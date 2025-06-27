Новость, просочившаяся в соцсети рано утром 24 июня, стала шоком. На 65 году жизни скончался архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.

Как же так, недоумевали все. Еще 22 июня он служил молебен на открытии Аллеи героев на Нижнечовском кладбище в Сыктывкаре, вечером был на концерте в звоннице кафедрального собора, потом ездил в Пажгу…

Как выяснилось, у Питирима была мерцательная аритмия, и причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. По словам секретаря епархии, архимандрита Филиппа, экстренные службы, вызванные к владыке, помочь ему уже не могли…

Сегодня даже трудно представить, что 30 лет назад в Коми своей епархии не было. Владыка Питирим возглавил ее (тогда единую Сыктывкарскую и Воркутинскую) в 1995 году. Ему было 34 года.

За последующие 30 лет, без преувеличения, можно сказать, что православие в республике возродилось. При нем были восстановлены десятки разрушенных церквей и монастырей, построены сотни новых храмов и часовен. Уже через год после вступления в должность архиепископ с благословения патриарха Алексия II и при поддержке главы Коми Юрия Спиридонова начал строительство кафедрального собора Стефана-Пермского. Именно в этом соборе затем отпевали и первого главу, а вчера, 26 июня, провели заупокойную литургию по самому Питириму.

Владыка откровенно признался в одном из своих интервью: «Когда я и мои соратники пришли в Церковь, все было по-другому. Я шел на принятие сана, думая, что церкви все скоро закроются. Тогда в Республике Коми было всего три священника, три храма, гонения на православных были жестокими, слежка КГБ за священнослужителями велась постоянно. Большая разница сейчас пойти служить в церковь, когда тебя везде хвалят, или тогда, когда твоей жизни постоянно угрожают. Я только-только в семинарию собрался, мне уже представители КГБ намекали, что долго не проживу. Тогда нужно было иметь глубокую веру, мужество и самоотверженность. Мы жили очень замкнутым кругом, группами верующих.

Сейчас духовенство намного слабее. Это раньше мы могли и за 10, и за 20 священников управиться. Для меня ничего не значило объехать несколько населенных пунктов, чтобы крестить, венчать. Ночевать иной раз приходилось на железнодорожной станции, просто положив чемоданчик под голову, ни на холод, ни на голод не обращал внимания…

…Радует, что молодые почитают старшее духовенство, относятся с добром, уважением, а значит, с Божией помощью все управится».

Похоронили в Соборе

Отпевание владыки длилось непрерывно почти двое суток. В сам день прощания, начиная с 9 утра и почти до 15 часов дня, собор был полон людей. Прихожане храма и просто желающие проститься с владыкой заполнили также почти всю площадь перед главным входом в храм. Чин погребения прошел в более узком кругу, с участием братии, первых лиц региона и самых близких друзей владыки. Похоронили его в приделе иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет». Таким образом, Свято-Стефановский кафедральный собор можно считать надгробием архиепископа. Все верующие смогут приходить к месту его упокоения для молитвенного поминовения.

Литургию проводил архиепископ Воркутинский и Усинский Марк, на которого сейчас временно возложено и управление епархией Сыктывкара.

От мирянина до архиепископа

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим (Павел Павлович Волочков) родился 2 февраля 1961 года в Краснодарском крае. В 1980-1982 годы служил в рядах советской армии. В 1982 году поступил на службу в Архангельскую епархию. 22 ноября 1982 года рукоположен во диакона с назначением в Республику Коми. С 1982 по 1984 годы – диакон Преображенского храма села Айкино. 1 января 1984 года принял монашеский постриг с именем Питирим в честь святителя Питирима, усть-вымского чудотворца.

С 1984 по 1987 годы – диакон Казанского храма Сыктывкара. В начале 1987 года рукоположен во иеромонаха, а чуть позже стал священником Преображенского храма села Айкино. Затем на два года покидал Коми – служил в Архангельской области. С 1989 года – настоятель молитвенного дома в Печоре.

С 1994 года – настоятель Свято-Троице-Стефано-Ульяновского мужского монастыря. Был возведен в сан игумена. В 1995 году возведен в сан архимандрита и в том же году избран епископом Сыктывкарским и Воркутинским. В 2016 году в связи с образованием Воркутинской епархии присвоен титул «Сыктывкарский и Коми-Зырянский». Также решением Синода возведен в сан архиепископа.

Соболезнования по случаю кончины владыки Питирима выразили врио главы Коми Ростислав Гольдштейн, председатель Госсовета Коми Сергей Усачев, а также Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В послании патриарха, в частности, говорится: «Без малого 30 лет, с самого момента образования Сыктывкарской епархии, почивший архипастырь, будучи призванным развивать здесь церковную жизнь и заботиться о духовном просвещении современников, имел попечение об этом уделе Божием…»