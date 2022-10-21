15 октября на магистральном нефтепроводе, перекачивающем нефть от Ухты до Ярославля, случилась авария. В Княжпогостском районе, возле поселка Чернореченский, произошел нефтеразлив.



Подобных ЧП в Коми каждый год случается немало. Но обычно – на тех нефтепроводах, где ведется добыча нефти. А вот разгерметизация на магистральном нефтепроводе компании «Транснефть-Север», чей имидж прежде не был запятнан авариями, произошла, пожалуй, впервые. По крайней мере, экологи других случаев не припомнят.

И диаметр трубы – 82 см, и объемы перекачиваемой нефти – 23,40 млн тонн в год (или 2671 тонна в час) здесь приличные. По этой нитке бежит вся товарная нефть, поставляемая из южных месторождений Коми в Ярославль. Поэтому контроль за системой безопасности на объекте весьма серьезный. Как, говорят эксперты, на трубе ведется постоянный онлайн-мониторинг объекта, проводятся ультразвуковые исследования трубы. Тем не менее, авария случилась, вероятно, из-за ветхости трубопровода. По данным МЧС Коми, разрыв произошел на месте сварного шва, соединяющего трубы.

С момента сигнала о падении давления в трубе и до обнаружения места дефекта прошло около пяти часов. Как минимум, все это время и до того, пока остатки нефти не стали из трубы выкачивать в боны, она стекала на землю. В первый день компания сообщила, что вылилось около 100 кубометров нефти, загрязнив около одного гектара земли, а случившееся назвала «инцидентом». При этом глава Коми Владимир Уйба в своем видеообращении заверил, что «разлив был на грунт и частично попал в болото, которое не имеет выхода ни в ручьи, ни в реку. Тем самым не нанесены угрозы ни питьевым источникам, ни населению». И все же губернатор ввел в Княжпогостском районе режим чрезвычайной ситуации.

Кубометры горючей жидкости

Экологи из «Комитета спасения Печоры» успокоительным речам не поверили и лично побывали на месте разлива.

– Сопоставив фото, сделанное волонтерами, с космоснимком Яндекс.Карты, мы сделали вывод, что нефть все-таки попала в реку Кычанъю. Это правый приток реки Вишеры, который относится к бассейну реки Вычегды, – сообщил Иван Иванов, председатель «Комитета спасения Печоры».

По оценкам независимых экологов, объемы разлившейся нефти значительно больше. Только спустя пять дней после случившегося, когда информация экологов разлетелась по соцсетям, Министерство природы Коми обновило данные.

19 октября министр природы Екатерина Киселевич сообщила журналистам, что объем разлившейся нефти составил 150 кубических метров с водной эмульсией. А с такими масштабами «инцидент» на законном основании перерос в аварию.

Глава Минприроды добавила: «Угроза попадания нефти в питьевые источники отсутствует: от этого нас защитили старые плотины бобров, которые мы обнаружили в день разлива, когда 15 октября с фонариками исследовали площадь загрязнения». В награду за это в ведомстве даже решили учредить премию «Зеленый бобер», правда, нацелена она на эковолонтеров и тех, кто выявляет и ликвидирует нефтеразливы.

Сложно сказать, зачем чиновница сообщила деталь про трудолюбивых бобров, однако прозвучало это, как ни крути, странно. Если следовать этой логике, то получается, что запруды, устроенные животными, оказались более надежным заслоном для распространения нефти, чем вся современная аппаратура. С другой стороны, Минприроды призналось, что изначально было в курсе о попадании маслянистой горючей жидкости в ручей Кычанъю, но некоторое время об этом умалчивало.

Успеть до заморозков

Для восстановления работы нефтепровода потребовалось три дня. 18 октября перекачка «черного золота» в центральную Россию возоб-

новилась, и экономика компании практически не пострадала. Зато на рекультивацию земли потребуется гораздо больше времени.

На месте аварии для спецтехники и почти 250 рабочих развернут мини-городок. Сотрудники компании применяют абсорбирующие реагенты и убирают нефтесодержащий слой земли, чтобы вывезти его на специальный полигон. «Транснефть-Север» обещает завершить восстановление территории уже к концу месяца.

Экологи беспокоятся о том, чтобы компания успела убрать остатки нефтеразлива до заморозков – до того, как все накроет снегом. Иначе по весне с половодьем опасная горючая жидкость утечет в реку. И о том, как она отразится на речке Кычанъю, где водятся хариус и щука и которая относится к рекам первой категории рыбохозяйственной значимости, станет понятно уже скоро.

Ирина КЛИМОВА.