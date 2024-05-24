Подсудимые были в трансе, услышав неожиданно строгий вердикт суда

В Сыктывкаре произошел довольно редкий случай в практике российской Фемиды: судья назначил более жесткое наказание, чем просил прокурор.

16 мая Сыктывкарский суд вынес приговор экс-директору «Комиавиатранса» Алексею Фесенко и директору ООО «АНАЭРО» Олегу Землянскому. Их признали виновными в растрате и незаконных выплатах уволенным сотрудникам. Алексею Фесенко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4,5 года в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 600 тысяч рублей. Олегу Землянскому – в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев и штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Для обоих такой вердикт был неожиданным. И даже шокирующим. По окончании оглашения приговора оба выглядели растерянными. На контрольный вопрос судьи: «Вам понятен приговор?» Олег Землянский даже искренне ответил: «Нет». Обвиняемые прилетели в Сыктывкар на заседание суда без конвоя, добровольно и в полной уверенности, что скоро вернутся домой. Тем более что и сам прокурор запрашивал для подсудимых условный срок. Однако судья решил иначе и приговорил их к реальному лишению свободы.

Суть обвинений

Напомним, по версии следствия, по приказу Алексея Фесенко двум сотрудникам «Комиавиатранса» при их увольнении незаконно начислили выходные пособия на сумму более 333 тысяч и 228 тысяч рублей. Кроме того, согласно обвинению, он незаконно трудоустроил финансового аналитика, которой (с учетом зарплаты, отпускных, компенсации на наем жилья, компенсации транспортных расходов, выходного пособия) выплатили более 1,1 млн рублей.

Вторая часть обвинения касалась растраты более 58 млн рублей. Согласно обвинению, Алексей Фесенко и Олег Землянский договорились о том, что АО «Комиавиатранс» возьмет в аренду у ООО «АНАЭРО» неисправные самолеты. Позже самолеты были отремонтированы, хотя, как считает следствие, это противоречило интересам республиканского предприятия и законным нормам.

Прокурор просил признать Алексея Фесенко виновным по всем четырем эпизодам и по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в 1,7 млн рублей. Наказание в виде лишения свободы прокурор попросил назначить условно, установив испытательный срок – три года.

Олега Землянского гособвинитель также попросил признать виновным и назначить наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей и 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Кроме того, прокурор просил удовлетворить гражданский иск «Комиавиатранса» как потерпевшей стороны (в размере установленного по уголовному делу ущерба) и сохранить арест, наложенный на имущество подсудимых.

Позиция защиты

Адвокаты Алексея Фесенко настаивали на оправдательном приговоре. Сторона защиты напомнила о том, что Алексея Фесенко пригласили на работу в «Комиавиатранс» как профессионала, который должен был спасти компанию от банкротства и наладить ситуацию с перевозками внутри региона. По мнению стороны защиты, обвинение содержит ряд противоречий и построено на необоснованном оговоре.

Во время последнего слова оба подсудимых вину не признали. «Виноватым себя не считаю. Я действовал в соответствии с российским законодательством, Трудовым кодексом и уставом «Комиавиатранса». В настоящее время авиационное сообщение республики уничтожено, и я знаю, что личный состав в большинстве своем ждет моего возвращения», – заявил Алексей Фесенко. Без сомнения, оба фигуранта будут обжаловать приговор.