В кабинетах власти продолжают верстать доходы и расходы казны республики на следующий год. Основные параметры уже известны, но возможны и корректировки. Последнее слово за Госсоветом, который и должен утвердить бюджет-2022.

Отчеты глав министерств в местном парламенте напоминают защиту студенческих дипломов. Обосновывая отраслевые бюджеты, каждый из них хвалит свою работу, жалуется на безденежье и тянет «одеяло на себя». Потому что в условиях дефицита казенных средств даже «лишний» миллион рублей сегодня имеет значение.

«Мы бьемся за каждый рубль», – с лучезарной улыбкой заявил руководитель Минздрава Коми Игорь Дягилев, тоже выступивший в Госсовете с докладом.

Апрельская чехарда

Улыбчивый Дягилев – это уже четвертый по счету предводитель Минздрава за недолгое правление губернатора Уйбы. Предыдущие начальники медицины, как перелетные птицы, появлялись на Севере по весне, причем аккурат в апреле.

Напомним, что 9 апреля 2020 года скоропостижно уволился министр-«оптимизатор» здравоохранения Дмитрий Березин. Тут же губернатор озвучил фамилию нового министра – Филин. Впрочем, запомнить Викторию Филин (бывшая соратница Уйбы по ФМБА) в лицо медики не успели. Эта женщина занимала пост главы Минздрава всего две недели, а потом также загадочно исчезла. Говорят, что это абсолютный рекорд в номенклатурной истории российских министерств.

Зато Борис Александров рулил Минздравом Коми аж целый год, хотя так и не избавился от приставки и.о. А покидая северную вахту в апреле 2021-го, Б. Александров с чистой совестью отчитался: «Все задачи по борьбе с ковидом, ставившиеся правительством и главой республики, были выполнены».

Смысл этого «апрельского тезиса» так и остался тайной. Непонятно, какие именно задачи удалось решить временщику Александрову. Ведь и прошлой весной Коми находилась в черном списке ковидных антилидеров, а нынче ситуация еще хуже.

Минувший апрель подарил республике очередного назначенца. Пока Игорь Дягилев тоже пребывает в статусе исполняющего обязанности министра (утверждать его почему-то не спешат). Тем не менее, этот 44-летний врач по специальности ортопед держится на публике уверенно, излучая оптимизм. Наверное, потому что молод и со здоровьем у него нет проблем. Чего не скажешь о здравоохранении региона.

«Всюду деньги, господа!»

9 ноября, выступая в Госсовете, И. Дягилев назвал главное условие развития медицинской отрасли – «адекватное финансовое обеспечение». Проще говоря, деньги.

На региональное здравоохранение ежегодно тратится более 30 млрд рублей, но этих средств хронически не хватает. А конкретно на 2022-й дефицит составит около 3 млрд руб.

При этом помощь из федерального центра в следующем году сократится почти в два раза – с четырех до чуть больше двух миллиардов.

Из четырех федеральных миллиардов в текущем году свыше 1 млрд руб. «съел» проклятый ковид. По словам и.о. министра, сегодня на борьбу с COVID-19 задействовано 29 медицинских организаций и более 3 тысяч медработников. Средняя стоимость амбулаторного лечения ковид-пациента составляет 44,2 тыс. рублей (сюда входят заработная плата персонала, лекарственные препараты, автотранспорт, ПЦР-тесты, компьютерная томография, средства защиты и пр.). А расходы на оснащение одной койки для лечения пациентов с COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии, могут достигать более 2,5 млн рублей.

Вслед за губернатором Игорь Дягилев, как мантру, повторял: «Единственный выход сократить эти расходы – вакцинация! Наша задача – охват не менее 80% взрослого населения (это примерно 477 тыс. человек). На 9 ноября привито лишь 312 827 человек», – отметил И. Дягилев.

Получается, что вакцинация – это нечто вроде «волшебной палочки», которая спасет не только самих людей, но и здравоохранение Коми. Хотя возникает вопрос: худо-бедно, но прививочная кампания в республике идет (мы не так уж далеки от контрольной цифры «охвата» 80%), тем не менее, число заболевших практически не снижается (прирост – около четырех сотен в сутки), а смертность в регионе вообще зашкаливает. То есть одна только вакцинация – это явно не панацея.

