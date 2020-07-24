Автору этих строк посчастливилось попасть в число первых студентов Сыктывкарского университета. Сейчас без этого вуза невозможно представить себе столицу Коми, а тогда, в 1972 году, его рождение в небольшом провинциальном городе казалось нам чудом. Но чудеса не появляются сами по себе – вот и рождению университета предшествовала долгая история.

«Безумная» идея

Эта история началась в 1950-м году, когда проректор Коми пединститута Геннадий Балин поставил перед недавно назначенным на эту должность председателем Совмина Коми АССР Зосимой Паневым вопрос об организации университета в Сыктывкаре. Идея казалась безумной – в столице республики не было асфальтированных дорог, водопровода, канализации, а связь с другими городами осуществлялась в основном летом по рекам, а зимой по «зимникам».

Однако молодой и энергичный глава республиканского правительства не был склонен отвергать «безумные» идеи, если они шли на благо региона. Но при этом требовал, чтобы они были основаны на строгом расчете. И, как он сам пишет в книге «Крутые виражи», такой расчет был сделан. Строительство и оснащение университета, в котором могли обучаться четыре тысячи студентов, обошлось бы казне в 132 миллиона рублей в исчислении до денежной реформы 1961 года. Между тем в 127,5 миллиона рублей была оценена стоимость строительства железной дороги Микунь – Сыктывкар, призванной вывести столицу Коми из фактической изоляции. Приоритет был тогда отдан дороге.

И все же в 1958 году руководители республики попробовали решить вопрос об университете в Москве, но нигде не нашли поддержки. Аргумент был один: пока не будет готовой материальной базы, об открытии столь солидного вуза не может быть и речи.

Без жертв не обойтись

1960-е годы можно назвать «золотым веком» Коми АССР. Темпы роста добычи нефти и газа были в регионе значительно выше, чем в целом по стране. Рядом со столицей республики возводился Сыктывкарский ЛПК. В Воркуте начала строиться самая крупная в Печорском бассейне шахта «Воргашорская». Необычайно быстро рос и видоизменялся Сыктывкар, чье население увеличилось за десятилетие в два раза. При этом республике не хватало школьных учителей и преподавателей

профтехучилищ, предприятия нуждались в бухгалтерах и экономистах с высшим образованием.

В 1966 году председатель Президиума Коми филиала Академии наук СССР Владислав Подоплелов, доктор географических наук Валентина Витязева и видный экономист Геннадий Паращенко написали обращение в Коми обком КПСС с предложением о создании в республике университета. Республиканские власти предложение одобрили, но опять встал вопрос о материальной базе. И чтобы с чего-то начать, Совмин Коми пошел на жертвы. Было принято решение передать для будущего университета два строящихся учебных здания на Октябрьском проспекте, предназначавшихся для педучилища и медучилища. Кроме того, за счет местных средств построить два общежития для студентов и жилой дом для преподавателей. Осталось получить разрешение московских чиновников. И вот тут-то дело и застопорилось.

Как поймать «райскую птицу»

В 1969 году Зосима Панев, к тому времени первый заместитель председателя Совмина Коми АССР, и заведующая отделом науки и учебных заведений республиканского обкома Нина Наместникова отправились пробивать университет в Москву. И вновь они натолкнулись на стену непонимания.

Министр высших и средних специальных учебных заведений РСФСР Всеволод Столетов был потрясен самой идеей:

– Университет! В Сыктывкаре! Но как откроешь университет на пустом месте? Там же нет ничего. Совсем глухой и никудышный городишко. Говорят, там одни старые деревянные домишки. Тротуары и те деревянные.

Сыктывкарцы попытались объяснить ему, что так было 20 лет назад, а сейчас все переменилось, но министр отрезал: «Всем известно, что каждый кулик свое болото хвалит».

Тогда Панев и Наместникова отправились к министру высшего и среднего специального образования СССР Вячеславу Елютину. Этот чиновник был настроен на поэтический лад, и его отказ получился очень образным:

– Гладки ваши речи, как у той хитрой лисицы, которая сладко пела кумушке вороне с сыром во рту, чтобы она каркнула. Ваши слова звучат в ушах как праздничный колокольный звон. Вы их будете повторять в утеху себе и нам до самого выхода постановления Совета Министров об открытии университета. Но как только постановление будет подписано, слова этой песни сразу умолкнут. Вы мне предлагаете в небе даже не журавля, а райскую птицу, а у самих в руках нет и синицы.

