8 июля в Коми республиканской филармонии в последний путь проводили выдающегося деятеля науки Коми и России, одного из ведущих физиологов мира, доктора биологических наук, академика РАН, общественного деятеля Михаила Павловича Рощевского.



Он ушел из жизни на 93-м году после продолжительной болезни. В день прощания врио главы Коми Ростислав Гольдштейн озвучил указ о присвоении Михаилу Павловичу высшего почетного звания «Герой труда Республики Коми» (посмертно).

23 года (с 1983 до 2006-го) М. Рощевский был бессменным руководителем Коми научного центра, а всего служению науке им отдано 60 лет жизни. Основными направлениями научной деятельности Михаила Рощевского были эколого-физиологические исследования человека и животных на Севере, электрофизиология сердца, исследование процесса активации миокарда. Ему довелось стать основоположником нового направления в физиологии – сравнительной электрокардиологии.

В Сыктывкаре ученый создал свою научную школу (официально признанную в 1996 году). Благодаря его усилиям столица Коми, в которой он прожил без малого 65 лет, стала важным центром международного научного сотрудничества.

«Он увлеченно занимался общественной работой, был членом общественного совета Сыктывкара. Мы с коллегами всегда удивлялись его пытливому уму, искрометному юмору. С какой скрупулезностью, с какой мудростью он помогал нам в решении проблем!» – отметил на панихиде глава администрации города Владимир Голдин.

«Золотым веком развития науки» назвала время, когда Рощевский руководил Коми научным центром, директор Федерального исследовательского центра Коми научного центра УрО РАН Светлана Дегтева.

– Его кипучей энергии хватало и на научно-организационную деятельность. Под его руководством в Коми научном центре появились три института: физиологии, химии и экономических и социальных проблем Севера. Строились корпуса, лаборатории укомплектовывались современным оборудованием, активно шло жилищное строительство, семьи ученых получали квартиры, что немаловажно… Благодаря стараниям, энергии, интеллекту и самоотверженности Михаила Рощевского Коми научный центр стал крупнейшим и передовым научным учреждением на Севере России. Он вписал свое имя золотыми буквами в историю международной и отечественной науки. А я сделаю все для того, чтобы имя его жило долго», – подытожила Светлана Дегтева.

Директор Института технической химии Уральского отделения РАН Владимир Стрельников, приехавший из Перми, отметил, что российская наука понесла тяжелую утрату. «Мы прощаемся с человеком-легендой, человеком-эпохой. Мы всегда смотрели на Коми научный центр как на образец для подражания, он и сегодня является одним из ведущих, одним из лидеров».

Свои соболезнования выразили также вице-спикер Госсовета Коми Валентина Жиделева, министр образования Коми Наталья Якимова. На прощание с близким другом прилетал из Москвы экс-ректор Ухтинского технического университета Николай Цхадая.

«Все отмечают, что Рощевский создал три научных института. А я хочу добавить, что для меня дед создал еще один институт – Институт семьи. Он своим примером и отношением показал нам, какой должна быть настоящая семья», – признался на панихиде один из внуков академика. Впрочем, о дружной семье Рощевских, в которой царят взаимоуважение, поддержка, юмор и любовь, говорили многие друзья Михаила Павловича.

Корреспондент «Трибуны», в свою очередь, не мог не напомнить еще об одной отличительной черте академика. Он был азартным популяризатором науки. С большим интересом читал республиканскую прессу и всегда искренне сетовал на то, как мало местные СМИ уделяют внимания деятельности ученых. Однажды он и эту проблему решил своим способом: ввел традицию ежемесячных «Чаепитий с академиком» в своем рабочем кабинете, на которые приглашал ведущих ученых КНЦ, и те в доступной форме рассказывали журналистам, чем они занимаются. Геном, физиом, медно-никелевый пояс Тимана, кимберлитовые трубки и нанотехнологии – многие научные термины тогда благодаря Рощевскому «просочились» и на страницы газет.

Михаила Рощевского похоронили на Краснозатонском кладбище. Недалеко от могилы первого главы Коми Юрия Спиридонова, с которым они работали, общались, дружили. Именно Михаил Павлович в 2000 году трудоустроил проигравшего выборы Спиридонова в КНЦ и дал ему кабинет рядом со своим. В то время это был настоящий поступок…

Елена ШЕЛЕСТ.

Постскриптум

Михаил Рощевский родился 5 марта 1933 г. во Пскове в семье историка Павла Рощевского. Начало войны Рощевские встретили в Курске, где им довелось пережить немецкие бомбежки. Затем была эвакуация за Урал, жизнь в деревне близ Нижнего Тагила, в Красноуральске и, наконец, в Тюмени. Свое увлечение историей отец стремился передать детям – и не без успеха. Хотя будущий академик Михаил Рощевский еще в школе глубоко увлекся биологией, однако некоторое время серьезную конкуренцию ей составляла археология. В 1950 г. М. Рощевский поступил на биологический факультет Уральского университета, а также заочно – на исторический факультет Тюменского пединститута. И только оту-

чившись два года, оставил историческое образование и полностью сосредоточился на биологическом.

В 1960 г. Рощевского пригласили на работу в Коми филиал Академии наук СССР, где шла подготовительная работа к образованию Института биологии. С тех пор вся жизнь ученого связана с Сыктывкаром.

Одним из последних трудов М. Рощевского стал подготовленный им том «Истории академической науки в Республике Коми». Он вышел в свет в 2022 году. А из последних его общественных дел, которым он активно занимался по мере сил, – это установка в Сыктывкаре памятника академику Александру Карпинскому. Автор памятника – скульптор Анатолий Неверов – считает, что его открытие нужно приурочить к 22 августа, Дню республики Коми. Это было бы символично…