Конкурс на замещение должности главы Ижемского района был объявлен еще в октябре прошлого года. Однако назначенные на декабрь выборы не состоялись (из двух допущенных к избранию кандидатов нужное количество голосов не набрал ни один из претендентов). В январе депутаты должны были объявить новый конкурс. Однако и 28 января сессия не приняла решения о переносе конкурса на февраль.

Теперь, согласно регламенту, выборы могут состояться лишь в июне. А если депутаты опять «забракуют» кандидатуры, выборы отложат до сентября.

А пока в районе – безвластие, нет главы, а есть лишь исполняющий обязанности, причем с одним замом.

Низы не хотят, верхи не могут?

28 января, в день проведения сессии, «временный» глава Роман Селиверстов

уехал в село Кипиево в сопровождении бывшей руководительницы района Любови Терентьевой (по некоторым сведениям, будущего заместителя главы района по вопросам ЖКХ).

На самой же сессии при обсуждении вопроса о назначении конкурса группа депутатов «от власти» заблокировала решение. Дескать, у них остались вопросы к положению о конкурсе. Между тем член конкурсной комиссии Ольга Чупрова сообщила «Трибуне», что все спорные вопросы были сняты еще до сессии, это подтвердил и сотрудник прокуратуры.

Как написала на сайте «Миян Ижма» общественница Эмилия Братенкова, затягивание конкурса связано с решением вопроса о кандидатуре на должность главы в верхах, точнее — в администрации губернатора.

Сегодня в Совете Ижмы «правят бал» коммунисты, подходящего претендента «от власти» нет. Поэтому и затягивается процесс выборов. Расчет, видимо, делается на то, что люди устанут от безвластия, когда жизненно важные вопросы не решаются, и проголосуют за любого, кого предложат «верхи».

Анатолий ПОЛЬКИН.