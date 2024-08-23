22 августа Коми отметила свое 103-летие. Однако история становления государственности нашей республики до сих пор является предметом научных споров.

Считается, что идея создания государственного образования коми-зырян с центром в Усть-Сысольске возникла только у сторонников власти Советов и лишь после Гражданской войны.

Однако в одной из своих лекций известный историк Михаил Рогачев, повествуя о бывшем председателе Усть-Сысольской земской управы Степане Латкине (осенью 1918 года Латкин уехал на службу белому Временному правительству Северной области), сказал: «Еще в Архангельске он получил назначение начальником Усть-Сысольского края».

О нюансах противостояния белых и красных, которому в эти дни исполняется 105 лет, «Трибуна» решила расспросить заведующего отделом истории и этнографии Института языка, литературы и истории (ИЯЛИ) Коми научного центра Михаила Таскаева.

«Начальник эвакуации»

– Михаил Владимирович, у Северного Временного правительства действительно были планы создать административное образование с названием «Усть-Сысольский край» или это просто фигура речи?

– Такого плана у Временного правительства не существовало. Тем более что это была уже агония, осень 1919 года. Против большевиков в Коми крае наступали только собственные, российские белогвардейские части, и они прикрывали эвакуацию войск Антанты. С сентября 1919-го начался их массовый исход из Архангельска и Мурманска. Белые отвлекали внимание красных от этого бегства и предприняли наступление на Вычегду, которое, конечно, было абсолютной авантюрой.

Тем не менее, учитывая позиции белых на Печоре, они в результате заняли практически весь Коми край. Гражданскую администрацию действительно возглавлял Степан Латкин, но он был назначен не «начальником Усть-Сысольского края», а исполняющим обязанности губернатора Вологодской губернии.

– Неужели – именно губернатором?!

– Да, ведь Усть-Сысольский и Яренский уезды когда-то входили в состав этой губернии. Но остававшаяся ее часть была под контролем большевиков, а советскую Северо-Двинскую губернию (с центром в Великом Устюге – Ред.) белые не признавали.

То есть номинально Латкин вошел в историю в качестве последнего вологодского губернатора. Более того: в последние дни он получил должность еще и начальника Архангельской губернии. Правда, лишь на несколько дней. Он был, так сказать, «начальником эвакуации».

Его поймали и расстреляли

– Латкин был по образованию агрономом?

– Диплом агронома уроженец Усть-Сысольска Степан Латкин получил в 1908 году на Петербургских сельскохозяйственных курсах. Но агрономом по сути он никогда не был, поскольку сильно увлекался политикой. До революции 1917 года состоял в партии социалистов-революционеров, однако во время самой революции перешел к кадетам.

В Усть-Сысольске он действительно возглавлял земскую управу. Ездил в столицы на Всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов, на Всероссийский съезд мещанских депутатов (состоялся и такой) – то есть, попросту говоря, горожан. Даже избирался в президиумы этих съездов. Выдвигался в депутаты Учредительного собрания по Усть-Сысольскому округу, но снял свою кандидатуру, поскольку понял, что Питирим Сорокин – абсолютный лидер среди выдвигавшихся кандидатов.

Когда весной 1918 года в город пришли большевики и установилась советская власть, Латкин был арестован, несколько месяцев просидел в усть-сысольской тюрьме. А затем был выпущен и уехал в Архангельск, причем совершенно свободно. Тогда Усть-Сысольскую ЧК возглавлял анархист Ляпунов – он, скорее всего, особо и не искал врагов советской власти.

В августе 1919-го Латкин был представлен военному командованию Архангельска и гражданскому правительству белых как будущий и.о. вологодского губернатора. Познакомился с капитаном Николаем Орловым, который возглавлял военный отряд, набрал небольшой штат служащих и в обозе экспедиции Орлова выехал в Коми край.

Авантюра поначалу была успешной. Орлову удалось взять два города – Яренск и Усть-Сысольск – и учредить в последнем гражданскую администрацию. Но чем, собственно, занимался Латкин? В основном продовольствием, поскольку время было голодное. Он постоянно телеграфировал на Печору, в штабы белой администрации: вышлите обоз с продовольствием, Усть-Сысольск голодает! При Латкине никто из большевиков не был расстрелян. Их отправляли в Архангельск, и после Гражданской войны все они вернулись домой.

