в ведение Котласской городской больницы. И если раньше главный врач Яренской центральной районной больницы в экстренных случаях принимал решение, куда госпитализировать пациента из Яренска или других населенных пунктов – в ЛПУ Сыктывкара, Коряжмы или Котласа, то теперь решение принимается на уровне диспетчера Котласской городской больницы. Больных, подлежащих госпитализации, везут 4-6 часов по грунтовой дороге (180 км) плохого качества в Коряжму или Котлас, преодолевая паромную переправу или понтонную переправу через Вычегду, вместо того чтобы за 2,5-3 часа доставить больного по асфальтированной дороге в медицинское учреждение Сыктывкара…»

Здесь надо сделать уточнение – между нашими соседними регионами уже много лет действует соглашение о сотрудничестве по оказанию медицинской помощи. Поэтому в том, что больных из Яренска везут в Сыктывкар, нет ничего удивительного.

Удивляет другое, как вообще возможно инфарктников и инсультников довезти до больницы. Такую плохую и длинную дорогу не каждый здоровый выдержит.

Театров не видели!

Депутаты подробно остановились на том, что их территория по всем позициям уступает Республике Коми. Например, в расположенном от Яренска в 15 километрах поселке Казлук Усть-Вымского района, где численность населения примерно в десять раз меньше, чем в Яренске, есть хорошее футбольное поле, крытый хоккейный корт и другие действующие спортивные сооружения.

В магазинах Яренска продаются хлеб, молочная продукция из Коми. Опять же Сыктывкар – это ближайший крупный город, где есть богатый выбор потребительских товаров,

аэропорт, театры, в общем, много и других «благ цивилизации».

А еще депутаты отмечают, что в том же Усть-Вымском районе развивается сельское хозяйство, фермеры востребованы, здесь худо-бедно можно найти какую-то работу, например, в том же поселке Жешарт.

Иван Куратов здесь творил…

И если сегодня облик Яренска производит тягостное впечатление – крыши старых деревянных зданий покрылись зеленым лишайником, на улице сильно пахнет выгребными ямами. А куда деваться, если здесь нет канализации? Одним словом, Яренск сегодня – это фактически «заброшка». Неудивительно, что чиновники областного уровня здесь редкие гости. Кстати, Александр Цыбульский здесь был лишь один раз летом 2020 года в период своей выборной кампании. Может, и в этом году заедет, так как в Архангельской области, так же как и в Республике Коми, в сентябре должны пройти выборы губернатора.

А ведь в стародавние времена основная часть Коми края входила в Яренский уезд Вологодской губернии. Яренск имел статус города, которого лишился в 1924 году, а потом постепенно превратился в неперспективное село.

А еще в Яренске в местном духовном училище учился основоположник коми литературы Иван Куратов. Исследователи его творчества считают, что именно здесь впервые проявилось его поэтическое дарование. Родом из Яренска первый ректор Сыктывкарского университета Валентина Витязева. Действительно, есть много общего между Яренском и Коми как в далеком прошлом, так и в дне сегодняшнем.

Поэтому сам факт, что Ленский район является частью Архангельской области, выглядит каким-то административно-территориальным недоразумением. Жителям Яренска сегодня проще добраться до Москвы, чем до Архангельска. Другое дело – Сыктывкар. Он фактически рядом!

Без политики

В обращении депутатов сельского поселения «Сафроновское» не надо искать политики, в нем лишь перечисляются очевидные проблемы, которые всем уже давно известны. И надо что-то делать с этой заброшенной окраиной Архангельской области, о которой редко вспоминают, разве что в период выборных кампаний. Нет здесь никакого социально-экономического развития и не предвидится.

Понятно, что от Александра Цыбульского последует какой-то ответ. Скорее всего, он будет дежурным и многословным по части

обещаний. Ну, так заведено у чиновников: надо побольше обещать, если нет других рычагов влияния. Также понятно, что такие серьезные вопросы, касающиеся территориального деления, решаются не на периферии, а в Москве, в кабинетах федеральных чиновников. Но сегодня никто не будет заниматься пересмотром границ российских субъектов, уж больно тема эта «горячая», даже на уровне кухонного обсуждения. У нас ведь все «стабильно». Или кто-то забыл об этом?

С большой долей вероятности могу предположить, что обращение депутатов из Ленского района если на что-то и повлияет, так это на график предвыборных поездок Александра Цыбульского. В Яренск он точно заглянет, а то будет совсем уж неприлично.

Сергей МОРОХИН.