Молодые люди обиделись (Криминал от 20 июня)

Вечером мужчина сделал парням замечание, а ночью они решили ему отомстить.

Группа молодых людей распивала спиртное в одном из эжвинских дворов. Проходивший мимо мужчина сделал им замечание. Выпивохам это не понравилось, и позже двое из них проникли в подъезд, а затем и в квартиру «обидчика». Входная дверь была не заперта. Один из злоумышленников ударил мужчину, после чего взял с кухонного стола нож и приставил его к шее его 35-летней сожительницы, требуя от них денег. Не добившись желаемого, нападавшие скрылись. Медики, «скорой» зафиксировали у женщины многочисленные резаные раны рук. Личности подозреваемых установлены. Ими оказались 29-летний ранее судимый житель Сыктывкара и его 22-летний знакомый. Возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу.

Три дня за закрытой дверью

Спасатели вскрыли дверь, чтобы помочь мужчине выбраться из запертой квартиры.

Инцидент произошел 16 июня в Усинске на улице Парковая, 3. В пожарную часть поступил звонок от инвалида, который сообщил, что не ел три дня и не может самостоятельно открыть входную дверь из-за отсутствия дверной ручки с внешней стороны. Прибывшие на место спасатели открыли дверь с помощью пассатижей. Мужчина, к счастью, находился в нормальном состоянии и, несмотря на предложение медицинской помощи, от нее отказался.

Страшные находки

Вода забирает жизни неосторожных рыбаков и купальщиков.

В районе деревни Уляшово местные жители нашли на берегу речки Лиственничная тело женщины. По предварительным данным, в ночь с 4 на 5 июня 44-летняя сельчанка уехала на рыбалку с 60-летним мужчиной. Они перестали выходить на связь, и 7 июня на поиски выехал Печорский отряд «СПАС-КОМИ». А на реке Северная Кельтма в Усть-Куломском районе недавно обнаружено тело подростка. Предположительно, он погиб еще в апреле этого года, когда отправился на рыбалку. 12 июня трагедия произошла и на реке Вычегда. В Тентюковской запани в необорудованном для купания месте утонула 63-летняя женщина.

Волкодав напал на мальчика

Владелец не смог удержать собаку, она вырвалась и укусила проходившего мимо 9-летнего ребенка.

Житель Усинска во дворе многоквартирного дома выгуливал свою собаку породы «волкодав» без намордника. В какой-то момент пес вырвался и укусил проходившего мимо мальчика. После этого владелец собаки ушел, не оказав помощи ребенку. Медицинская помощь была оказана ему в больнице, куда его привезли родители. Прокуратура направила в суд иск о взыскании с хозяина волкодава в пользу покусанного ребенка компенсации морального вреда. Суд иск удовлетворил, взыскав с ответчика 50 тысяч рублей.