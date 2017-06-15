Пенсионерка из Коми пострадала в страшной аварии на крымской трассе

Утром 12 июня на Южнобережном шоссе, недалеко от ялтинского поселка Массандра, произошло ДТП. Туристический автобус столкнулся с грузовой «Газелью». При столкновении обе машины перевернулись. В аварии пострадали 13 человек.



В салоне автобуса находилось 27 туристов из пяти регионов России — Коми, Москвы, Челябинска, Нижневартовска, Пензенской области. Шестеро, в том числе двое детей, получили серьезные травмы. Один находится в реанимации.

Трое наших земляков при столкновении отделались испугом, а вот 70-летняя жительница поселка Намск Корткеросского района Галина Шаманова получила травмы.

По одной из версий, возможной причиной аварии стал отказ тормозов у «Газели». Это утверждает водитель опрокинувшегося автомобиля.

Губернатор Коми Сергей Гапликов поручил Минздраву республики проработать возможность оказания медицинской помощи и реабилитации пострадавшей. Женщина находится в Ялтинской городской больнице № 1.

Нам не удалось связаться с пострадавшей в ДТП — телефон Галины Николаевны Шамановой был отключен.

В администрации поселка Намск «Трибуне» сообщили, что 16 февраля этого года Галина Николаевна отметила 70-летний юбилей. Она вырастила пятерых детей, работала воспитателем в детском саду. До сих пор активистка поселка, певунья, участница самодеятельности занимается скандинавской ходьбой. Земляки надеются, что Галина Николаевна быстро поправится.

Близкая подруга Галины Шамановой — Екатерина Михайловна — тоже надеется на скорое свидание.

— Путевку в Крым Галине подарила дочь. Это подарок на юбилей, — рассказывает Екатерина Михайловна. — Она каждый год маму отправляет отдыхать куда-то. В этот раз Галя сначала отказывалась ехать, говорила, что уже никуда не хочет. Я ее даже ругала за это: пока, говорю, везут, надо ехать. Потом Галя звонила мне из Алушты, когда туда прибыла. Голос был бодрый, радовалась: мол, хорошо тут, сидим отмечаем приезд. И вот такая новость…

— Я сильно переживала, — продолжает женщина, — потому что телефон не отвечает. Но, слава Богу, Галина жива, ребро только сломано. Врачи сообщили, что ее скоро выпишут из больницы. Дочь, зять и внучка, к счастью, не пострадали.

Екатерина МАКАРОВА.