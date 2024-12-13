На территории Республики Коми около 80 тысяч озер. Они разные – черные и прозрачные, ледяные и теплые, мелкие и бездонные, живые и мертвые. Многие из них окутаны мистикой и легендами.

Безотчетный страх

ОЗЕРО ВАД. В Коми есть несколько водоемов с таким названием. Так называют непроточные лесные озера с топкими берегами. Самое известное из них находится в Сысольском районе недалеко от Визинги, рядом с поселком Исанево.

Глубина озера – до 40 метров. Местные утверждают, что в некоторых местах – до 100 метров, хотя точно никто не знает. Оно почти круглое, в диаметре около 500 метров. Рыба здесь когда-то водилась, но сейчас, говорят, ее нет. Вероятно, Вад обладает какими-то особыми свойствами – деревья, долго пролежавшие в здешней воде, практически не гниют.

Об этом таежном озере ходит много удивительных историй. Например, что в его глубине находили кости огромных рыб. А еще о том, что Вад «не подпускает» к себе непрошеных гостей. Многие люди, оказавшиеся на берегу озера, говорят, что испытывают тревогу, безотчетный страх, опасаются близко подходить к воде. У них возникает желание поскорее сбежать отсюда.

Лед вместо неба

ДРЕВНЕЕ ОЗЕРО. Место, где сейчас находится Сыктывкар и еще несколько районов Коми, когда-то было дном огромного (700 километров) водоема, покрытого многометровым слоем льда. Следы реликтового озера ученые обнаружили в 2007 году в Усть-Куломском районе близ села Усть-Нем, и оно простиралось вплоть до Котласа.

По мнению ученых, это озеро появилось примерно 65 тысяч лет назад и было одним из самых крупных на планете. Когда закончился последний Ледниковый период (11 тысяч лет назад), воды озера ушли вниз по континенту (по другой версии, наоборот, вверх – к Ледовитому океану).

«Коми море»

ОЗЕРА ДОН-ТЫ И КАДАМ. Частью гигантского исчезнувшего озера может быть современное реликтовое озеро Дон-ты. Оно расположено в центральной части Усть-Куломского района, примерно в полутора километрах юго-восточнее села Дон. Озеро считается одним из чудес района, а местные жители называют его «коми морем».

Дон-ты входит в число семи крупнейших озер республики, его протяженность составляет пятнадцать километров, однако глубина – не более полутора-двух метров. На дне залегает многовековой слой торфянистого ила и сапропеля. Сапропель – вещество, которое образовывалось на протяжении столетий в процессе переработки растительного и животного мира водоема. Это вещество обладает уникальными целебными свойствами. Сапропель со дна соседнего озера Кадам в несколько раз превосходит целебные свойства знаменитого Мертвого моря.

Кадам – еще одно реликтовое озеро Усть-Куломского района – поражает рыбаков гигантскими щуками. Пойменное озеро расположено в центральной части района, примерно в 18 километрах юго-восточнее райцентра. Существовала местная легенда о том, что в озере жила огромная щука с орлом на голове и что эта рыба могла запросто утащить человека на дно. Поэтому люди боялись не только купаться, но и рыбачить. Потом щуку поймали. И оказалось, что она действительно была очень больших размеров, а на голове ее на самом деле нашли орла, но уже мумифицированного, от которого остался один скелет. Видимо, орел намертво вцепился когтями в щучью голову, когда та показалась на поверхности. А потом щука нырнула вглубь, увлекая за собой и хищную птицу…

Могила Йиркапа

ОЗЕРО СИНДОР. Это таежное реликтовое озеро, второй по величине природный водоем региона, расположенный в бассейне реки Вымь в Княжпогостском районе. Длина – около 12 километров, ширина – от двух до четырех километров, средняя глубина – около полутора метров.

В озеро впадают пять притоков, наиболее значительный из них – река Угьюм, а вытекает река Вис. На озере 13 постоянных островов и еще ряд кочующих «плавунов» – торфяно-растительных сплавин. Со всех сторон оно окружено хвойным лесом. На дне – залежи сапропеля.

