Изучение коми языка будет обязательным, но… добровольным?

На этой неделе в Центре коми культуры Сыктывкара по инициативе МОД «Коми войтыр» состоялся «круглый стол», где обсуждался вопрос изучения коми языка в школах республики.

Учителя в шоке

Поводом для встречи послужил факт: Министерство образования Коми 26 октября подготовило приказ об изучении коми языка «по желанию». Предполагается, что в ноябре в школах республики учителя должны провести анкетирование среди родителей о добровольном изучении государственных языков. И с 1 января 2018 года изучение коми языка и литературы продолжится на основании заявлений от родителей.

Такое известие некоторых жителей республики порадовало. К примеру, на сайте «Уютная Воркута» появился плакат с салютом: «С 1 января 2018 года в школах Республики Коми отменяют обязательное изучение коми языка!!! Поздравляем всех с этим знаменательным событием!»

А вот учителя коми языка пребывают в шоковом состоянии. И дело не только в том, что они рискуют остаться без работы. По словам педагогов, на самом деле большинство школьников с удовольствием посещает уроки коми языка, активно участвуют в различных олимпиадах и конкурсах.

По мнению учителей, негатив по отношению к языку «титульного народа» исходит вовсе не от самих ребят, а от некоторых родителей, причем далеко не самых образованных.

Кроме того, педагогов поразил тот небывалый доселе факт, что обязательный школьный предмет собираются отменить в середине учебного года. Такого не случалось со времен Октябрьского переворота 1917 года, Луначарского и Наркомпроса! А сейчас вроде никакой революцией не пахнет. Зачем же на ходу ломать учебный процесс?

«Беглое знакомство»

— Коми — это красивый мелодичный язык, — говорят учителя Большелугской школы Корткеросского района. — В нашем селе в марте уже который год проводится «Лямпиада». Участвовать в лыжных гонках приезжают гости не только из Республики Коми, но и из Норвегии, Германии, Италии, Финляндии. Они отметили с положительной стороны коми национальный колорит «Лямпиады» и восхищались, что в живую слышали настоящую коми речь. Мы с гордостью говорили, что с первого по одиннадцатый классы в республике изучается коми как родной язык, а также коми литература.

Как заявил член исполкома «Коми войтыр» Афанасий Габов, уроки коми языка давно уже хотят объявить «лишними». Еще несколько лет назад отменили обязательный экзамен (для ребят, изучающих язык как родной) по коми языку при окончании 9 класса и коми литературе при окончании 11 класса. Запугали детей ЕГЭ, чтобы они больше внимания уделяли этим предметам, а получается — в ущерб родному языку! Коми язык и литература стали второстепенными предметами. Даже во многих сельских школах перешли на изучение родного языка как государственного. А это значит — беглое, поверхностное знакомство с языком.

По словам Афанасия Габова, он изучил результаты по Корткеросскому району — как сдавали экзамен выпускники. Выяснилось, что по математике и русскому языку качество знаний в школах, где учат коми язык как родной, выше, чем в других.

— Считаю, что Министерство образования поступило необдуманно, подписав такой приказ, ссылаясь на поручение Владимира Путина. Приказ надо убрать либо доработать. Иначе в республике может возникнуть национальный конфликт, – опасается Афанасий Васильевич.

А что он такого сказал?

В России — вертикаль власти. Это значит, что если, допустим, Владимир Путин нечаянно чихнул в Калининграде, то вся страна, вплоть до Владивостока, немедленно говорит: «Будьте здоровы!» и «Долгая лета, Владимир Владимирович!» А депутаты Госдумы экстренно собираются, чтобы обсудить какой-нибудь законопроект по «борьбе с вирусами и простудой».

Чиновники на местах нынче столь угодливы и сервильны, что вприпрыжку готовы выполнить любое пожелание президента. Порой даже не вникая в смысл сказанного.

До сих пор горячо обсуждается «эпохальное» выступление Путина в Йошкар-Оле. Региональные минобразовцы (и не только в Коми), видимо, посчитали, что Владимир Владимирович дал некий сигнал (причем устный) к очередной кампании. И что начинается чуть ли не борьба с национализмом, «с перегибами на местах».

