Поселок Жешарт 22 февраля вышел на митинг. Семьсот человек (по некоторым данным – почти тысяча) в морозный день стояли в гайд-парке между домами № 8 и № 9 по улице Тургенева и слушали, как у них отнимают завод.

Метрах в трехстах, на площади у кинотеатра, где коммунистам проводить акцию запретили, одиноко грустило чучело Масленицы. Рядом всего четыре человека да лоток с блинами. Власти очень старались сделать так, чтобы люди выбрали праздник. Но люди выбрали завод.



Четыре тысячи подписей



В истории Жешартского ЛПК не раз бывали мрачные периоды, связанные с банкротствами, сменой собственников. Еще в середине нулевых у предприятия стали возникать финансовые трудности. А в начале прошлого года у ЖФК появились серьезнейшие проблемы со сбытом продукции.

Очередная смена собственника произошла летом 2025 года – владельцем комбината стала питерская фирма «Универсам «Диана», подконтрольная бизнесмену Александру Салаеву. Напомним, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал господина Салаева, проводившего много времени заграницей, «испанским резидентом». Но дело тут не в Испании, а в том, что этот человек, как считают многие работники ЖФК, очень далек от Жешарта и плохо понимает специфику фанерного производства.

После того, как А. Салаев стал хозяином завода, началось сокращение кадров, перевод оставшихся рабочих на МРОТ, а с января – остановка производства. За минувшие восемь месяцев численность работников упала с 1900 до 600. Завод был признан банкротом, руководителем поставили пенсионерку, на которую уже возбудили уголовные дела за невыплату зарплаты. Долг перед работниками перевалил за 130 миллионов рублей.

– В поселке только и разговоров, что о судьбе завода. Говорят, что «собственник уже перевел часть производства на параллельную структуру – «ФК Жешарт», станки скоро продадут. Один «Штейнман» миллион рублей стоит, – пересказывают слухи местные. – Все вывезут, пока мы тут бумажки подписываем…

Впрочем, пока это только слухи. Хотя почва для опасений у рабочих все же имеется. Многие ветераны хорошо помнят, что в кризисные моменты дело доходило до распродажи заводского оборудования. Женщина лет пятидесяти, бывшая работница комбината, вспоминает, как 18 лет назад в 25-градусный мороз с дальних складов уже увозили башенный кран. Тогда, говорит она, тоже приходили «новые хозяева»…

Кто-то из толпы митингующих даже предлагает оцепить завод, чтобы оборудование ночью не вывезли.

Но главное все-таки не станки. Жешартский ЛПК – единственный поставщик тепла в поселок с населением под семь тысяч человек. Уже сейчас, в феврале, температура в квартирах упала до 14-15 градусов. Сокращение слесарей и ремонтников на фоне ограничений газа и электричества (завод должен поставщикам) создает угрозу коммунальной катастрофы.

– Мы собрали четыре тысячи подписей, – объявил с высокого сугроба, который стал импровизированной трибуной, депутат Госдумы РФ Олег Михайлов. – Требуем национализации!

Собравшиеся жители единогласно поддержали это предложение.

За четыре дня до митинга депутат регионального парламента Николай Удоратин попытался внести вопрос о национализации ЖФК в повестку заседания Госсовета Коми. Но «единороссы» отказались это сделать. Депутат Госсовета от Усть-Вымского района Андрей Климушев назвал разговоры о национализации «пустыми словами», а сам митинг — провокацией, разжигающей ненависть. Ситуация, по его словам, «полностью под контролем». В качестве доказательства Климушев сообщил, что люди получили зарплату.

Однако рабочие, пришедшие на митинг, говорят: получили только аванс в конверте за январь. И то не полностью. А на календаре – уже конец февраля.



Рабочие злятся



Резолюция, которую приняли собравшиеся, жесткая: проверка сделки Генпрокуратурой, немедленная выплата долгов и национализация. Отдельным пунктом идет требование не допустить замены местных кадров на труд заключенных (об этом уже было объявлено официально). Поэтому жешартцы злятся: мало того, что завод угробили, так еще и зэков привезут, чтоб местные остались без работы.

В конце митинга кто-то предложил идти к заводу – там как раз в то же время, «совершенно случайно», руководство и чиновники проводили «встречу с коллективом». Но организаторы остудили их пыл: это будет несанкционированное мероприятие, а значит, последуют штрафы, административные дела.

В итоге люди разошлись по домам, в свои холодные квартиры. Молча прошли они мимо замерзшего масленичного чучела, которое так и не собрало вокруг себя зевак, желающих повеселиться.

NB! _______________________________________________________________________________

Следующее заседание арбитража по делу о банкротстве ЖЛПК назначено на 3 марта. Если арбитраж не найдет способа спасти завод, а власти республики не вмешаются в ситуацию, весна в Жешарте может оказаться холоднее зимы.

Постскриптум ____________________________

Этого нельзя допускать!

Профсоюз лесников против массовых увольнений и задержек зарплаты



Представители Лесного профсоюза Коми организовали 22 февраля встречу трудового коллектива с собственником предприятия Александром Салаевым, чтобы получить ответы на вопросы о долгах по зарплате и будущем комбината.

– Мы несколько раз обращались к новому собственнику с предложением наладить конструктивный диалог, не допускать задержек и снижения заработной платы, а также массовых сокращений, – заявил на встрече лидер Лесного профсоюза Александр Смирнов. – Но он не желал общаться с профсоюзом и слышать чаяния работников. А впоследствии и вовсе объявил, что на заводе профсоюз не нужен, а коллективного договора не будет. Такое поведение недопустимо. Считаем, что в непростое для страны время бизнес должен думать не только о прибыли, но и быть социально ответственным. Тем более, здесь, в Жешарте, где завод полностью дает жизнь поселку.

По итогам встречи Александр Салаев обещал не препятствовать деятельности профсоюзной организации предприятия.

Анна САВЕЛЬЕВА.