Недавно в интернете появилось видео с отдыхающей на речном песчаном берегу нерпой. Она наблюдала за людьми, которые находились в лодке, а когда те подплыли поближе, нырнула в воду. Судя по комментарию, ролик сняли недалеко от впадения в Печору реки Уса. Это далеко не первый случай рекордного заплыва обитателей холодного Баренцева моря в Печору и ее притоки.

Скорее всего, это была кольчатая нерпа – ларга. Этот вид тюленей чаще всего встречается в Северном Ледовитом океане. Уточним, что нерпа – это тоже тюлень. Тюлени – это наименование всего семейства, а нерпы – название маленькой группы в этой семье.

Обитают они как в морях, так и в пресноводных водоемах. Самая большая популяция пресноводных нерп водится на Байкале.

Иногда ларги заплывают в устья рек и могут подняться на несколько десятков километров. Случаи заплывания нерп из Баренцева моря через реку Печору в Коми бывали и раньше. О фактах заплыва тюленей в реку Ижма упоминает в вышедшей в 1972 году монографии «Древние культуры Ижмы» археолог Валерий Лузгин.

«Хулиганов – к ответу!»

В 1967 году тюлень жил около села Кельчиюр Ижемского района. Вот что можно прочитать об этом в журнале «Охота и охотничье хозяйство» за 1968 год: «В устье реки Ижмы до села Кельчиюр по реке Печоре заплыл тюлень. Его обнаружили жители села Кельчиюр после ледостава в полынье. Тюлень часто выходил на кромку льда, ломал лед ластами, не давая замерзнуть полынье. Радости детей не было конца. Они ходили и смотрели, как он ныряет – ведь раньше они никогда его не видели. Парторг колхоза «Дружба» Василий Иванович Канев предупредил жителей села, чтобы не трогали тюленя. Однако А. Е. Чупров из села Большое Галово выстрелом из ружья тяжело ранил тюленя, и тот, спасаясь, нырнул и обратно уже не выплыл. Мы возмущены таким поведением Чупрова. Однако он не понес никакого наказания». Автором этой заметки был В. Чупров, охотовед Ижемской заготконторы Коми АССР.

Жители деревни Поромес Ухтинского района также наблюдали у полыньи тюленя. Вот что писала газета «Красное знамя» от 1 января 1968 года: «Рабочий лесопункта Койю В. Р. Дуркин шел по высокому берегу реки Ижмы. Вдруг послышался сердитый собачий лай. «Никак на крупного зверя лает», – поду-мал Дуркин и бросился к собаке. У небольшой полыньи на реке стояли носом к носу собака и… тюлень. Удар суковатой палкой, и зверь приник головой ко льду. Лишь спустя несколько секунд Дуркин подумал о непоправимости всего, что произошло.

С тюленя сняли шкуру и отправили в Сыктывкар, в Коми филиал Академии наук СССР. Тюлень проплыл от берегов Арктики более тысячи километров по Печоре и Ижме, прежде чем оказаться у деревни Поромес».

Враг один – человек

Летом 2009 года недалеко от ижемского поселка Том нашли тело мертвого тюленя. Непонятно, как и зачем занесло обитателя морей в глубь континента, за несколько сотен километров от места его обитания. Тело полутораметрового морского животного обнаружил в десяти километрах от поселка рыбак Василий Канев. Туша зверя лежала на отмели на излучине реки Варыш кось.

Василий Михайлович рассказал о находке односельчанам, и спустя несколько дней посмотреть на тюленя отправились участковый Алексей Зуев и рабочий Николай Андрианов. Они установили, что зверь умер примерно за неделю до того, как его нашли. Но причина смерти была неясна. Позже мясо с туши обглодали звери, а кости смыла вода.

Тюленей видели не только на Ижме, но и на Северной Двине и реке Пинеге. Нерп и тюленей из Баренцева моря привлекает то, что в реках много рыбы и нет хищников: касаток, акул, белых медведей. Враг один – человек… Животные при этом ведут себя как исследователи. Основной корм нерп – рыба. Нерпа могла зайти в Печору только за хорошим косяком рыбы. Например, в июле в Печору на нерест заходит стайная рыба: беломорская ряпушка (зельдь).

«Чудо-юдо»

Тюлень – это не единственный речной мигрант в Коми. Постепенно одни виды рыб в наших водоемах исчезают, другие появляются. Как-то в среднем течении реки Печоры поймали полутораметрового сибирского осетра. Осетры в Печоре не водятся, поэтому рыбаки сообщили о своем необычном улове в Институт биологии Коми НЦ УрО РАН. Оказалось, что этот экземпляр осетра не единственный пойманный в Печоре. Еще в 1856 году печорские рыбаки выудили сибирского осетра весом почти в четыре пуда и продали чердынским купцам.

