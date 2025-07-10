Без денег и имущества (Криминал от 11 июля)

После застолья с алкоголем два жителя Коми лишились крупной суммы, телефона и золотой цепочки.

В Сыктывкаре 55-летний мужчина заметил пропажу денег после распития спиртных напитков в малознакомой компании. Выяснилось, что ранее судимая 30-летняя участница застолья, воспользовавшись тем, что хозяин квартиры пьян, выведала у него коды доступа к телефону и онлайн-банку и похитила 170 тысяч рублей.

А в Ухте 30-летний горожанин во время пьяной вечеринки вступил в словесный конфликт с малознакомой гостьей. Та вызвала себе на подмогу своего ранее судимого 29-летнего приятеля. В результате «защитник» отобрал у мужчины сотовый телефон и золотую цепочку. Ущерб составил свыше 18 тысяч рублей.

Собачий концлагерь

Прокуратура Сыктывдинского района признала законным возбуждение уголовного дела в отношении владелицы приюта.

Сыктывкарка содержала приют для животных в селе Выльгорт. В течение длительного времени она не кормила подопечных, что привело к смерти восьми собак. Другие животные, находившиеся «на передержке», в момент прихода волонтеров были в крайней степени истощения. Отделом МВД России по Сыктывдинскому району было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

Воркутинец примерял платье

42-летний мужчина четыре с лишним часа провел в магазине и примерочных кабинках.

Мужчина брал со стеллажей большое количество товаров, несколько раз заходил в примерочную и в итоге на кассе заплатил лишь за мужской костюм и свитер, а украл нижнее женское белье и колготки, женские ночную сорочку, платье, футболку, мужские джемпер, футболку и трико. Общий ущерб торговой точке составил 15 тысяч рублей. Факт кражи воркутинец объяснил желанием сделать своей девушке подарок. Суд учел наличие у воркутинца судимостей и приговорил его к двум годам и семи месяцам лишения свободы.

Вахтовик угрожал ножом

40-летний мужчина возвращался поездом в Усинск, напился и стал приставать к пассажирам и проводницам.

Дебошир угрожал ножом, но два пассажира, ехавшие в том же вагоне, сумели его скрутить. Проводница вызвала начальника поезда, который отвел хулигана в вагон-ресторан, чтобы изолировать его от окружающих. Однако мужчина сумел освободиться от пластиковых хомутов на руках и ударил начальника состава кулаком в ухо. Сразу после этого хулиган был окончательно обездвижен и вскоре передан сотрудникам полиции. Протрезвев, вахтовик признал свою вину и принес извинения потерпевшим. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет принудительных работ.