Латкин же, уехав в 1920 году за границу, неожиданно вернулся в Россию в 1925 году, осел было в Саратове, где даже успел немного поработать по своей специальности агронома, однако уже в 1926-м был арестован, привезен в Усть-Сысольск, а в 1927-м – расстрелян.

В 2021 году прокуратура Республики Коми внимательно расследовала все обстоятельства пребывания Латкина «и.о. губернатора Вологодской области», сняла с него все обвинения и полностью политически реабилитировала. В том числе было снято самое известное обвинение в его адрес – что он якобы преследовал и способствовал расстрелу Домны Каликовой.

Два конкурента на букву «У»

– Когда была впервые озвучена идея о переносе административного центра Коми АО из Усть-Сысольска в Усть-Кулом?

– Эта идея возникала только на бытовом уровне. Она не была официально оформлена. То, что такие планы возникали, можно увидеть из публикаций в газете «Югыд туй». Я впервые встретил статью на эту тему в номере за 17 января 1926 года. И уже эта статья была полемической. Там приводился тезис, судя по всему, авторов идеи: дескать, Усть-Кулом – центр коми этноса, коми культуры, то есть коми народа. Но дальше идет антитезис. В середине 1920-х годов Усть-Сысольск – это уже ведущий промышленный центр Коми области. Да, пока что только лесной промышленности, но тем не менее. Уже работает Лесозавод, уже построены электростанции, на первую пятилетку запланирован еще один лесопильный завод, и уже высказываются соображения о целлюлозно-бумажном комбинате (что будет реализовано, как известно, через 40 лет).

Эти аргументы оказались, конечно, весомее, и разговоры про Усть-Кулом в 1926 году постепенно сошли на нет.

– Ныне живущие, конечно, помнят возникшую в конце 2017-го и мирно почившую в самом начале 2018 года идею переноса столицы в Ухту. Это было в первый раз?

– Нет, вопрос об Ухте возник еще в 1940 году и, в отличие от Усть-Кулома, был поставлен официально и достиг московского уровня. Докладная записка датирована февралем 1940-го и подписана секретарем Коми обкома ВКП(б) Иваном Рязановым и председателем Совнаркома Коми АССР Сергеем Турышевым.

Обосновывалась эта идея тем, что Ухта — это будущий и даже уже действующий центр добычи полезных ископаемых, а Сыктывкар, которому 15 лет назад прочили блестящие перспективы в леспроме, мол, так и останется всего лишь с леспромом. Записка дошла до самого Сталина, на полном серьезе рассматривалась в ЦК партии, и было решено вернуться к ее обсуждению в 1941 году.

Далее все понятно…

Ну а идея конца 2017 года – это уже чистая политтехнология.

Нужны гиганты индустрии

– Есть ли, на ваш взгляд, сейчас в республике почва для возникновения подобных идей?

– Я не думаю, что какой-либо еще город способен претендовать на звание столицы Коми. В Сыктывкаре накоплен даже не многолетний – многовековой опыт сосредоточения управленческой практики, торговли, логистики, промышленности, культуры, в том числе методов сохранения коми культуры, той же науки, в конце концов. Этот опыт обязывает оставаться столицей региона.

– Каковы перспективы Сыктывкара?

– Главное, о чем я уже сказал: город точно сохранится в качестве столицы и вообще социально-экономического центра республики. Но развитие его зависит от появления новых промышленных предприятий. Причем даже не уровня «Комитекса», а чего-то подобного СЛПК. Будет ли это – Бог весть…

Постскриптум

От Китая до Коми края

Почему ученый «сузил» круг своих научных интересов?

– Михаил Владимирович, расскажите немного о себе.

– Я родился в Ыбе. Еще со школы интересовался историей, причем больше всего историей заморских русских колоний – на Аляске, в Калифорнии, на Гавайях. Поступил в СГУ, где, кстати, учился вместе с Игорем Жеребцовым. Диплом защищал по истории отношений между Китаем и США в XX веке – благо тогда это была очень актуальная тема, и материалов на нее я набрал очень много.

Затем отработал три года в Ыбской школе, и вот там я наконец-то начал интересоваться историей родного края. Я уехал снова в Сыктывкар и был принят на работу в ИЯЛИ. В 1996 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Гражданская война и небольшевистские партии Коми края».

Продолжаю работу в институте и надеюсь принести ему, республике и Сыктывкару еще немало пользы.

Беседовал Валерий ЧЕРНИЦЫН.