Другой речной «пришелец» – это обычная горбуша, которая проникла в Коми по морю из Мурманской области. В последние годы горбуша все чаще заходит на нерест в реки Печора и Пижма, и рыбаки к ней уже успели привыкнуть. А ведь полвека назад, когда в среднем течении Печоры неводом была выловлена первая горбуша, рыбаки так испугались этого горбатого «чуда-юда», что сожгли ее.

Еще один печорский «новосел» – это стерлядь. В первой половине прошлого века в реку в районе поселка Троицко-Печорск, станции Кожва и Нарьян-Мара были выпущены молодь и взрослые особи стерляди. Сегодня эта рыба ловится в Усть-Цилемском и Ижемском районах.

А в Вычегде обжился теплолюбивый судак. Он приплыл к нам по Екатерининскому каналу. Канал два века назад соединил Волжский и Северо-Двинский речные бассейны. Благодаря этому в Вычегде появились и другие волжские рыбы: жерех, голавль, красноперка.

Щупальца спрута

Есть очевидцы, которые уверяют, что встречали на Вычегде осьминогов. Например, Вера Потапова из Корткеросского района сообщила, что много лет назад видела, как с «молью» (молевой сплав леса) по Вычегде проплывало странное, похожее на осьминога существо. Руководитель Коми регионального отделения общества «Космопоиск» Владимир Шестаков нашел еще несколько человек, видевших осьминога.

Так, по словам корткеросца Сергея Афраилова, это чудо видела его мать в 1966 году в районе села Додзь. Женщина с группой односельчан на лодке переправлялись через Вычегду. Рядом плыла лошадь, которую придерживали за уздечку. На середине реки лошадь вдруг начала хрипеть и отчаянно биться. Она еле доплыла до берега, а из воды ее уже вытаскивали рабочие. На берегу все увидели, что на животе у лошади висит и шевелится что-то странное. Вдруг это существо отцепилось, упало на землю и с помощью множества щупалец быстро поковыляло к реке и скрылось в воде. По описаниям очевидцев, оно было похоже на светло-серого осьминога длиной около сорока сантиметров.

Еще одна встреча с речным монстром произошла летом 1974 года. На Вычегодской запани, недалеко от поселка Приозерный рыбачили Алексей Казаков и его товарищ. Когда Алексей в очередной раз проверял донку, то увидел, что на крючок попалось какое-то существо. Оно было размером с шапку, темного цвета с множеством щупалец. Когда он приподнял свой трофей над водой, щупальца существа начали извиваться. Рыбак перепугался, но все-таки решил изловить осьминога. Попытался подсечь его сачком, но существо ловко вывернулось, упало в воду и исчезло. Что это за осьминог и как он попал в Вычегду, науке пока неизвестно.

ТЫ ГОНИШЬ, ЛОСЬ!

Что делать, если 700-килограммовая туша вдруг выскочила на дорогу?

Два серьезных ДТП произошли недавно в Сыктывдинском и Прилузском районах.

Вечером 20 июля 53-летний мужчина за рулем KIA Rio ехал по дороге Киров – Сыктывкар и наехал на лося, который уже лежал на проезжей части. К счастью, водитель и его пассажирка отделались ушибами.

Второе ДТП произошло тоже 20 июля в Прилузском районе. 32-летний мужчина тоже ехал по трассе «Вятка». На 568-м километре его BMW наехал на лося, который находился на проезжей части. Автомобиль съехал в кювет, водитель погиб до приезда «скорой». Его 30-летняя пассажирка получила открытую черепно-мозговую травму.

Поскольку случаи столкновения с лосями в Коми не редкость, Госавтоинспекция Коми напоминает водителям о бдительности. Летом у животных наступает сезон миграции, поэтому на проезжей части они появляются нередко. Поведение этих животных, весом от 300 до 700 кг, непредсказуемо.

Последствия ДТП с участием диких животных всегда тяжелые – от разбитого автомобиля до человеческой жизни. Поэтому самое главное – это осторожность, особенно на дороге в лесной зоне. Более половины территории Коми занимает лес, многие километры трасс проходят через лесные чащи. Очень важно обращать внимание на знак «Дикие животные».

Дикие животные наиболее активны на рассвете и на закате, когда от дороги минимальный шум, но поскольку они ходят в сумерках или в темноте, когда видимость плохая, необходимо включать фары.

Если увидели лося на обочине или впереди, снижайте скорость. Не пытайтесь объехать или обогнать лося, это может быть воспринято им как нападение. Не вздумайте сигналить, включать дальний свет и пытаться прогнать лося с обочины, если он близко. Скорее всего, он кинется вам наперерез, чем обратно в лес.

Согласно приказу Минприроды России штрафы за сбитых животных немаленькие: лось – 80 тыс. рублей, олень – 70 тыс., медведь – 60 тыс., кабан – 30 тыс., заяц – 1000 рублей, белка – 500 рублей, волк – 200 рублей. Штраф предусмотрен даже за сбитого и раздавленного голубя! Причем в три раза больше, чем за волка – 600 рублей.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.