Корткеросский район снова лишился руководителя

1 августа задержан исполняющий обязанности руководителя администрации муниципального района «Корткеросский» Александр Артеев. Он подозревается в получении взятки, сообщается на сайте СУ СКР по Коми.

Напомним, два месяца назад, 25 мая, в столице Коми на многолюдной улице Ленина, рядом со Стефановской площадью и администрацией губернатора Коми, был задержан за взятку глава администрации Корткеросского района РК Василий Гончаренко.

Обстоятельства задержания Артеева иные. Речь идет о событиях четырехлетней давности. Вероятно, информация об этом была получена от кого-то из ранее задержанных лиц.

По данным следствия, в период с июля по ноябрь 2014 года А. Артеев, который на тот момент был первым заместителем руководителя администрации Корткеросского района, потребовал от директора коммерческой организации передачи ему денежных средств на сумму 2 миллиона рублей за принятие положительного решения и победу на аукционе на право заключения муниципального контракта. «Фабула касается приобретения властями муниципалитета за бюджетные деньги мусоросортировочного завода для района за 14 миллионов рублей у компании из Твери, – пишет «Комиинформ». – Оборудование было поставлено в район еще в 2015 году, однако до сих пор простаивает», — сообщил собеседник агентства.

В августе 2015 года фигурант согласно ранее достигнутой договоренности получил через посредника часть взятки в размере 1 миллион 200 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В отношении посредника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ — посредничество по взяточничестве, совершенное в особо крупном размере.

Директор коммерческой организации подозревается в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).В настоящее время при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК МВД по Республике Коми фигуранты задержаны.

P.S. Сейчас обязанности руководителя администрации Корткеросского района исполняет Людмила Данилова. Ранее она работала заместителем руководителя и координировала деятельность отдела экономической политики, отдела имущественных и земельных отношений, сектора по муниципальным закупкам и заказам.