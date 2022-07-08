Ночные дежурства в раскуроченном лесу, вызовы полиции для остановки техники и самодельные плакаты «Нет беспределу» вдоль автотрассы. Так местные жители пытаются остановить масштабную разработку песчаных карьеров рядом с населенными пунктами Язель и Пычим.



30 июня в поселке Часово собрались десятки жителей из окрестных поселков Сыктывдинского района и Сыктывкара. Открывая встречу, глава района Любовь Доронина попыталась сказать, что жители собираются здесь не в первый раз, но ее тут же перебили: «В который?».

Такой зачин удивил людей, потому что ни прежде, да и в этот раз встречаться с общественностью районные власти не собирались. Встреча была спонтанной. Никакой официальной информации о том, что в этот день в администрации будут публично обсуждать разработку карьеров, не было. Наоборот, позвонившим в администрацию Часово людям заявили, что никаких встреч не планируется. Не поверив, активисты явились без приглашения.

А про людей забыли?

Районные власти, депутат Госсовета Степан Чураков и представитель Минприроды Коми пытались снять общественное напряжение. «Предприниматели в обмен на добытый песок готовы начать социальное партнерство и обещают два раза в неделю возить детей из Часово и других поселков в бассейн в Сыктывкар», – заверила Л. Доронина. Начальник отдела лесовосстановления Минприроды Виталий Рябов уточнил, что рубка лесов под добычу ведется по лицензиям, полученным еще в 2019 году. Никаких законных оснований, чтобы их сейчас прекращать, нет.

Между тем голоса активистов из зала хоть и вразнобой, но были громче и отчаяннее.

– Конечно, лицензия на недропользование получена в рамках закона, – соглашается житель Язеля Андрей Головка. – Но в эти места люди годами приезжали отдыхать, а сейчас там оказываются одни карьеры. Да, со стороны закона ничего не нарушалось. Но мнение людей нужно же учитывать.

Сперва компания ООО «Стройпрогресском» начала вырубки совсем рядом с поселком, для этого им выделено 36 гектаров леса. Причем грибных боров с белым мхом, гулять по которым можно точно по парку. Затем в конце июня в нескольких километрах от Пычима рядом с автомобильной трассой начали вырубать еще один лес. В летнюю пору здесь по обочине дорог выстраиваются десятки машин – люди приезжают гулять, собирать грибы, чернику с брусникой.

– Нам грибы, ягоды нужны, вода чистая в колодцах. Вы же лишаете нас продуктовой безопасности, – раздаются голоса из зала. – Если так дело пойдет, будет отток населения. Для чего тогда будут нужны школы и дороги на селе, если людей не станет?

Варварское отношение

Помимо уничтожения леса рядом с поселками людей возмущало то, с каким варварским отношением разрабатываются, а потом бросают карьеры. Песок добывается не на положенную глубину, а до водоносного уровня. А после освоения территория заболачивается, затапливается, а значит, рекультивация и возвращение прежнего леса невозможны.

– Рубите лес за 10 километров от населенных пунктов, никто возмущаться не будет, – напоминает житель Пычима Эдуард Черноков о договоренности жителей региона с главой Коми.

В 2020 году, когда жители Сыктывдинского района возмутились разработкой карьеров вблизи поселков, глава региона В. Уйба попросил чиновников по возможности не выделять участки для добычи недр ближе, чем 10 км от населенного пункта. Но одно дело – обещания, другое – лицензии на руках, выданные годом раньше. Ограничения, не зафиксированные в законах, предприниматели не учитывают.

– Закон должен быть для народа, а не наоборот. Вы сейчас интересы и чаяния людей подгоняете под закон, – отмечает эту коллизию сыктывкарская активистка Эльвира Харькова.

Депутат Совета Сыктывкара, представитель экологической организации «Комитет спасения Вычегды» Виктор Вишневецкий попросил власти района не нагнетать атмосферу. «Да, есть буква закона, а есть люди. Дайте им возможность в трудных условиях обеспечивать себя дикоросами. Найдите для недропользователей альтернативные варианты».

На встрече В. Вишневецкий практически вынудил предпринимателя Качмазова публично дать обещание не рубить лес, а дождаться, как разрешит этот конфликт рабочая группа. Тот под давлением общественника дал слово.

Тем не менее, следуя опыту шиесского протеста, местные жители решили, что также установят палатки и будут контролировать, чтобы лес в Пычиме больше не рубили.

Наталия БЕШКАРЕВА. Фото автора.