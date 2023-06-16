12 июня Сыктывкар отмечал День города. На разных площадках прошли ярмарки, концерты и спортивные состязания. А вот Национальный музей РК весь день посвятил писателю Сергею Довлатову.

День «Д» состоял из делового завтрака, на котором эксперты обсудили «Литературное наследие в контексте маркетинга территорий». На «обед» была презентация книги «Лялькин город. Письма Сергея Довлатова в Сыктывкар», на «полдник» – спектакль-читка «Пишите письма» и, наконец, на «ужин с десертом» – музыкальный перформанс по рассказам из книги «Чемодан» с участием звезд российского джаза Алексея Круглова и Карины Кожевниковой.

Лагерный надзиратель

Напомним, два года назад проект «Пишите письма. Сергей Довлатов» стал победителем конкурса, проводимого благотворительным фондом Владимира Потанина «Креативный музей». В Национальном музее открылась выставка с таким названием, которую можно увидеть и сегодня. В ее основе – романтическая история: письма солдата срочной службы Сергея Довлатова из зоны в Чиньяворыке студентке Коми пединститута Светлане Меньшиковой.

В 1962-м Довлатов завалил сессию и был отчислен из Ленинградского университета. Получив повестку из военкомата, он поначалу даже обрадовался, но, попав в Коми, быстро понял, что был… не прав. Студент-филолог, ростом в 1 метр 96 см, облачившись в солдатскую шинель и шапку-ушанку со звездой, трудно вживался в роль лагерного надзирателя. Если бы не переписка со Светланой… «Ты мне, Меньшикова, жизнь спасла» – так оценил ее роль сам Довлатов.

В письмах он рассказывал ей о солдатской жизни, писал лирические и шутейные стишки, рассказывал о любимом Хемингуэе и своих друзьях с Невского проспекта, делился сокровенными мыслями о любви. В своих письмах он нередко обращался к Светлане «Лялька», а Сыктывкар он называл «Лялькин город».

После «зоны»

«От хорошей жизни писателями не становятся», – сказал как-то Сергей Довлатов. Его упорно не печатали на родине и фактически выдавили из страны. В 1978 году он эмигрировал в Америку. Однако там, на берегу далекого Гудзона, писал о себе: «Национальность – ленинградец. По отчеству – с Невы».

Увиденное на «зоне» серьезно повлияло на его мироощущение. Именно с повести «Зона» началось и его «злополучное писательство». «После зоны он стал другим. Это пространство многих меняет безвозвратно. А письма Довлатова любимой женщине – самое искреннее из всего творчества», – считает доктор филологических наук, главный редактор журнала «АРТ» Павел Лимеров.

Куратор проекта, директор музея Светлана Бандура, напомнила, что в жизни Довлатова было три главных города: Ленинград, в котором он жил и работал 34 года – с 1944-го по 1978-й, Таллин, где три года он трудился корреспондентом газеты «Советская Эстония», и Нью-Йорк, где были опубликованы все его произведения, в том числе «Зона», «Компромисс», «Чемодан», «Заповедник». На родине книги Сергея Довлатова стали популярны лишь после его смерти в 1990 году.

Светлана Меньшикова призналась на встрече в музее, что уже по первым письмам Сергея поняла, какой незаурядной личностью был ее друг по переписке. «Я всегда верила, что у него большое будущее. Хотя первые книжки, как и большинство, увидела и прочла лишь в 90-х». В 1963 году Довлатова из Коми перевели служить в Ленинградскую область. Светлана же, получив диплом с отличием как учитель химии, отправилась учительствовать в село Палевицы. Их эпистолярный роман тихо сошел на нет. Без каких-либо обид. По обоюдному согласию и огромной взаимной благодарности.

Между тем Сыктывкар в памяти Довлатова остался. Позже он даже ввел его в свой сентиментальный детектив «Ослик должен быть худым». «В общем, мы хотим послать тебя в командировку. Есть два пункта – Нью-Йорк и Сыктывкар. На выбор. Что тебе больше по вкусу? – Сыктывкар, – ответил Джон Смит, не задумываясь».

Чего Довлатов не мог увидеть?

За два последних года, как рассказала Светлана Бандура, проект «Пишите письма» расширился и вышел за рамки музея. На средства гранта был сделан спектакль-читка на двух актеров Молодежного театра, который с большим успехом уже несколько раз игрался в новом театральном пространстве музея. Кроме того, в планах показать его в Княжпогостском районе и Ухте, а также, возможно, свозить на Довлатовский фестиваль в музее-заповеднике «Михайловское» Псковской области и на фестиваль «День Д» в Санкт-Петербурге. Письма Светлане, как эпистолярное наследие, опубликованы в книжке «Лялькин город». Ее презентация, как уже говорилось, состоялась в музее 12 июня. Муза писателя – Светлана Дмитриевна Меньшикова, которой сегодня уже за 80 лет, – присутствовала на презентации и, сильно смущаясь, подписывала первые экземпляры книги всем желающим.

Книжка вышла пока небольшим тиражом (всего 300 экземпляров) и, без сомнения, будет интересна всем, кто интересуется творчеством писателя. Кроме того, в ней опубликована статья историка Игоря Жеребцова «Каким был и не был «Лялькин город». Если бы Довлатов в сентябре 1962-го – мае 1963 года оказался в столице Коми АССР, то что бы он увидел здесь и что не увидел? Не было светофоров на улицах, телевидения, ни одного дома выше пяти этажей, пивзавода и винзавода, зданий Госсовета, ЦУМа и ресторана «Вычегда». Не было еще ЛПК и даже памятника Ленину на Юбилейной площади…

Фестиваль «Культурное пространство» в Национальном музее РК еще раз подтвердил: нет географической провинции, есть провинция духовная. Это, кстати, цитата Сергея Довлатова. У Сыктывкара есть реальная возможность использовать его «подсказку». Стать местом притяжения для читающей и думающей публики, которой обязательно захочется приехать сюда и увидеть город с трогательно-добрым названием «Лялькин…»

Лиля ВОВК.