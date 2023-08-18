Глядите: вылитые первопроходцы! Точная копия украденного вандалами барельефа ничем не отличается от оригинала

В Сыктывкаре состоялось торжественное открытие восстановленного барельефа исследователям Коми края Кейзерлингу и Крузенштерну.



Барельеф – точная копия того, что был изготовлен народным художником Коми Владимиром Рохиным в 1993 году в честь 150-летия знаменитой Печорской экспедиции, в которой участвовали российские ученые. Его и вернули на историческое место – на стену здания Дома купца Суханова, где нынче располагается один из филиалов Национального музея Коми (Литературный музей им. И. Куратова).

В конце 1990-х годов, напомним, барельеф был утрачен. (Говорят, некие вандалы просто отвинтили его со стены, желая выручить деньги за цветной металл). Вопрос о восстановлении барельефа неоднократно поднимался на разных уровнях. И вот наконец это свершилось! В фондах Музея истории просвещения Коми края Сыктывкарского университета сохранилась модель, по которой производилась отливка оригинального барельефа, благодаря чему стало возможным изготовить его точную копию. Работы были проведены благодаря спонсорской поддержке АО «Боксит Тимана». Выполнил работу художник Игорь Самохвалов.

«Печорский край подобен внутренней Африке»

Надпись на барельефе гласит: «В честь первой научной Печорской экспедиции 1843 года. Российским ученым Александру Андреевичу Кейзерлингу, Павлу Ивановичу Крузенштерну – исследователям Коми края». Что же это была за экспедиция? Давайте вспомним.

Печорская экспедиция 1843 г. стала первой широкомасштабной научной экспедицией в Коми крае, которая исследовала реку Печору с ее притоками. В результате было составлено первое научное описание Тиманского кряжа, первые геологические и топографические карты исследованных территорий. Результаты исследований изложены в опубликованной в Санкт-Петербурге в 1846 году книге «Научные наблюдения при поездке в Печорский край в 1843 г.», авторы которой получили Демидовскую премию за 1847 год. Можно сказать, Печорская экспедиция положила начало истории промышленного освоения нашего региона.

Александр Кейзерлинг был геологом и палеонтологом. Павел Крузенштерн – военный моряк, капитан-лейтенант. Кстати, сын знаменитого мореплавателя Ивана Крузенштерна, совершившего первую русскую «кругосветку». (В это опасное путешествие он отправился вместе с Николаем Резановым, которого читатели, конечно же, знают по рок-опере «Юнона и Авось».)

Экспедиция Кейзерлинга–Крузенштерна продолжалась с 17 июня по 24 сентября и была очень удачной. Она исследовала верховья Печоры, реку Илыч, посетила гору Саблю, прошла по всей Печоре до ее низовий, из села Оксино прошла по Тиманской тундре, переехала реку Индигу, возвратилась на Печору в Пустозерск, поднялась по Печоре и Ижме до устья Ухты. Здесь Кейзерлинг через ухтинский волок вышел на Вымь, спустился по ней на Вычегду и возвратился в Усть-Сысольск.

Результат поездки Кейзерлинг и Крузенштерн обобщили в книге «Научные наблюдения при поездке в Печорский край», опубликованной в 1846 году. По выражению Кейзерлинга, «Печорский край представлял совершенно загадочную землю, подобную внутренней Африке». Авторы получили за книгу Демидовскую премию, присуждаемую за особо выдающиеся заслуги в научных исследованиях. На новой карте, составленной исследователями, Тиманский кряж был показан как более древнее горное образование, нежели Урал. А ведь Уральские горы – самые древние на Земле.

В дальнейшем Крузенштерн совершил еще ряд экспедиций на Север. В 1849 году им на собственные средства была построена парусная шхуна «Ермак» для проведения гидрографических исследований Белого, Баренцева и Карского морей. В1849-1850 годах им были определены и описаны устья Печоры и Индиги.

В 1852 году по заданию Министерства государственных имуществ Крузенштерн был послан в экспедицию в Печорский край для описания удобных путей сплава леса. Всего Павел Иванович провел в Печорском крае 9 экспедиций.

Павел Крузенштерн надолго связал свою судьбу с Коми краем и участвовал в совместных кампаниях с коми купцами, промышленниками, а также исследователями родного края Василием Латкиным и Михаилом Сидоровым.

Игорь АРТЕМОВ.