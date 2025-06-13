Авария под Ухтой (Криминал от 13 июня)

Вечером 10 июня на железнодорожной станции Ветлосян две цистерны с бензином сошли с рельс.

Как сообщает ГУ МЧС по Коми, угрозы для экологии нет, последствия аварии устранены.

Слово – не воробей

Оскорбление чиновника в интернете обошлось жителю Усть-Вымского района в 8 тысяч рублей. На суде мужчина заявил, что написал оскорбительный комментарий, когда был пьян.

Прокуратура Усть-Вымского района инициировала проверку в связи с размещением в интернете комментариев, содержащих оскорбление работника администрации Жешарта. Автором комментариев оказался 47-летний житель Жешарта, который в момент их размещения находился в состоянии алкогольного опьянения.

Еще одна жертва обмана

27-летняя ухтинка перевела неизвестным миллион рублей после звонка «сотрудника налоговой».

Девушке сообщили по телефону, что она не предоставила декларацию за прошлый год. Далее собеседник продиктовал электронную почту, куда надо было выслать требуемый файл и некий код «подтверждения». Для сохранения денег ей рекомендовали перевести средства на временную «страховую» ячейку и пообещали вернуть всю сумму, как только «проблема будет решена». Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Берегись автомобиля

В деревне Разгорт Удорского района автомобиль ВАЗ-2110 наехал на своего водителя.

23-летняя девушка, управлявшая авто, остановила машину и, не поставив ее на ручной тормоз, покинула салон. В какой-то момент «десятка» покатилась под горку и травмировала водителя. С переломом ноги девушка попала в больницу.

«Часами кружил самолет»

Над Сыктывкаром с утра 11 июня длительное время кругами летал самолет, сообщили горожане.

В аэропорту Сыктывкара редакции БНК сообщили, что данный самолет относится к филиалу «Аэронавигации Северного Урала». В полете проверяли работу воздушного судна после ремонта.

Бывает, что и оправдывают

Оправданный фигурант «дела Пичугина» отсудил 8,5 миллиона рублей. Суд присяжных полностью оправдал предпринимателя Александра Егорова два года назад. Он обвинялся в участии в ОПГ и вооруженной банде, в незаконном хранении оружия и провел под стражей 2229 дней.

За ним было признано право на реабилитацию в связи с незаконным уголовным преследованием, которое включает в себя в том числе право на устранение последствий морального вреда. Он требовал 31 млн руб. компенсации, но суд снизил ее в несколько раз.