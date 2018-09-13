Мост соединил берега, но не развеял сомнений

На этой неделе в Ижме открылся новый мост, соединивший жителей Мохченского и Сизябского поселений с райцентром.

Подрядчиком выступило судостроительное предприятие ООО «Сталкер» из Котласа. Мост длиной 350 метров и шириной 6,5 метра состоит из 23 звеньев. Он рассчитан для движения легкового и грузового транспорта по одной полосе с допустимой массой 30 тонн. Конструкция оборудована искусственным освещением, светофором и пешеходными дорожками.

Ледоход проверит на прочность

Работы по сборке и монтажу конструкций начались в конце мая на берегу реки Ижма. Тогда же компания получила от властей первые 7,4 млн рублей за выполнение первого этапа контракта. По условиям контракта предусмотрены были три этапа работы, оплата производилась тоже поэтапно.

Ввод нового моста ижемцы связывают с возможным приходом в заречье нефтяников. На Южно-Болотной площади, расположенной недалеко от села Мохча, организованы сейсморазведочные работы. Грузоподъемность старого моста не позволяла большегрузной технике переезжать по нему.

Однако сами зареченцы особых надежд с новым мостом не связывают. В межсезонье, при разводе и установке конструкции, будут возникать такие же проблемы, как и со старым мостом. Самое главное, не подготовлен затон на зимний отстой понтонов. Значит, в паводковый период ледоход может разрушить конструкции. К тому же вызывает опасение опора, на которую уложено дорожное полотно. При разборке и хранении конструкций потребуется особая осторожность.

Череда скандалов

О новом мосте в Ижме заговорили еще в 2012 году, когда власти планировали отслуживший мост поменять на тракторный паром. Несогласные с таким решением властей жители зареченских сел не раз выходили на митинги протеста и обращались с открытым письмом к губернатору региона. Тогда власти обещали взамен старого построить новый мост.

Эпопея с его строительством была долгой, о чем мы не раз рассказывали на страницах «Трибуны». В ней были сорванные сроки, сомнительные сделки, суды. Подрядчик заказ не исполнил, за потраченные миллионы никто не понес наказания. Мост, задача которого соединять, стал разделять власть и общественников.

В прошлом году якобы от имени ижемского активиста, «бунтаря» Николая Братенкова Генеральному прокурору России было отправлено письмо с просьбой запретить работу старого наплавного моста через реку Ижма, поскольку он не соответствовал проекту и не был освидетельствован. После этого на некоторое время эксплуатация старого наплавного моста была запрещена. Но письмо оказалось «фейком», а «доносчика», который скрывался под именем Братенкова, так и не нашли.

Наталья КОЛОДИНОВА.