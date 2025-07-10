«Золотая маска» для воркутинской «Сильвы»

Воркутинский драмтеатр имени Бориса Мордвинова удостоен «Золотой маски» за спектакль «Сильва. Дойти до премьеры».

На соискание в шести самостоятельных конкурсах премии (драматический театр, опера, оперетта/мюзикл, балет, театр кукол, эксперимент) поступило 734 заявки из 472 театров. С предварительным отбором «Золотой маски» справился Воркутинский драматический театр имени Бориса Мордвинова. Спектакль «Сильва. Дойти до премьеры» (12+) участвовал в конкурсе на лучшую работу драматурга в драматическом театре. В марте 2025 года в заполярный город приезжали члены жюри премии «Золотая маска», чтобы увидеть «Сильву». Результаты стали известны в июне: премия досталась Коми.

«Друзья, это просто невероятно! Наш Воркутинский драмтеатр взял главную театральную премию страны. Сергей Коробков написал потрясающую пьесу, Валерий Маркин поставил, Елена Пекарь как директор довела до результата. Настоящая команда профессионалов! 80 лет назад в Воркуте люди строили не только шахты и заводы, но и храм искусства. И он живет до сих пор! Дает стране лауреатов главной театральной премии! Это наша история, наша гордость, наше достояние! Поздравляю всех с этой победой! Коми может и умеет удивлять!» – высказался в своих соцсетях врио главы Коми Ростислав Гольдштейн.

«Сильва. Дойти до премьеры» (12+) – самый массовый спектакль в истории театра, к которому готовились несколько лет. Новое прочтение «Сильвы» получило грантовую поддержку главы Коми.

Пьесу, в которой соединились сюжет оперетты и воркутинская история 1943 года, написал московский драматург, заслуженный деятель искусств России Сергей Коробков, а поставил режиссер из Москвы – доцент кафедры мастерства актера Театрального института имени Щукина Валерий Маркин. Это художественный взгляд на то, как в нечеловеческих условиях, вопреки времени, месту и обстоятельствам в Воркуте родился театр столичного уровня. Чего стоило с нуля создать театр и поставить в нем блистательную, яркую, праздничную оперетту – в разгар Великой Отечественной войны, посреди заполярной тундры, когда гулаговско-шахтерский поселок на реке Воркуте пока даже не стал городом. Поэтому и жанр спектакля определен как «поэма о театре».

Особый режиссерский ход в постановке – на глазах зрителей монтируются сцены, выстраиваются декорации, меняются костюмы, звучат арии в исполнении воркутинских артистов и фрагменты арий в исполнении Зои Смирновой-Немирович и Нияза Даутова из кинофильма «Сильва» 1944 года.

Напомним, что театральная история нашей республики начиналась с двух сторон. С юга – коми театр Виктора Савина, с севера – русский театр Воркуты. В заполярной части республики театральная история шла своим путем. Согласно приказу начальника управления Воркутстроя НКВД СССР, инженера-полковника Михаила Мальцева от 8 августа 1943 года, театр создан «в целях наилучшего обслуживания вольнонаемного населения Воркутинского угольного бассейна художественно-зрелищными мероприятиями». Главным режиссером был назначен находившийся в заключении бывший главный режиссер Большого театра и профессор Московской консерватории Борис Мордвинов. В 1940 году его обвинили в шпионаже и приговорили к трем годам лагерей. В 1943 году срок заключения продлили. Поначалу Мордвинов был подсобным рабочим, дневальным в бараке, грузчиком.

Так получилось, что театр в поселке Воркута возник раньше, чем сам город. Официально статус города был присвоен Воркуте 26 ноября 1943 года. Сначала спектакли играли в шахтерском клубе. В 1945 году было построено деревянное здание театра, но в 1958 году оно сгорело.

Была собрана труппа из 23 человек. В состав первой труппы вошли заключенные артисты, а также вольнонаемные, среди которых были ссыльные и те, кто только освободился. Из ближайших лагерей и пересылок в Воркуту собирали артистов, музыкантов, художников, портных, парикмахеров.

Первым спектаклем в репертуаре стала оперетта Кальмана «Сильва», премьера которой состоялась 1 октября 1943 года. Для ее постановки не было даже нот. Тогда исполнительница роли Сильвы, вольнонаемная Наталья Глебова, в прошлом актриса Ростовского музыкального театра, и заключенный Теодор Рутковский за три дня напели по памяти все партии из «Сильвы». А экс-концертмейстер Александр Стояно записал ноты и создал оркестровую партитуру. «Сильва» стала легендой театра, такой же значимой, как «Чайка» для МХАТа.

В репертуаре воркутинского театра были оперы, оперетты, драматические спектакли, многочисленные концерты. Работали артисты по-стахановски – в год играли по шестьсот спектаклей, выходило до десяти премьер. А еще до тридцати новых постановок и концертных программ.

Из лагерей по всей стране в Воркуту доставляли политических зэков – бывших актеров, музыкантов, художников. И уже в первые пять лет после создания театра число артистов перевалило за полторы сотни. На воркутинскую сцену выходили солист питерской Мариинки Теодор Рутковский, солистка Музыкального театра имени Немировича-Данченко Сарра Кравец, первый исполнитель песни «Широка страна моя родная» – бывший солист Всесоюзного радио Борис Дейнека, старинные романсы пела Татьяна Лещенко-Сухомлина. В Воркуту попали и известные драматические артисты: Валентина Токарская и Рафаил Холодов из Театра сатиры; Елена Михайлова из Малого; Борис Козин, Владимир Владимирский, Николай Кошкин из Ленинградского БДТ, балетмейстеры Тамара Галицкая, Алексей Дубин-Белов, кинодраматург Алексей Каплер и другие.

Почти вся труппа состояла тогда из заключенных. Спектакли проходили с аншлагом, но существовало положение о том, что аплодировать заключенным нельзя. В какой-то степени театр для интеллигенции, попавшей в Воркутлаг, оказался спасением. Он находился вне зоны, заключенных приводили туда под конвоем, они шли несколько километров пешком, но все равно многие вспоминали о нем как о рае, куда они попали после ада в шахтах. «Было ощущение, что я попал из ада в рай…» – это слова из воспоминаний артиста Алексея Маркова, который был взят в театр с тяжелейших общих работ в шахте.

После массового освобождения заключенных театр перестал подчиняться МВД СССР и стал Воркутинским драматическим. В 1950-е годы многие из заключенных, в том числе и Мордвинов, освободились и покинули Воркуту. Из-за этого исчез знаменитый театральный оркестр, перестали ставиться оперы и оперетты, и театр стал драматическим. Некоторые артисты Воркутинского театра вошли в состав первой труппы музыкального театра Сыктывкара. Мордвинов недолго жил в Сыктывкаре, потом работал в театрах Саратова, Минска. 8 декабря 1953 года он наконец вернулся домой, в свою семью, а ночью умер от инфаркта во сне. Ему было 54 года.

По версии «Золотого фонда театральных постановок России» постановка «Сильва. Дойти до премьеры» входит в число 100 лучших спектаклей страны.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.