Рано утром 24 декабря на станции очистки сточных вод в Воркуте произошла авария. Здание было введено в эксплуатацию в 1976 году. И с тех пор его ни разу капитально не ремонтировали.

Как это было

Об этом мэр Воркуты Ярослав Шапошников написал сухо: «На очистных сооружениях днем обнаружено повреждение перекрытий проходного канала между первичным отстойником и аэротенком…» Тех, кто по долгу службы знаком с ситуацией, такая формулировка возмутила.

«Обнаружено повреждение?! Да там огромный асфальтовый переход длиной метров 100 и шириной 30 метров со всеми постройками рухнул вниз. Все упало в подвал на глубину 20 метров», – рассказывает Елена, один из операторов очистной станции. Сразу оговоримся, что сотрудники станции, опасаясь увольнения, согласились общаться с журналистом на условиях анонимности.

«Все несущие стены, рабочая будка, трубы – все ушло под землю, – дополняет ее Наталья. – Хлынула горячая и холодная вода, и тут же затопило машинный зал со всем оборудованием».

«Водопроводная насосная станция размером 30 на 50 метров и глубиной 10 метров, – поясняет Елена. – Из обвалившихся труб хлынул такой поток, что она буквально за 10 минут наполнилась. И вся эта горячая вода с осадками, да чего уж там – с разжиженными фекалиями, стала выливаться на улицу».

«Повезло, что это произошло к утру, – добавляет Наталья. – Мы в ночную смену там стараемся не ходить. Девочка у нас буквально только проверила насосы, вышла из зала и вдруг слышит шумы посторонние. Вернулась, а в зале уже вода на два метра поднялась. В 5.40 утра она стала по рации кричать, что ее топит – в зале появилась вода. Девочки побежали на первичные отстойники закрывать задвижки, но когда стали спускаться, увидели, что им уже нечего делать – сооружения обвалились, а канал затоплен».

«Это все произошло в мою смену. Мы запросто могли провалиться в этот подвал и свариться в кипятке, – говорит Светлана. – Меня несколько дней после той смены мандражило».

Воркутинка Татьяна Москатова уверена, что эта история для города и для республики проходит незаметно в том числе потому, что обошлось без жертв. «Если бы заварило кипятком человек шесть, то был бы больше общественный резонанс, – говорит Татьяна. – Но у нас же, как всегда, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Пока в шахте в Воркуте не завалит 20 человек, никто не обращает внимания на тревожные сигналы. Здесь то же самое. Раз никто не погиб, и ладно».

Предупреждали не раз

О том, что на станции аварийная ситуация, работники говорили не раз. Они не раз обращались в разные инстанции с просьбой привести в порядок помещения на очистных сооружениях – в мэрию, прокуратуру.

В 2018 году после их обращений гнилые балки немного укрепили, наварили какое-то железо, но это не сильно исправило ситуацию. А руководство «Водоканала» заставляло их делать уборку в подвале, который находился под обрушившимся проходным каналом. Но женщины, опасаясь за свою жизнь, отказывались там работать.

– Там просто страшно: трещины в стенах, балки прогнили и прогнулись, – говорит Наталья. – Когда мы отказались убирать опасный участок, на нас составили акты и лишили премии. 20 декабря в цех пришел сотрудник по охране труда «Водоканала», спрашивал, почему мы отказываемся там работать. А 24 декабря там все обрушилось.

Вранье и замалчивание

Чтобы не поднимать шумиху (все-таки 60-тысячный город остался без очистки сточных вод), на сайте Минстроя Коми поспешили успокоить. Там до сих пор висит новость, что «Технология очистки сточных вод в городе была восстановлена к 12:00 26 декабря».

Но работники станции в один голос утверждают, что это ложь – очищать там стоки просто нечем. Оборудование затоплено, конструкции разрушены. А в реку Воркута ниже города идет сплошной поток фекалий.

Журналист «Трибуны» попытался получить этому подтверждение у органов власти. Мэр Воркуты Ярослав Шапошников, чтобы снять у жителей сомнения, публикует у себя на странице «ВКонтакте» информацию, что «26 декабря лабораторией ООО «Водоканал» были проведены замеры уровня загрязнения на выходе канализационной воды – уровень загрязнения не превышает критериев отнесения события к разряду ЧС».

– Какие они анализы берут? Они априори не могут быть хорошими, – возмущается Елена. Она работает на станции уже 20 лет и помнит, какое раньше было состояние на очистной станции. – Раньше вода в отстойниках была чистая, как слеза. А сейчас что там только не плавает: бычки, пакеты, тряпки, прокладки. И весь этот неразлагаемый мусор с разжиженными фекалиями сейчас прямым потоком течет в реку Уса.

