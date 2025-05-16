У нашей культуры – женское «лицо»

В Коми сложился своего рода «гендерный тренд»: региональным Микультом в разное время рулили дамы – Анастасия Прокудина, Мария Балмастова, Гульнара Идрисова, а теперь министерство возглавит Марина Бурмистрова.

12 мая врио главы Коми подписал указ о назначении на должность министра культуры и архивного дела региона 38-летней Марины Бурмистровой.

Она родилась 2 июля 1986 года в Печоре, окончила здесь академическую гимназию, а затем в Москве – Российский государственный социальный университет. В 2009 году прошла профессиональную переподготовку в Государственном университете управления.

В сфере культуры госпожа Бурмистрова подвизается с 2016 года. Несколько лет проработала в Москве организатором клубов. Дослужилась до генерального директора Объединения культурных центров Северо-Восточного административного округа Москвы (55 адресов, более 500 человек в штате). С 2019 по 2023 годы повышала квалификацию по различным программам управления в сфере культуры в профильных вузах страны.

Занимаясь московской клубной жизнью, госпожа Бурмистрова не теряла связи с республикой. И как сказано в пресс-релизе, «держала руку на пульсе». В скобках заметим, что это пафосное выражение часто мелькает в официальных сообщениях, дабы подчеркнуть местные корни очередного назначенца. Хотя звучит это довольно глупо. Будто речь идет не о Коми, а о тяжелобольной старушке, которой нужно постоянно «щупать пульс».

«Все лучшее, что я приобрела за годы профессиональной деятельности – опыт, знания, энергия и, конечно, любовь к родной земле, – я направлю на развитие культуры нашего региона, буду опираться на таланты из родной республики, так как уверена в потенциале своих земляков, – заявила новый министр. – Мы должны вернуть себе лидерские позиции в сфере культуры и искусства среди всех регионов нашей страны, не стесняться перенимать лучший опыт, быть открытыми к новшествам, но прежде всего ценить свой необыкновенный коми колорит, все богатство местных традиций».

Ах, эти желтые цветы…

Предшественница М. Бурмистровой – Гульнара Идрисова – продержалась в кресле министра ровно полтора года – с ноября 2023-го. За это время ничем особо значимым на этом поприще не отличилась. Возможно, именно поэтому она не стала прощаться с коллегами, отчитываясь о проделанной работе в соцсетях. (Напомним, такая традиция появилась при главе Коми Владимире Уйбе, из правительства которого министры уходили регулярно). Вместо благодарности «за совместную работу» 13 мая 55-летняя г-жа Идрисова выставила свое фото на фоне желтых цветочков и текст: «На календаре весна, а погода радует летним теплом!»

Главный упрек в адрес Г. Идрисовой – невыполнение ключевой задачи, стоявшей перед ней с момента назначения: сдвинуть с мертвой точки реконструкцию Театра оперы и балета Коми. Вопрос финансирования реконструкции рассматривался на федеральном уровне, тема находится на контроле в администрации президента РФ и в Совете Федерации, но реальных подвижек так и не произошло.

К сожалению, пока никак не оправдывает себя и замена директора театра. Вместо Дмитрия Степанова, за продление контракта с которым год назад выступал весь театр, министр назначила московского «импресарио» Алексея Садовского. Тот, в свою очередь, за это время сумел перессориться со многими артистами, настроить против себя оркестр театра, некоторых продюсеров и даже целый Росконцерт. А проектно-сметной документации реконструкции театра до сих пор нет…

Говорят, поначалу Гульнара Ренатовна рассматривала вариант отъезда из республики. Однако в минувшую среду в телеграм-каналах появилась информация, что она может возглавить Национальную библиотеку Коми. Если назначение состоится, то для нее это станет своеобразной «мягкой посадкой». Но куда при таком раскладе «полетит» нынешний директор Анастасия Прокудина? Когда-то, напомним, ее подвинули с должности министра, чтобы назначить на ее место Сергея Емельянова.

Виктор СЕМЕНОВ.