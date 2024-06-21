Презентация состоялась в рамках III Межрегиональной книжной выставки-ярмарки «Алая лента». Яна Вагнер провела в столице республики три дня и три встречи с читателями. На одной из них побывал корреспондент «Трибуны».

Комплимент от «короля ужасов»

Даже если вам ничего не говорит фамилия автора, наверняка многие смотрели телесериал «Эпидемия», который создан как раз по дилогии Яны Вагнер «Вонгозеро» и «Живые люди». Роман был написан в 2011 году, и на него сразу обратили внимание литературные критики. Книга была номинирована на две крупные премии: «Национальный бестселлер» и «НОС».

Сериал «Эпидемия» вышел осенью 2019 года, но бешеную популярность обрел в 2020-м, когда начался резкий рост случаев заражения коронавирусом. Все вдруг осознали, что «Вонгозеро» оказалось пророческим, и хотели понять, есть ли надежда на выживание.

Напомним, главные герои произведения – москвич Сергей и две его семьи: бывшая и нынешняя супруги с детьми. Когда город охватывает эпидемия, Сергей пытается спасти обеих женщин, и получается семейная мелодрама на фоне глобальной катастрофы. Роль главного героя играет Кирилл Кяро, женские образы достались Виктории Исаковой и Марьяне Спивак.

Рейтинги «Эпидемии» росли вместе со статистикой заболеваемости. Уже через год права на показ сериала на своей платформе приобрел крутой стриминговый сервис Netflix. Фильм был переведен на 35 языков, в том числе на корейский, японский и арабский. За точное предсказание пандемии Яну Вагнер назвали пророчицей, а «Эпидемию» похвалил сам «король ужаса» Стивен Кинг. «Много снега, холодно, и все пьют водку» – так написал он в своем твиттере о российской картине.

Между тем сама Яна не любит говорить об «Эпидемии». Сериал ей понравился, но, по ее мнению, в нем мало что осталось от книги. Поначалу, как и все авторы, она пыталась спорить, а потом… махнула на это рукой и написала новый роман.

«Литература – как осетрина»

По словам Яны Вагнер, она не задерживается в одном жанре. Если «Вонгозеро» было написано в жанре антиутопии, то следующая книга – «Кто не спрятался» – это психологический детектив. Хотя и не в чистом виде. Когда на встрече в Национальной библиотеке РК возник спор о жанрах, Яна ответила таким монологом:

– Все это разделение литературы на серьезную и несерьезную, на высокую и низкую, на тривиальную и жанровую придумали завистники, которые пишут скучные книжки безо всяких попыток развлечь читателя. Мне кажется, что недооценивать жанровую литературу или считать ее менее достойной внимания, менее глубокой – очень несправедливо. Разу-

меется, в этом жанре есть много быстро, наспех, плоско и скверно написанных текстов, но их ровно столько же, как и в другой литературе. Ни у кого «не поднимется рука» Рэя Бредбери назвать «каким-то фантастом». Это большой писатель, классик американской литературы. Ни у кого «не поднимется рука» наших братьев Стругацких назвать «какими-то фантастами». Это мыслители, философы, оставившие нам невероятное количество прекрасных романов, в которых сейчас, спустя 50 лет, можно жить. Литература, как осетрина у Булгакова, может быть только двух видов: либо хорошая, либо плохая.

Люди боятся правды

Яна Вагнер любит смешивать жанры, поэтому каждый раз получает диаметрально противоположные отзывы на свои книги. Одна часть читателей неистово возмущается тем, как вольно автор обращается с их жанровыми ожиданиями. Другая – столь же активно удивляется: как здорово получилось!

– Я беру свои любимые жанровые декорации и помещаю в них персонажей, которых там быть не должно. Ровно по этой причине мои персонажи в дилогии «Вонгозеро» вместо того, чтобы вести себя, как принято героям таких историй, ведут себя очень глупо, совершают ошибку за ошибкой, потому что они ни к чему не приспособленные, насмерть перепуганные горожане.

Роман «Кто не спрятался» (история девяти друзей, застрявших в отеле на вершине снежной горы и вынужденных разбираться в старых обидах, потому что произошло убийство. – Л.В.) – это детектив, в котором никто не хочет знать, кто убийца. Потому что это знание очень страшное для них, они не хотят знать правду, боятся ее. Настоящий ли это детектив? Вряд ли…

Кошмар под землей

Роман «Тоннель» – история, рассказанная в декорациях романа-катастрофы. Это герметичный триллер о людях, запертых в автомобильном тоннеле под Москвой-рекой. Основное ее отличие от классических произведений в этом жанре заключается в том, что там нет героя. Человека, который точно знает что делать и не боится действовать. У которого есть желание, воля, способности и сила всех спасти.

