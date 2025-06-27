Контрольно-счетная палата Республики Коми представила отчет о результатах проверки реализации мер, направленных на создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами и формирование экономики замкнутого цикла в 2022-2024 годах и истекшем периоде 2025 года (параллельно со Счетной палатой России).

Разумеется, в выводах КСП прямо не говорится, что в Коми в сфере утилизации мусора царят хаос и беззаконие, но это читается между строк.

Тупиковая «дорожная карта»

Формально мусорная реформа в Коми стартовала в ноябре 2018 года, на два месяца раньше, чем в других регионах. То есть было достаточно времени, чтобы показать хоть какие-то положительные результаты. Но по большому счету их нет – была лишь видимость бурной деятельности за все эти годы. В Коми так и не появилось ни одного мусоросортировочного производства. А сколько было разговоров и планов!

В отчете КСП отмечается, что в соответствии с «дорожной картой» по созданию объектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), утвержденной в январе 2025 года, на территории региона до 2030 года планируется построить восемь мусоросортировочных комплексов, предусматривающих предварительную подготовку отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку.

Однако за упомянутой цифрой нет никакой конкретики. И вряд ли эта конкретика появится в обозримом будущем. Ведь вместо того, чтобы доходчиво объяснять людям важность обустройства мусоросортировочных комплексов, чиновники идут на всяческие ухищрения, юлят и постоянно что-то недоговаривают. Так, например, было в прошлом году, когда жители села Пажга Сыктывдинского района неожиданно узнали, что им грозит перспектива жить рядом с неким «мусорным объектом». Понятно, что народ возмутился, начался сбор подписей (чего власть так сильно не любит), чиновникам затем пришлось публично объясняться: мол, их «неправильно поняли». В результате мусорный проект в Пажге был по-тихому свернут.

Недостижимая цель

На сегодняшний день в территориальной схеме по обращению с отходами до 2031 года значится обустройство в Коми лишь одного объекта по обезвреживанию отходов – в Усть-Цилемском районе.

Причем под «обезвреживанием» понимается опасное сжигание неотсортированного мусора, где запросто может оказаться пластик, лакокрасочные материалы и прочие супертоксиканты. Поэтому экологи выступают категорически против дешевого и опасного способа утилизации отходов под Усть-Цильмой, на котором настаивают чиновники. Тема эта еще будет иметь продолжение.

Вывод КСП Коми: «Минприроды Республики Коми, к полномочиям которого относится разработка и реализация основных направлений государственной политики в области обращения с отходами, не проведены комплексный анализ и оценка необходимой инфраструктуры по обращению с ТКО. В сложившихся условиях установленный к 2030 году результат регионального проекта «Экономика замкнутого цикла» по объему твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, является недостижимым…»

Заметим, что к 2030 году в Коми практически весь объем ТКО должен сортироваться. Но теперь это выглядит просто фантастикой. В таком случае зачем было «рисовать» явно недостижимые цели и задачи?

Брали «с потолка»?

Совершенно мутная ситуация сложилась и с нормативами накопления ТКО – и для населения, и для юридических лиц. Здесь нет четкой картины, поскольку в одних документах фигурируют данные замеров, представленных органами местного самоуправления за 2016-2018 годы, в других – данные замеров, проведенных Комитетом по тарифам РК с участием иных органов в 2020-2022 годах.

Причем сами результаты замеров или документы за 2016-2018 годы, послужившие основанием для определения нормативов накопления ТКО, Комитетом по тарифам РК в ходе проверки представлены не были. Согласно официальной версии, документы были уничтожены в 2023-2024 годах в связи с истечением сроков временного хранения. При этом порядок и сроки хранения указанных документов никак не были урегулированы. То есть выходит, что неустановленный круг лиц проявил инициативу по ликвидации важных документов.

Вывод КСП Коми: «По состоянию на 31 марта 2025 года 78,6 процента нормативов накопления ТКО (22 из 28 категорий объектов) установлены на основании данных органов местного самоуправления. По указанным нормативам накопления не представляется возможным ни оценить соответствие проведенных органами местного самоуправления замеров требованиям нормативных правовых документов, ни подтвердить достоверность результатов таких замеров и, следовательно, оценить обоснованность самих установленных нормативов накопления ТКО…»

Подчеркнем, что речь идет именно о том самом нормативе накопления твердых коммунальных отходов, с помощью которого определяется, сколько все мы должны платить за вывоз и утилизацию отходов.

В отчете КСП РК не делаются далеко идущие выводы по поводу того, что размер платы за коммунальные услуги (в части мусора) берется «с потолка», и о том, кто должен нести за это прямую ответственность. Это дело надзорных органов.

При этом не будем забывать, что «Региональный оператор Севера», занимающийся обращением с ТКО, получает за свои услуги дотации из республиканского бюджета. На основе каких данных рассчитывается эта государственная поддержка? Выходит, что взятых все там же – «с потолка»?

Кстати _____________________________________________________

Заявление «комиссара Каттани»

Даже грозный прокурор не смог умерить аппетиты воротил коммунального бизнеса

Местные силовики до сих пор проявляют странное равнодушие к «мусорной» проблематике. Правда, бывший прокурор республики Сергей Бажутов (занимал эту должность в 2011-2020 годах) в свое время поднимал вопрос о тарифах за ТКО.

Напомним, это тот самый грозный Бажутов, которого называли местным «комиссаром Каттани». Он сыграл ключевую роль в «деле Гайзера», в посадках многих высокопоставленных руководителей. В ходе суда и следствия было доказано, что тарифы на тепло- и электроэнергию в Коми систематически завышались. Прокурор тогда публично заявил, что тарифы следует скорректировать. Впоследствии он усомнился и в тарифах на утилизацию мусора.

Однако этими заявлениями все и ограничилось. Возможно, «старшие товарищи» в Москве подсказали, что не надо трогать эту деликатную тему. Перерасчет коммунальных тарифов в одном регионе стал бы «заразительным» примером и для других российских субъектов. В результате «коммунальные олигархи» могли бы потерять часть своих барышей.

Так или иначе, но вопрос о пересмотре тарифов прокуратурой больше не поднимался, а сам г-н Бажутов благополучно покинул республику.

Сергей МОРОХИН.