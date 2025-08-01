До 2027 года сорное растение планируют ликвидировать на площади в тысячу гектаров. Об этом на совещании в правительстве Коми сообщил и.о. министра сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Сергей Елдин.

На основе предложений муниципалитетов региона сделаны расчеты: на борьбу с борщевиком по всей республике требуется около 60 млн рублей в год. Это позволит в два раза сократить общую площадь территорий сельхозназначения, занятых борщевиком, а свободные участки затем использовать под высадку кормовых культур.

Свежо предание! Напомним, что война опасному сорняку объявляется регулярно вот уже лет 30. Последний раз программу по борьбе с борщевиком Сосновского Минсельхоз Коми представлял летом 2020 года. За четыре года (2021-2024-е) в республике собирались освободить от сорняка почти 3 тысячи гектаров, потратив на это более 400 млн рублей.

В 2021 году тогдашний первый зампред правительства Коми Игорь Булатов подписал постановление об утверждении «дорожной карты» по борьбе с борщевиком Сосновского. В этом плане перечислялось, что будет делаться для уничтожения сорняка, кто этим будет заниматься, где будет вестись борьба и какими методами. Минфину предлагалось посчитать потребности в средствах, необходимых для предоставления господдержки местным бюджетам на реализацию этих мероприятий. Планам не суждено было сбыться по банальной причине – денег в бюджете не нашлось.

Интинский казус

На том же совещании, до того, как министр сельского хозяйства озвучил, как он намерен бороться с борщевиком, заместитель председателя правительства Лариса Максимова рассказала, что сорное растение разрослось не только на сельхозземлях, но и, к примеру, по всей территории Инты. Проблема в том, что местные власти не могут найти специализированную компанию для его ликвидации.

Прошло пять дней, и администрация Инты отчиталась: местный парк культуры и отдыха от борщевика очищен.

«Как только позволили погодные условия, коммунальные службы вышли на участок. Три человека с мотокосами и один трактор одновременно трудятся на наиболее проблемных участках – в пешеходных зонах и рядом с детской площадкой», – говорится в группе администрации Инты во «ВКонтакте».

Такая скорость решения проблемы могла бы, конечно, только порадовать, но, как говорится, есть нюанс. Даже два. Почему для наведения порядка на улицах города нужно было ждать поручения руководителя республики? Это раз. Во-вторых, знающие люди сообщили, что вообще-то парк зарос не опасным борщевиком Сосновского, а безобидным, не опасным для здоровья людей борщевиком сибирским. Ну, теперь уж что косами махать…

Новость от Путина

Когда верстался номер, стало известно, что проблема с борщевиком вышла на самый высокий уровень. 31 июля Владимир Путин подписал закон, обязывающий граждан бороться с борщевиком и другими опасными растениями на участках. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Нововведение должно помочь предотвратить бесконтрольное распространение инвазивных видов растений, в том числе борщевика Сосновского. После вступления закона в силу владельцы земельных участков будут обязаны принимать меры по борьбе с опасными для жизни людей сорняками. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года. До этого власти должны будут доработать подзаконные акты, а владельцы земли – спланировать траты на борьбу с борщевиком и другими сорняками.

Штраф до 50 тысяч рублей – такую сумму обяжут платить дачников, которые не принимали мер по борьбе с опасным сорняком на своих участках.