На самом деле президент говорил вполне разумные вещи. В частности, о том, что жесткая, агрессивная политика языкового и культурного слияния разделяет общество. Путин напомнил, что российская Конституция гарантирует право всех народов на сохранение родного языка и создание условий его изучения.

— Для каждого народа вопрос сохранения родного языка — это вопрос сохранения идентичности, самобытности и традиций, — добавил Владимир Путин.

Разве президент сказал о том, что нужно сворачивать изучение национальных языков, сокращать программы или отменять уроки? Да еще в середине учебного года? В тексте выступления этого нет.

Ничего не случилось

В Республике Коми узаконены два государственных языка — коми и русский. По закону о языках они имеют равные права. И отменить закон ведомственным приказом, считает председатель МОД «Коми войтыр» Алексей Габов, невозможно!

— Почему появился такой приказ? Объясните ваши действия, — попросил Алексей Габов министра образования Наталью Михальченкову.

Как пояснила г-жа Михальченкова, в регионе не откажутся от исполнения законодательства о государственных языках республики.

— Никто не ведет речи о том, что тем учителям, которые ведут коми язык как государственный и коми язык как родной, сократят «часы». Как преподавали, так и будут преподавать. Кроме этого, данный приказ ни в коем случае не противоречит Конституции Республики Коми и не противоречит закону Республики Коми о государственных языках. Мы вообще не вторгаемся в регулирование национальных отношений. Данный приказ регулирует образовательные отношения в рамках исполнения поручений президента. Родители в заявлении пишут только то, какой язык детям родной — русский или коми. В учебных планах школ появятся новые дисциплины — «Родной язык и литература (русский)» и «Родной язык и литература (коми)». И обязательное

изучение коми языка как государственного языка республики останется.

— Если все остается по-прежнему, получается, что анкетирование — это формальность? — спрашиваю министра.

— Да, можно и так сказать, — ответила Михальченкова.

— Но эта «формальность» по-настоящему возбудила общественность. Некоторые уже «празднуют», что коми язык в школах отменен.

— Действительно, в министерство было много обращений, что нужно полностью отменить коми язык. И мы всем давали однозначное разъяснение, что изучение коми языка соответствует закону республики и не противоречит закону об образовании Российской Федерации. В Конституции Коми речь идет о гарантии народу, проживающему на территории республики, на сохранение родного языка и его развитие. И данный приказ, наоборот, защищает коми язык как государственный.

Путину — от «Коми войтыр»

Министр образования Наталья Михальченкова пыталась успокоить собравшихся за «круглым столом». Тем не менее, активисты «Коми войтыр» написали открытое письмо Президенту РФ Владимиру Путину и главе РК Сергею Гапликову.

В письме говорится, что «изучение государственного языка коми, являющегося залогом существования Республики Коми, не может быть основано на принципе добровольности (как и русского языка как государственного языка Российской Федерации). Обучение государственному языку (в форме как родного, так и государственного) должно быть приоритетной задачей государства».

Исторический парадокс

Итак, коми язык как государственный по-прежнему будет преподаваться в школах в обязательном порядке. А изучать этот язык как родной (то есть углубленно) можно по желанию.

Вроде бы вполне здравый подход. Откуда же тогда такой всплеск эмоций? Почему одни радуются, а другие возмущаются?

Думается, дело тут не в содержании минобразовского документа, а в том, что он появился неожиданно, в пожарном порядке. Хотя, учитывая деликатность и важность «национального вопроса», подобные решения должны приниматься парламентом Коми, причем после публичного обсуждения и широких консультаций с общественностью.

Однако валить все шишки на Минобраз Коми тоже нельзя. Выяснилось, что это не инициатива местных чиновников. Региональное министерство лишь выполняет директивы, спущенные сверху, из федерального центра, а именно — указание Министерства образования РФ и грозное предписание прокуратуры…

А как вы хотели? Сегодняшняя Россия — государство федеративное. Хотя и сугубо «вертикальное». И этот интересный парадокс когда-нибудь будут изучать новые поколения историков.

Екатерина МАКАРОВА,

Виктор СЕМЕНОВ.