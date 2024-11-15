Выставка «Корабельная чаща» откроется сегодня, 15 ноября, в отделе природы Национального музея РК. «Корабельная чаща» для одних – это ботанический заказник в Коми, для других – философская сказка Михаила Пришвина, для третьих – один из этапов создания российского флота. Оказывается, что все варианты верны и взаимосвязаны.

На выставке будет создан образ Корабельной чащи с помощью авторских фотографий. Посетители смогут познакомиться с цитатами из книги Пришвина «Корабельная чаща», а история корабельных лесов в России будет показана через коллекционные медали правителей страны из частной коллекции Ивана Свистельника и модели кораблей Леона Рохина из собрания Национальной галереи Коми.

Не мастерская, а храм

Три века назад по указу Петра I в России начали сажать корабельные леса. Оказалось, что в лесной стране почти не было годного для судостроения леса. Для строительства корпусов нужны были твердые породы. «Для кораблестроения почитаются нужными дуб, вяз, ильм, клен, ясень, карагач, чинар, орешник, лиственница и толстая сосна», – говорится в царском указе. Было велено названные древесные породы употреблять единственно на кораблестроение, а на прочие нужды рубить ель, ольху и другие виды деревьев. Реликтовые сосны в удорской глубинке по своей характеристике как раз и относились к тем деревьям, которые нужны для строительства кораблей. Поэтому и чащу назвали корабельной. В XX веке эти же деревья стали необходимы уже не для морского, а воздушного флота. Из них делали фанеру для самолетов.

Для многих финно-угорских народов лес – это не мастерская, а храм. Так, у марийцев до наших дней сохранились священные рощи, в которых они молятся своим древним богам. Были священные рощи и деревья и у коми народа. Одна из них сохранилась в глухом уголке удорской тайги – на границе Республики Коми с Архангельской областью. Причем большинство россиян знает о ней с детства по повести Михаила Пришвина «Корабельная чаща».

Заповедный лес в описании Пришвина – это веками хранимая коми народом святыня. «Есть у нас возле реки Мезени Корабельная чаща. Ее таит в немеряных лесах весь коми народ. Не показывает никому из начальства, – рассказывает герой повести коми охотник Онисим. – Мы в Коми с этой тайной все растем. Тут наши деды богу молились, и мы обещались перед богом чащу не рубить. Старики молодым передавали завет свой хранить Корабельную чащу. Сила в этой роще хранится и правда. Так триста лет эту чащу укрывали от пилы и топора».

Из повести можно узнать, как выглядит этот природный храм. «В Корабельной чаще каждое дерево стоит за всех и все деревья стоят за каждое. Нет в ней ни одного лишнего дерева. Вот как часты деревья: срубишь – оно не падает, а только прислонится к соседнему и остается стоять меж других, как живое. Лес там – сосна за триста лет, дерево к дереву. Каждое дерево такое, что два человека будут догонять друг друга кругом и не увидятся. Каждое дерево прямое и стоит высоко, как свеча. Эти деревья так чисты, что нет сучков на большую высоту. А внизу – белый олений мох, сухой, теплый и чистый, как скатерть. Ее не рубят, а берегут как святыню. Корабельная чаща вся на правде стоит».

Посреди чащи прячется место, которое называется Звонкой сечей. «Так повелось в Коми, что кто-нибудь очень пожилой, потерявший силу работать в семье, уходил на Звонкую сечу и жил там, – пишет Михаил Пришвин. – Кажется, что в этих нетронутых рукой человека лесах сохраняется какое-то наше великое добро, великое счастье, забытое нами, манящее. Силу в себе чувствует каждый». Последним сторожем Корабельной чащи пришел в Звонкую сечу коми охотник Онисим.

Экспедиция в Берендееву чащу

Михаил Пришвин в Корабельную чащу попал летом 1935 года. 62-летний писатель с младшим сыном Петром по поручению Наркомата лесной промышленности отправился в очередное путешествие на Север. Эта поездка длилась всего 19 дней, но писатель успел найти реликтовую чащу. После этого путешествия он выпустил очерки «Берендеева чаща» («Северный лес»), а в 1953 году (всего за месяц до смерти) опубликовал повесть-сказку «Корабельная чаща». Пришвин записал: «Я все сделал, всего себя вложил в эту повесть, и если выйдет плохо, то это будет значить, что я сам плох». Свою книгу автор назвал «Слово правды», но в редакции журнала «Новый мир» название заменили на «Корабельную чащу». К тому же текст был подвергнут редакционной правке.

Маршрут Пришвина был выбран не случайно, так как для авиации тогда был нужен ровный сосновый баланс. Такой лес активно рубили в 1940-е годы и сплавляли на архангельские лесозаводы. Но помимо «партийной» цели путешествия, у писателя была и своя – посмотреть и как-то попытаться сохранить уникальные леса или хотя бы описать их и запечатлеть с помощью фотоаппарата. Пришвин увлекся фотографией в 1905 году и оставил более двух тысяч негативов. Из каждой поездки он привозит десятки снимков. В дневниках писатель называет себя «свидетелем эпохи». Он фотографировал не только природу, но и зэков, разрушение церквей.