Синдорское озеро входит в семерку достопримечательностей России, на которые стоит посмотреть, но до которых очень сложно добраться. Как гласит предание, Синдорское озеро открыл для людей легендарный охотник Йиркап. Он там и утонул.

В кольце болот

ОЗЕРО ЯМОЗЕРО. Самое крупное озеро в Коми находится вблизи границы с Архангельской областью, в центральной пониженной части Тиманского кряжа. В переводе с ненецкого Ям означает «море». Площадь водного зеркала этого «моря» – 31,1 квадратного километра, средняя глубина – 1,6 метра. Озеро окружено кольцом топких болот. Его питают речки Черная и Брусничная Виска, с южной стороны из озера вытекает река Печорская Пижма. Озеро округлой формы, диаметром около шести километров. Берега низменные, болотистые. Котловина озера ледникового происхождения. Озеро – реликт существовавшего здесь ранее более крупного водоема. Ямозеро располагается в труднодоступных местах Тиманского кряжа, и населенных пунктов вокруг нет.

Осторожно: русалки!

ОЗЕРО ДОДЗЬСКОЕ. Находится в Корткеросском районе близ села

Додзь. Раньше в этом озере не разрешали купаться и даже рыбачить. Считалось, что черти могли утащить человека под воду. Рассказывают о водившейся в озере русалке и ее семье. Как описывали русалку: женщина с длинными волосами и рыбьим хвостом. Бытуют рассказы о том, что в 1955 году во время взрыва семейство русалки погибло. Тела водных жителей всплыли на поверхность, их якобы отправили в Москву для

изучения.

«Русская Атлантида»

Не только в Коми, но и в других регионах России есть загадочные озера, о которых издавна слагали легенды.

ОЗЕРО СВЕТЛОЯР в Нижегородской области выглядит идеально очерченным кругом. По легенде, на его месте находился город Китеж. Во время татаро-монгольского нашествия враги подошли к его стенам, и чтобы спастись, хранители города произнесли заклинание. Китеж исчез, а на его месте возникло озеро. Поэтому-то это место называют «русской Атлантидой». Паломники уверяют, что слышали колокольный перезвон, доносившийся из глубин озера. По легенде, у того, кто трижды обойдет озеро на коленях, сбудется самое сокровенное желание, – желающие могут проверить самостоятельно, не врет ли людская молва.

ОЗЕРО БРОСНО. Расположено на северо-западе Тверской области, имеет славу самого опасного водоема России. Все дело в том, что, по легенде, в нем живет огромное чудище. Местные жители периодически говорят, что видели большого ящера, слышали, как он издает звуки под водой, и находили лодки с удочками, но без рыбаков. На дне озера скапливается сероводород, который иногда выходит на поверхность — вода пузырится, по округе разносятся характерный запах и определенные звуки.

ОЗЕРО ЛАБЫНКЫР в Якутии прославил «Лабынкырский черт» – неизвестное чудовище, которое

обитает в его водах и пугает очевидцев. Криптозоологи считают, что это может быть гигантская щука, реликтовая рептилия или амфибия. Живет кто-то в озере или нет – до сих пор неизвестно, но даже без этого его можно считать аномальным: располагаясь в 115 километрах от признанного полюса холода, озеро достаточно поздно покрывается льдом, и он достаточно тонкий. В другом якутском озере – Хайыр, по легендам, обитает «щукобык». Местные верят, что из-за этого чудища в озере нет рыбы, а гуси и утки его облетают.

СЕЙДОЗЕРО на Кольском полуострове многие считают «местом силы» и едут посмотреть на артефакт: огромное изображение великана Куйвы. Согласно преданию, он грабил и убивал мирных жителей, за что саамские боги его наказали: сожгли молниями, которые возникли из вод озера. После этого на скале появился 74-метровый отпечаток сожженного тела. Еще одна легенда гласит, что на дне озера находится загробный мир, а в самом водоеме живет чудовище, охраняющее эту границу.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.