На спящего в своей кроватке ребенка обрушился потолок

Жители дома № 6 по ул. Центральной поселка Синдор уже вторую неделю находятся в состоянии стресса и просыпаются по ночам от любого шороха.



В ночь на 21 апреля в квартире № 10 обвалился потолок. Кусок древесноволокнистой плиты обрушился прямо на кровать, где спала 4-летняя малышка. Девочка чудом осталась жива — удар штукатурной глыбы приняла на себя спинка кровати. Испытав нервный шок, девочка впала в ступор и долгое время не могла произнести ни слова.

А 24 апреля — новое ЧП в том же доме. На сей раз потолок обрушился в комнате квартиры № 12. Обитатели квартиры в тот момент находились на кухне — это их и спасло.

В другой же квартире массивный трехстворчатый шкаф вдруг ни с того ни с сего начал валиться прямо на хозяина. Причина — покосившиеся полы.

И в этом доме «гуляет» не только пол. Он весь буквально разваливается на глазах.

Еще в 2013 году жильцы обращались в поселковую и районную администрацию, писали жалобы руководству района, просили сделать надлежащий ремонт. Указывали, что дом фактически сгнил, брусья перекрытий трухлявые, полы проваливаются, электропроводка ветхая, выгреба не очищаются.

Однако в связи с тем, что дом официально не был признан аварийным, о переселении речь не заходила. Здесь даже ремонт проводился, но из рук вон плохо, причем не капитальный, а так называемый косметический. Дом обшили сайдингом. И теперь жильцы шутят, что только за счет этой обшивки дом и не разваливается. Точнее — не разваливался до нынешней весны, когда 21 апреля чуть не погиб ребенок…

Все прошедшие годы в ответ на свои жалобы жильцы получают отписки и обещания «принять меры».

О положении дел с гнилым домом знают и в Синдорской администрации, и в районе. Но даже после недавних ЧП меры вряд ли будут приняты. Пока гром не грянет?

Земфира ПОЛУГРУДОВА, ветеран труда, поселок Синдор, Княжпогостский район.