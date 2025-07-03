Дорогие елки зеленые (криминал от 4 июля)

Житель Ижемского района заплатил 146 тысяч рублей за незаконную рубку елок и берез. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Мужчина спилил девять елей и четыре березы. Разрешительных документов у него не было. За это лесоруба оштрафовали на 50 тысяч рублей, а также взыскали с него 146 тысяч рублей за ущерб, причиненный лесу.

А за «мухомора» ответишь!

В Ухте крепко повздорили собутыльники, распивавшие алкоголь у подъезда дома.

Один из них обозвал другого «мухомором». Последний выхватил нож и слегка поранил обидчика. В суде он признал свою вину и принес извинения потерпевшему. Вердикт мирового судьи: 5 месяцев исправработ.

Ревнивый сыктывкарец

29-летний мужчина поджег автомобиль своей подруги. Мотивом преступления стала ревность.

Мужчина не смог попасть в квартиру своей близкой знакомой и, подумав, что там находится посторонний гость, решил отомстить. Он разбил заднее стекло автомобиля и поджег внутреннюю обшивку салона зажигалкой. Предварительный ущерб – более 20 тыс. рублей.

Кража на новоселье

62-летний сыктывкарец украл у знакомой 140 тысяч рублей.

Женщина получила наследство и приобрела комнату в общежитии. На новоселье она пригласила давнего знакомого, рассказала ему о полученных деньгах и даже показала наличные. На следующий день они исчезли. Оказалось, что купюры были похищены, когда дама уснула. Вскоре полицейские задержали воришку, 90 тысяч рублей были изъяты у него в ходе обыска. Остальные деньги он успел потратить на выпивку и продукты.

Продала дачу – лишилась денег

72-летняя сыктывкарка стала жертвой мошенников, действовавших под видом госслужащих. Женщина потеряла 325 тысяч рублей, полученных от продажи дачи.

«Сотрудники Роскомнадзора» и «службы безо-пасности», позвонив женщине, обвинили ее в связях с запрещенной организацией и угрожали уголовным преследованием. Под предлогом «защиты средств от конфискации» мошенники убедили пенсионерку перевести все деньги на «безопасный счет». После перевода средств связь с аферистами прервалась. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.