– Был такой фильм в 80-е годы про тоннель с Сильвестром Сталлоне, – напомнила Яна. – И там никаких дилемм с пассажирами, попавшими примерно в такую же ситуацию. Они просто кричали от ужаса, а Сталлоне в течение полутора часов совершал подвиг за подвигом, и в конце концов все спаслись. За исключением тех, кому не очень повезло. На мой взгляд, в отсутствие такого человека и начинается правда. Таких людей мы, как правило, не встречаем. Они есть, но шанс, что мы попадем в такую ситуацию именно со Сталлоне, стремится к нулю. Скорее всего, мы и другие люди, запертые в своих машинах в тоннеле, будут вести себя очень неправильно. Они будут сидеть и ждать, когда их спасут. Потом кто-то предпримет попытку что-то сделать, а кто-то другой попробует ему помешать, считая, что действовать нужно иначе. Начнется конфликт… Ровно за этим мне и было интересно понаблюдать.

Действие романа проходит в течение суток, в жизни автор «наблюдала» за своими персонажами почти пять лет. Столько шла работа над книгой. Непозволительная роскошь, по современным меркам. Но по-другому Яна работать не умеет. В «Тоннеле» более 500 персонажей, и у многих есть собственный голос.

«Не буду мучить людей»

Книги Яны Вагнер веселыми не назовешь. «Как вы расслабляетесь после всех этих ужасов?» – спросили ее сыктывкарские читатели.

– «Ты же была хорошая девочка. Что ж ты пишешь такие ужасы и почему?» – удивляется и моя мама. У меня нет ответа на этот вопрос. У меня вот такая оптика. Я вижу эту сторону жизни как-то ярче. Сильнее всего от всех этих историй страдают, конечно, сами авторы. Потому что читатель пострадает, пока читает или слушает аудиокнигу, и освободится от этой истории. А ты, пока ее пишешь, не можешь вырваться. Это тяжеловато, работать приходится каждый день, без выходных… Но так собирать и мучить людей, как в романе «Тоннель», я больше не буду.

– В этой книге у вас, несмотря ни на что, довольно много юмора.

– Мне показалось, что настала пора шутить. Я не шутила в первых своих книжках, и напрасно. К четвертому роману стало понятно: когда ты рассказываешь об очень страшных вещах, необходимо вспомнить, что смех и страх – это парные эмоции. Когда нам страшно, мы часто смеемся и шутим. Пусть это будут мрачные шутки, но это нам необходимо, это дает разрядку. Я подумала, что мне, как автору, и читателям, и моим придуманным персонажам, которые по моей злой воле находятся под землей в состоянии паники, очень не помешает возможность засмеяться или хотя бы улыбнуться. Насколько получилось, конечно, судить читателям.

Тут я бы еще хотела поклониться своим любимым писателям: Зощенко, Бабелю, Ильфу и Петрову, Булгакову… Они творили в страшное время, но в их текстах столько юмора, что ты невольно хохочешь на каждой странице. Смех – это сильное оружие против страха.

Зависть – это мотор

Удивительно, но главным мотиватором для писателя Яна Вагнер назвала… зависть. Профессиональную зависть к хорошо написанным текстам, которые хочется перечитывать снова и снова.

– Писателю невозможно без того, чтобы остро не позавидовать какому-нибудь прекрасному тексту, который ты читаешь не первый раз и всякий раз плачешь или смеешься, или просто целуешь страницы. Есть же такие тексты у каждого из нас! И вместо того, чтобы просто порадоваться тексту, прижать его к сердцу и перечитать еще раз, писатель испытывает острое, щемящее чувство зависти. «Почему я не могу так сделать, как он это делает?» –думает писатель. И пытается сделать. Почему я говорю, что писатели люди ненормальные? Потому что чаще всего это невозможно. Задача, обреченная на провал. Тексты, которые вызывают у нас такое острое чувство счастья, как правило, великие тексты, написанные великими людьми. Литература – такая область, где гениев у тебя за спиной столько и все они выше тебя ровно в четыре раза. И ты, прекрасно зная свои возможности и что они скромны, все равно идешь и пишешь.

Сегодня Яна Вагнер решила воспользоваться перерывом и написать сценарий для кино. Это будет сериал в жанре черной комедии. История о женщине, которая на сайте знакомств договаривается, ходит на свидания и на каждом влипает в какие-то невероятные ситуации.

– Не знаю, что из этого получится, – признается автор. – Меня запросто могут уволить, потому что сценаристы работают совершенно по-другому, у них гораздо меньше свободы, чем у писателей. Писателей берут в кино неохотно, они очень много спорят. Место сценариста в кино где-то на уровне собаки. Он не имеет права настаивать ни на чем. Есть люди, которые принимают решение, и это не сценарист. Пока мне интересно, я отдыхаю душой. Думаю, что заслужила это за пять лет «под землей».

Для справки

Яна Вагнер родилась в Москве в 1973 году. Вагнер – фамилия матери, которая приехала в Советский Союз в конце 60-х из Чехословакии учить русский язык.

Яна окончила Российский государственный гуманитарный университет, занималась переводами с чешского и английского, была диктором на радио, более десяти лет занималась транспортной логистикой, что позволило ей попутешествовать по Африке, Европе и Латинской Америке. Сейчас писательница живет в частном доме под Звенигородом вместе с мужем, сыном и тремя собаками.

Лиля ВОВК.