Кроме того, нельзя все сводить к одному ковиду. В Коми сегодня тяжелейшая ситуация со всеми видами медицинской помощи. «Кто в этом виноват и что делать?» – вот о чем депутаты, по идее, должны расспрашивать главу Минздрава.

Замороженные объекты

Между тем, судя по информации, которую после выступления И. Дягилева представил депутатам председатель Контрольно-счетной палаты Коми Игорь Гурьев, улыбаться руководителю Минздрава во время доклада, наверное, не стоило. Потому что по некоторым строчкам отраслевого бюджета зафиксировано не просто низкое, а очень низкое исполнение.

Так, в соответствии с Адресной инвестиционной программой в 2021 году было предусмотрено введение в эксплуатацию 19 фельдшерско-акушерских пунктов, но по факту – 0! Строительная готовность отдельных ФАПов на сегодня составляет менее 30% (с. Брыкаланск – 11%, п. Ираель – 11%, с. Нювчим – 12%, с. Большелуг – 13%, д. Бортом – 18%, с. Илья-Шор – 26%). А строительство ФАПа в усинском селе Колва еще даже не начиналось.

Под угрозой срыва и ввод в эксплуатацию в 2022 году здания Республиканской инфекционной больницы. За 9 месяцев этого года расходы на строительство больницы составили 156,6 млн рублей (11% из предусмотренного объема ассигнований). На сегодня работы вновь приостановлены. Строительная готовность объекта составляет всего 9,5%.

Врачей не хватает

В Коми продолжает снижаться общая численность врачей и среднего медицинского персонала. За январь-сентябрь 2021 года показатель уменьшился на 80 человек и составил 3 189 врачей (прибыло врачей – 243 человека, уволилось – 323 человека). Потребность во врачах составляет 641 человек, в среднем медперсонале – 625 специалистов.

«Как можно закрыть проблему нехватки кадров в отрасли? Может, активнее использовать преимущества телемедицины?» – спросил руководителя Минздрава спикер Госсовета Сергей Усачев.

«Минздрав уже использует телемедицину. Наши врачи консультируются со специалистами главных федеральных медицинских центров», – ответил И. Дягилев. По его мнению, упор стоит делать на привлечение молодых специалистов. Они с первых курсов обучения должны приходить на практику в действующие лечебные учреждения, а главные врачи должны быть заинтересованы в их закреплении в регионе.

«Когда Коми республиканскую больницу освободят от ковидных больных и когда появится новое (постоянное) место, где будет оказываться помощь таким пациентам?» – поинтересовался депутат Владимир Жариков.

По сообщению г-на Дягилева, закрытие республиканской больницы «под ковид» – мера вынужденная и временная. Минздрав активно занимается решением вопроса по земле, где можно будет оперативно развернуть быстровозводимый госпиталь. Обсуждаются два варианта. Свободный участок в местечке «Югыд Чой» (новый микрорайон в Сыктывкаре площадью в 45 гектаров, где можно будет возвести одновременно объекты здравоохранения, жилые дома с квартирами для медиков и гостиничный комплекс). А также участок в районе Сыктывкарского аэропорта. Определиться с выбором участка Минздрав Коми намерен уже в этом году.

Спросите у пациентов

Похоже, что большинство парламентариев удовлетворилось докладом авторитетного ортопеда Дягилева, а программу «Развитие здравоохранения Республики Коми» они признали вполне «адекватной».

«Планы развития» – это всегда хорошо. И наши чиновники умеют красиво докладывать. Как говорил О. Бендер, «я верю в будущее Удоева – оно прекрасно!».

А вот чему «адекватно» текущее состояние медицинской помощи в регионе? Уровню какой-нибудь нищей африканской страны типа Буркина-Фасо? Но об этом депутатам лучше спросить не главу Минздрава, а простых жителей Коми. Тех, кто не может получить лекарство по льготному рецепту, попасть на прием к узкому специалисту, вызвать на дом врача или хотя бы просто дозвониться до поликлиники.

Виктор СЕМЕНОВ.