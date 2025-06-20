Разработка песчаных карьеров вблизи Сыктывкара всегда вызывала тревогу у местных жителей. Нередко она была обоснованной, поскольку есть немало примеров, когда бизнесмены оставляли после себя порушенную и загаженную территорию.

Напомним, что «Трибуна» уже на протяжении 10 лет пишет о заброшенной огромной территории (7,5 гектара) недалеко от поселка Язель Сыктывдинского района, где сыктывкарская фирма после того, как вырубила беломошный бор и срыла песок до водоносного слоя (на глазок глубина карьера в некоторых местах достигает 15-20 метров), устроила свалку отходов лесопиления, хотя должна была провести рекультивацию земель. Как оказалось, ее некому проводить – фирма очень удачно обанкротилась!

В прошлом году экс-руководитель Минприроды Коми Екатерина Киселевич объявила, что территория под Язелем будет рекультивирована за счет бюджета. Только не уточнила – в какие сроки. Легко делать такие заявления, когда уже было известно, что она готовится к отставке и отъезду из Республики Коми.

«Язельское болото»

Конечно, рано или поздно «язельское болото», образовавшееся на месте песчаного карьера, будет рекультивировано, и там снова начнет расти лес. Но почему так получается, что вся прибыль от вырубки леса и продажи тысяч тонн песка досталась коммерсантам, а негативные последствия после их деятельности устраняются за счет бюджета? И вроде как ничего поделать нельзя, поскольку у нас «дырявое» законодательство.

Похоже, новый руководитель Минприроды Коми Роман Полшведкин намерен реально заняться наведением порядка на вверенной ему территории. По крайней мере, такой вывод напрашивается после его недавней встречи с жителями поселков Язель и Пычим. Министр дипломатично признал, что в прежние годы действительно были допущены ошибки, которые позволили некоторым недропользователям не выполнять свои обязательства. То есть надо немедленно вносить изменения в действующее законодательство, чтобы не было правовых лазеек для увиливания от прямых обязательств по рекультивации земель.

– Помимо этого, планируется введение ограничений на выдачу лицензий на изучение месторождений. Сегодня предпринимателю выгодней взять участок с нуля, вложить деньги в

изучение, потом либо продать, либо начать разрабатывать, – отметил руководитель Минприроды Коми. – При этом в республике очень много уже разведанных месторождений, которые простаивают, поэтому основная задача вовлечь их в разработку. Разумеется, они будут выделяться через аукционы, будут дороже, но и ответственности за эти запасы у предпринимателя будет больше. Кроме того, это позволит увеличить и поступления средств в бюджет.

Не только бизнес, но и партнерство

На те участки, которые сейчас разрабатываются в районе Язеля, разрешения были выданы в 2020-2021 годах. То есть у предпринимателей с документами на ведение хозяйственной деятельности все в порядке. Но, как показывает практика, этого недостаточно, надо еще отдельно договариваться и с местными жителями, а это процесс длительный и по-своему сложный.

В начале мая «Трибуна» писала, что здесь в Сыктывдинском районе назревает очередной конфликт на почве недропользования: предприниматель Владимир Гайкулинец якобы вырубил лес на своем участке в районе Язеля и готовится обустраивать песчаный карьер. Но на самом деле ситуация выглядит сложнее, чем поначалу казалось. В. Гайкулинец действительно в свое время приобрел фирму, у которой были лицензии на вырубку леса и разработку карьера под Язелем. Но на момент покупки им фирмы леса на этом участке уже не было, так что В. Гайкулинец здесь ни при чем.

Что касается карьера, то песок в нем не уходит далеко вглубь – не более трех метров, поэтому рекультивировать территорию после проведения всех работ не представляется чем-то сложным и затратным по деньгам, считает Владимир Гайкулинец. Также он уверен, что разработка песчаного карьера не приведет к каким-то заметным экологическим последствиям. Тем более что песок ведь надо откуда-то брать для нужд того же Сыктывкара.

Кроме того, предприниматель заключил договор о социальном партнерстве с администрацией сельского поселения Часово, куда территориально входит поселок Язель. Его суть: оказывать посильную поддержку сельчанам, например, при заготовке дров. Завезено уже 100 «кубов» березовой древесины. В планах заняться поселковыми колодцами. Чтобы не было каких-либо недоразумений, касающихся предпринимательской деятельности, Владимир Гайкулинец сотрудничает с местными депутатами. В частности, депутат Александр Брехов помогает ему лучше узнать бытовые проблемы сельчан.

Сергей МОРОХИН.