Еще в детстве писатель выдумал такой заповедный бор, где еще не ступала нога человека, и назвал его Берендеевой чащей. Однажды случайный попутчик на реке Сухоне рассказал Пришвину, что такая чаща существует на самом деле. И Михаил Михайлович отыскал ее. В чаще путешественники пробыли всего два дня. Проводник срубил несколько деревьев, Пришвин посчитал возраст, измерили диаметр и высоту деревьев. Свои чувства писатель передает так: «Я обрадовался этой находке Чащи, о которой здесь все говорят. По опыту всех своих путешествий я знал, что поездка моя теперь не пропадет даром, и, как найденное сокровище, какой-нибудь драгоценнейший алмаз, спрятал я в себя эту Берендееву чащу и стал стеречь ее у себя».

События повести-сказки Пришвина происходят во время Великой Отечественной войны. Главный герой книги Вася Веселкин ищет чащу для того, чтобы добывать авиационную фанеру. А его самого ищут оставшиеся без матери его дети Настя и Митраша. На их пути встречается добрый сказочник Мануйло, и дети находят своего отца. Тот, собиравшийся пожертвовать Корабельной чащей для общего дела, освобождается от этой необходимости – война окончилась. Любопытно, что в спасении Чащи принял участие «всероссийский староста» Михаил Калинин, до него все-таки дошел Мануйло. Все подробности встречи с Калининым взяты из личного свидания с ним Пришвина.

В научном мире первой про заповедную чащу рассказала доктор филологических наук Таисия Гринфельд. Она в 1975-1995 годах заведовала кафедрой русской литературы филологического факультета Сыктывкарского университета, а в 1992 году защитила докторскую диссертацию «Чувство природы в творчестве Михаила Пришвина».

Новые открытия

Вторым Корабельную чащу описал журналист и писатель Олег Ларин. В 1971 году он на Пинеге услышал рассказ о Корабельной чаще и путешествии Пришвина. Тогда же Ларин познакомился с проводником Пришвина Александром Губиным и записал его воспоминания. В 1986 году Ларин вновь направился на разведку подходов к Корабельной чаще и узнал, что заповедный лес находится на территории Коми АССР. Из удорского поселка Благоево Ларин отправился на вертолете по маршруту Вашка – Пинебаза – Корабельная чаща. Свои впечатления Олег Ларин описал так: «Я вырос среди сосновых лесов, но такого леса никогда не видел. Некоторые деревья рванули явно за сорок метров, обросли седыми космами, заплелись общими корнями и все вместе представляли собой нерасторжимое братство. Стволы были без единой извилины, с бесформенными тяжелыми наплывами, благодаря которым они держали свою царственную крону. Другого такого бора, по всей видимости, на Европейском Севере нет. В будущем этот массив можно было бы использовать как генетический фонд для создания новых сосновых чащ». Ларин, так же как и Пришвин, рассказал о поляне на вершине холма посреди чащи, которая показалась ему древним капищем коми.

В конце августа 2007 года восемь усогорских школьников и четверо краеведов нашли свой путь в чащу. Пришвин и его герои пришли в древний лес с запада, а наши исследователи – с востока. Организатором экспедиции стала краевед из Усогорска Дина Чупрова. Вначале ехали на автомобиле около трехсот километров, затем в течение полутора суток шли двадцать километров по болотам и чащобам пешком. Краеведы добирались до бывшего жилья одного из коми охотников – героев повести Пришвина. Им удалось найти амбар и полуразрушенную избушку, построенную более века назад. «Мы увидели реально существующую сказку, – вспоминает проводник экспедиции, удорский краевед Альберт Логинов. – Вековые сосны с радостью встретили нас, ведь мы пришли не с топорами уничтожать природную красоту, а любоваться чащей, впитывать могучую силу девственных лесов».

Спустя почти 60 лет после путешествия Пришвина этот участок леса был взят под охрану. Ботанический заказник «Корабельная чаща» был учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР в 1989 году. Заказник включает в себя кварталы Верхне-Вашкинского лесничества Междуреченского лесхоза Удорского района. Охрана ботанического заказника «Корабельная чаща» осуществляется Междуреченским лесхозом.

Одним из тех, кто исследовал Корабельную чащу, был сын писателей Петра Столповского и Елены Габовой – эколог Артем Столповский. Он стал инициатором создания заказника «Корабельная чаща» в Архангельской области в дополнение к созданному еще в советское время одноименному заказнику в Республике Коми.

Кстати

Реликтовая сосновая роща, которую описал Пришвин, стоит на берегу речки Порбыш (приток Мезени) на границе Архангельской области и Коми. Это сосновый бор с примесью ели.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.