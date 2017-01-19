Кто снизит тарифы? Этот вопрос волнует и бизнес, и население

6 января «Трибуна» опубликовала материал «Криминальная энергетика», где прокурор республики Сергей Бажутов сообщил, что его ведомство собирается проводить проверки по фактам завышения тарифов.

В частности, прокуратуру заинтересовал факт снижения тарифов за подключение в Сыктывкаре многоквартирных домов к системе теплоснабжения — с 11 до 5 млн рублей. Случилось это как раз после того, как были арестованы сотрудники тарифной службы. Возник вопрос: как же формировался тариф, если его можно мгновенно снизить на 57 процентов?

По привычной схеме

На днях в СМИ появилось сообщение о том, что республиканское Управление ФАС вручило руководству «Комиэнерго» предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Дело в том, что сюда с заявлением обратилось ООО «Вега», указав, что при расчете платы «Комиэнерго» неправильно применило стандартизированные тарифные ставки. Предприятие предложило энергетикам в целях уменьшения стоимости платы за технологическое присоединение к сетям строящегося здания самостоятельно построить трансформаторную подстанцию. Однако вместо снижения стоимости за подключение цена не уменьшилась, а возросла с 8,6 миллиона рублей до 10! И случай этот — далеко не единичный.

О том, что происходит с тарифами в республике, «Трибуне» рассказали специалисты ООО «Инжиниринговая компания «Инновационные технологии», которые уже долгое время стучатся в двери министерств и ведомств с просьбой навести порядок в тарифном вопросе.

В особой зоне

Энергосистема Республики Коми является избыточной по электрической мощности: резерв составляет порядка 35 процентов вырабатываемой мощности. Но избыточность эта — однобокая: юг региона испытывает острый дефицит энергии. Новый завод или фабрику в том же Сыктывкаре нельзя построить по простой причине: для ее работы нет электроэнергии! В то же время Печорская ГРЭС работает процентов на 60-70.

Казалось бы, можно перебросить энергию с севера на юг, но это очень дорого, тариф будет просто неподъемный. Все точно по пословице: «За морем телушка — полушка, да рубль перевоз». В настоящее время энергию для столицы республики и практически всего юга вырабатывает ТЭЦ АО «Монди СЛПК». И если предприятие этого делать не станет, «электричество кончится».

Коми включена в перечень территорий, которые входят в систему так называемых неценовых зон, где не действуют законы рынка, здесь цены на энергию регулируются государством. Таких зон в стране шесть: четыре в Северо-Западном Федеральном округе и две — в Сибири.

Однако с 1 июля прошлого года вступило в силу постановление правительства РФ № 433, которым был изменен порядок ценообразования на розничном рынке электрической мощности. И теперь стоимость электроэнергии зависит от структуры производства этой самой энергии. А еще от сетей, их протяженности, изношенности.

Результат оказался катастрофическим: расходы предприятий на энергию возросли едва ли не вдвое. Так, рост тарифа по АО «Комитекс» составил 36 процентов, ООО «Сыктывкарский фанерный завод» — 25 процентов, что сильно повлияло на ведение бизнеса на этих и сотнях других предприятий. Союз промышленников и предпринимателей республики, куда с жалобами стали обращаться предприниматели, вышел с ходатайством в Госсовет Коми с просьбой об отмене постановления правительства РФ. Госсовет, в свою очередь, вышел с предложением в Москву.

Союз промышленников пытался получить ответ: по чьему указанию республика оказалась включенной в ценовую зону. Ведь здесь нет рынка энергомощностей, вся система сшита, что называется, одной нитью, и если случится большая авария или просто выйдет из строя хотя бы та же ТЭЦ СЛПК, практически без электричества останется весь юг республики. Правда, выживут те предприятия, у которых есть свои электростанции, но таких всего три процента от общего количества.

Конкуренция невозможна

Казалось бы, предприятия заинтересованы в приобретении своих мощностей или даже строительстве какой-то новой большой электростанции. Так поступили, к примеру, на ООО «Лотос», где уже давно стоят свои установки по выработке электроэнергии. Но вот тут начинаются препоны: разрешение на создание своих мощностей получить практически невозможно. По мнению специалистов «Инновационных технологий», происходит это в силу создавшегося монополизма, который формально не признается, но в действительности существует. И менять эту систему никто не хочет.

По мнению экспертов, переплата за потребленную энергию ежемесячно составляла более полутора миллиардов рублей. Вот только куда и кому она пошла? Ответов на этот вопрос специалисты ООО «Инновационные технологии» получить не могут.

Возникает даже «крамольная» версия, что обострение ситуации в Воркуте и возникновение уголовного дела против менеджеров «Реновы» связаны как раз с переводом Коми из одной тарифной зоны в другую. Тарифы стали неподъемными даже для этого гиганта, и его руководство решило продать активы на аукционе.

Однако это означало, что Воркута останется без электричества, а это — катастрофа. В августе прошлого года врио главы Коми Сергей Гапликов пожаловался президенту на аварийное состояние ТЭЦ и намерение «Т Плюс» продать эти активы. Президент в ответ раскритиковал энергетиков за «разгильдяйство и жульничество», а в отношении совладельца «Реновы» Евгения Ольховика и главы «Т Плюс» Бориса Вайнзихера позднее возбудили уголовные дела.

Притормози, машинист!

По данным газеты «Коммерсант», в ноябре Владимир Путин дал ряд поручений, призванных оздоровить энергосистему Коми,— в частности, оплатить из тарифа часть затрат на модернизацию энергообъектов Воркуты (объем инвестпрограммы — 1,7 млрд руб.). В рамках модернизации ЦВК будет переведена с мазута на газ. На газ планируется перевести и Воркутин скую ТЭЦ-2.

В правительстве Коми «Коммерсанту» пояснили, что, хотя включение инвестиционной составляющей рискует повлиять на тарифы, возможное увеличение не превысит федеральных и республиканских «ограничений роста платы граждан за коммунальные услуги». Тарифы на электроэнергию устанавливаются на год с 1 июля, поэтому решение об учете затрат возможно только со второго полугодия.

Рост цен сдерживает и принятое президентом решение о сохранении Коми в пределах неценового сегмента оптового энергорынка, где тарифы регулируются государством, до окончания модернизации. Поручение предписывало принять все необходимые меры до 15 января. «Коммерсант» даже утверждает, что Мин-энерго страны уже доложило правительству о готовности «притормозить вывод Коми в ценовой сегмент оптового рынка». До конца модернизации генерации энергии в Воркуте. Другими словами, президент приостановил действие постановления правительства, но не отменил.

На суд общественности

Ситуация с тарифами на электроэнергию волнует в первую очередь не столько население, сколько бизнесменов и предпринимателей. Именно поэтому в следующий вторник все вопросы, связанные с тарифами, увеличением платы и распределением прибыли от переплат, полученных за прошедшие шесть месяцев, будут обсуждаться на форуме в Государственном Совете, который организует Союз промышленников и предпринимателей. Сюда приглашены все заинтересованные стороны, руководители министерств и ведомств. Разговор ожидается острый. О принятых решениях «Трибуна» расскажет в следующем номере.

Анатолий ПОЛЬКИН.