В Росприроднадзоре Коми нам посоветовали отправить запрос, на который обещали ответить в положенные сроки и ответ пришел бы после новогодних праздников. Зато Марина Костина, главный специалист-эксперт Воркутинского городского отдела по охране окружающей среды, признала, что из-за аварии на станции отсутствуют все этапы очистки и в реку без очистки идет вся городская канализация. Но уточнила:

– Утверждать, что это от очистных сооружений, не можем, пока не будут готовы результаты проб. 27 и 28 декабря там работали специалисты ЦЛАТИ (Центр лабораторного анализа и технических измерений – Ред.). Пока не будут готовы результаты проб, выводы делать нельзя.

На вопрос, кто может дать информацию о том, идут ли неочищенные стоки в реку, чиновница ответила: «А никто вам этого не скажет. Думаю, что к концу новогодних праздников все определится». Коллегу защитил начальник отдела Юрий Кобылинский:

– Раз на станции обрушено, значит, ничего там не очищается, а все течет в реку. «Водоканал» – это объект федерального надзора, а не нашего отдела. Все, что мы можем, это выехать туда, оказать помощь, организовать машину. Сейчас специалисты на месте мониторят, улучшается там ситуация или нет.

Чем грозит

Как подсчитал «Комитет спасения Печоры», сейчас каждый час в реку Воркуту поступает около 1660 кубометров неочищенных стоков. Или если попытаться перевести на более понятные объемы, то 7,5 тысячи полных ванн за час или 300 тысяч ванн за сутки. Как пояснил Иван Иванов, председатель «Комитета спасения Печоры», это значит, что в реку идет вся канализация Воркуты. Помимо бытовых стоков от жилых домов, это еще и промышленные стоки от предприятий, канализация больниц, туберкулезного диспансера, морга. А значит, вместе с неразлагаемыми отходами в реку идут опасные химические соединения, болезнетворные микроорганизмы и паразиты. «А судя по данным космоснимков, в реку Воркуту, а далее и в Усу уже попало значительное количество неочищенных коммунальных стоков», – говорит сыктывкарский эколог Нина Ананина.

С момента аварии прошла неделя, и за это время ощутить на себе ее последствия должны были расположенные ниже по реке населенные пункты Хановей, Сейда, Сивомаскинский, Мескашор, Кочмес, Абезь, Петрунь, Роговая, Косьювом, Адзьвавом и другие. Но за семь дней никто так и не озаботился оповестить жителей об опасности, которую несет в себе река. Иван Иванов также обзвонил несколько госучреждений: единую диспетчерскую службу Воркуты, телефон доверия МЧС России по РК, Роспотребнадзор Воркуты, зам. главного государственного санитарного врача по Коми. Везде он пытался узнать: «Можно ли жителям поселков пить воду?» Но ответа ни от кого не получил, а одним из аргументов стала фраза: «Это служебная информация». Иван Иванов уверен, что власти нарушают конституционное право на информацию о состоянии окружающей среды. В связи с этим «Комитет спасения Печоры» подал жалобу в прокуратуру Коми.

По данным местных жителей, в реке уже плавает дохлая рыба – от мальков до крупных особей. Но ущерб будет нанесен не только природе, но и здоровью людей.

– Если судить по госдокладу о состоянии окружающей среды Коми, то очистные сооружения в муниципалитетах в большей части находятся в неудовлетворительном состоянии, а значит, не справятся с повышенной нагрузкой, – считает эколог Нина Ананина. – Это может стать причиной резкого увеличения количества острых кишечных инфекций и диффалоботриоза (гельминты) в населенных пунктах ниже по течению рек.

Никто не волнуется?

Некоторые воркутинцы опасаются пить воду из-под крана. Но это принципиально два разных потока. Забор воды, поступающей в краны воркутинцев, идет из реки Уса, расположенной выше по течению. А сброс городских стоков – в реку Воркута, находящейся ниже. Расстояние между ними около 35 км.

Но поводов для опасения у горожан нет: очищенная вода поступает как и прежде. А вот о том, что происходит с тем, что сливается в унитазы и уходит через сливное отверстие, люди, как правило, не задумываются.

– Если бы город отключили от питьевой воды, все бы заверещали, – подмечает воркутинка Татьяна Москатова. – А то, что с 24 декабря все стоки из унитазов города, со всех производств идут прямым ходом в реку Уса, жителей города никак не касается. Ну не работают очистные, да и ладно. Проблема возникнет, когда это скажется на экологии. Когда из реки Воркута все попадет в реку Печора. И жители Печоры будут принимать воду загрязненную, а рыба будет плавать в дерьме, простите за мой французский.

Как говорят сотрудники станции: «Власти Воркуты и республики пытаются замять эту ситуацию, не поднимать шумиху. Но по сути это экологическая катастрофа».

Светлана СЕЛИВАНОВА.

P.S. По словам работников станции, руководство планирует восстановить очистку на «Водоканале» только к осени. Но они в это слабо верят. Сейчас и так значительны разрушения, а из-за того, что горячая вода подмыла остальные сооружения и по конструкциям 50-летней давности пошли трещины, скорее всего и там придется строить все заново.