Длительное хождение по московским кабинетам могло закончиться таким же провалом, как и 11 лет назад, если бы один из высокопоставленных функционеров не загорелся этой идеей. Как пишет Панев, «на широком его лице появилась приятная улыбка, глаза засияли, и весь он стал каким-то одухотворенным, произнося слова: «Вот это хорошо, вот это разумно. Если удастся это сделать, то будет событие исторической важности для республики».

Это был начальник Центрального статистического управления (ЦСУ) СССР, уроженец коми села Помоздино Владимир Старовский. Именно он сыграл решающую роль в битве с московскими чиновниками за Сыктывкарский университет.

Что значат личные связи

Пока ускоренными темпами шли отделочные работы в учебных корпусах будущего вуза, Старовский подготовил списки кандидатов и докторов наук коми по национальности. Оказалось, что таковых в стране соответственно 148 и 17. Кроме того, в Коми АССР жили и трудились 146 кандидатов и 12 докторов наук некоренной национальности. Это означало, что с набором преподавателей проблем быть не должно.

И вот тогда Владимир Никонович повел полноценную атаку на своих правительственных коллег. Сначала он позвонил Елютину, который был многим ему обязан. Министр являлся членом Высшей аттестационной комиссии, а Старовский поставлял ему необходимые материалы ЦСУ. За сорок минут нашему земляку удалось убедить министра.

Затем последовал звонок заместителю председателя Совмина РСФСР Вячеславу Кочемасову. С ним тоже сложились неплохие отношения: Владимир Никонович был руководителем по подготовке его кандидатской диссертации. И добился поддержки вице-премьера. В результате 25 октября 1971 года вышло постановление Совета Министров РСФСР «Об организации Сыктывкарского государственного университета».

Когда встал вопрос о ректоре, то в список кандидатов на эту должность вписали и Старовского. Но он уже был в летах, да и здоровье не позволяло ему взвалить на себя огромный груз по созданию крупного вуза. После обсуждения всех кандидатур выбор пал на Валентину Александровну Витязеву.

Признание Питирима Сорокина

1 сентября 1972 года новорожденный университет принимал первых студентов. К началу вступительных экзаменов не все объекты были завершены. В частности, у второго корпуса не достроили крышу. Поэтому один из экзаменов абитуриенты сдавали под открытым небом.

Самую первую лекцию «Проблемы комплексного использования ресурсов зоны Севера СССР» Витязева прочитала сразу для всех студентов. Мы ее слушали в актовом зале стоя, поскольку кресла еще не завезли. Всего нас было около трехсот человек, распределенных по двум факультетам – историко-филологическому и естественных наук.

В декабре того же года отмечался полувековой юбилей Советского Союза, и в честь этого события юному университету присвоили имя «50-летия СССР». Даже после распада страны вуз продолжал какое-то время его носить – только с весны 1992 года это наименование исчезло из официальных документов. А со 2 марта 2015 года он стал называться «Сыктывкарским университетом имени Питирима Сорокина».

Первые студенты СГУ про нашего великого земляка узнали из курса «Истории КПСС», который был обязательным предметом для всех факультетов. По заданию преподавателя Юрия Рапопорта мы конспектировали работу Ленина «Ценные признания Питирима Сорокина». А на лекции Юрий Михайлович как бы между делом сообщил, что Питирим Сорокин родом из Коми, в двадцатые годы эмигрировал в Америку и стал там крупным ученым.

Но если б не та критическая статья Ленина, мы бы и вовсе ничего не знали о нашем выдающемся земляке. Ведь официальное признание заслуг Сорокина на его родине произошло лишь спустя много лет. А тогда, в 70-е, про него ходили легенды. Одна из них гласила, что к открытию университета этот американский профессор прислал поздравительную телеграмму, но ее, разумеется, не зачитали – все-таки бывший враг советской власти. Через пару лет родился еще один слух: профессор Сорокин умер и завещал СГУ свою огромную библиотеку.

И только после того, как в Сыктывкаре был напечатан автобиографический роман Питирима Сорокина «Долгий путь», стало ясно, что наш великий земляк умер в 1968 году, а значит, не мог ни телеграммы отправить, ни библиотеки завещать.

Игорь БОБРАКОВ.