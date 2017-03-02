Рыжая подружка появилась у лесорубов-вахтовиков

Зима в этом году выдалась снежная, зверям приходится туго: не больно-то побегаешь по высоким сугробам.



Волки от бескормицы стали в деревни приходить — собак задирать, по помойкам шастать. Не лучше положение и у лис: ни тебе зайца догнать, ни глухаря или косача в снегу задавить. А вот в глухой тайге Прилузского района нашлась лисичка-сестричка, которая подружилась с лесозаготовителями.

Однажды утром повар вахтового поселка заметил на белом снегу рыжий комок, который медленно двигался в его сторону. Приглядевшись, он понял, что к его балку из леса осторожно подкрадывается лиса — она поминутно оглядывалась на стоящие рядом вагончики, при этом очень забавно потряхивала мордочкой: видимо, принюхивалась. Повар понял, что зверька приманил запах съестного.

Собрав оставшиеся от завтрака остатки еды, мужчина отнес их в сторону леса и положил на видное место.

Через некоторое время зверек осторожно подошел к еде. Справившись с подношением, лиса скрылась за деревьями. На следующее утро повар отнес на то же место уже заготовленные косточки и остатки каши, корки хлеба. Гадал: придет Патрикеевна снова или нет? И очень обрадовался, когда лиса появилась. Озираясь, рыжая плутовка быстро все съела и убежала в лес.

Пришла она и на следующий день и опять получила угощение. А вскоре лиса стала постоянным посетителем вахтового поселка, постепенно привыкла к людям, стала подпускать к себе. Сейчас лисичка-сестричка берет угощение прямо из рук людей. Обычно она бродит поблизости от балков и лишь на ночь уходит в лес.

Об этой истории рассказал житель местечка Пятигорск Усть-Куломского района Александр Шешуков, который работает вахтовым методом на лесозаготовках в Прилузском районе. По его словам, все вахтовики привязались к зверьку и теперь гадают: последует ли за ними их лесная подружка, когда лесозаготовители переедут на другое место работы?

Николай ЛЮТОЕВ,

Усть-Куломский р-н.