Вице-спикер парламента Коми написал заявление о сложении полномочий

О неожиданной отставке заместителя председателя Государственного Совета стало известно вчера, 17 октября.
Владимир Косов сообщил «Трибуне», что остается депутатом парламента, а его уход с поста вице-спикера продиктован служебной необходимостью, поскольку он является практикующим врачом.
По специальности Владимир Косов – уролог, много лет занимавший должность главного врача Коми республиканского онкологического диспансера. Не оставил он свою профессию и когда был избран на высокую выборную должность. Однако в настоящее время, по новому законодательству, врач не имеет права работать без своевременного прохождения курсов повышения квалификации. А на курсы человека не принимают, если он занимается совместительством. Поскольку с любимой работой врач Косов расставаться не хочет, то ему придется уйти с выборной должности.
Однако, как сказал Владимир Алексеевич, депутатские полномочия он оставляет за собой: у него, как он заявил, «еще много обязательств перед избирателями».