Коми край и Соловецкий архипелаг на Белом море разделяют по прямой более восьмисот километров. Даже в наш век скоростей, чтобы добраться от Сыктывкара до Большого Соловецкого острова, потребуется более суток мчать на машине, а затем два часа плыть на катере. Казалось бы, что может быть общего между этими регионами?

Между тем Коми и Соловки породнились, причем дважды. Сначала в относительно спокойной второй половине XIX века, а затем в конце бурных 1920-х годов, когда набирали обороты политические репрессии. А началось все с монастырей.

В поисках уединения

Монастыри, по сути, живые организмы. А все живое стремится к размножению. Так и православные обители размножались и делали это, если можно так выразиться, методом почкования.

В 1337 году братья Стефан и Варфоломей, прозванный Сергием Радонежским, желая найти уединение, поселились на холме Маковец в 80 км от Москвы. Но вокруг них стали селиться другие монахи, и постепенно возник монастырь, ныне известная как величественная Троице-Сергиева лавра.

Спустя годы друг и сподвижник Сергия Радонежского преподобный Стефан Махрищский посвятил в монашество казначея боярина Тимофея Вельяминова Козьму, ставшего после пострига Кириллом. Новоявленный монах был приверженцем строгой аскезы и в 1397 году поселился в вырытой им самим пещере на берегу отдаленного Сиверского озера. По легенде, на это место указала ему Матерь Божья. Так возник Кирилло-Белозерский монастырь – обитель со строгими монашескими правилами и традициями.

Прошли годы, Кириллов монастырь вошел в Московское княжество и стал крупным экономическим центром, через который пролегали важнейшие торговые пути. И теперь уже монах этой обители Савватий вместе с иноком Германом стали искать место для совершенного уединения и нашли наконец его на одном из больших островов в Белом море, куда уж, казалось бы, точно не могла проникнуть ни одна живая душа. Но и там после смерти Савватия стали селиться другие отшельники. С течением времени на этом острове возник знаменитый Соловецкий монастырь.

Таежная лавра

Существует предание, будто некую девушку Улиану, которую посвятил в христианство сподвижник Сергия Радонежского Стефан Пермский, похитил печорский тун (волхв), чтобы отрешить ее от Христа и жениться на ней. Но Улиана не пожелала отречься от новой веры и утопилась в Вычегде. На этом месте ныне стоит село Ульяново, возле которого в 1385 году святитель Стефан вроде бы воздвиг монастырь.

В 1667 году московский священник Федор Тюрнин, принявший постриг под именем Филарета, вместе с четырьмя сыновьями прибыл в Ульяново, чтобы возродить основанную Стефаном Пермским обитель. Однако никаких следов деятельности святителя они не обнаружили. Возможно, монастырь погиб после нашествия вогульского князя Асыки. Тогда Тюрнины своими силами воздвигли небольшую деревянную церковь в надежде, что она послужит основанием новой обители. Но, увы, из этой затеи ничего не вышло.

Вторая попытка ее возрождения была предпринята в 1860 году прибывшими из города Лальска монахами, учредившими Троицко-Стефановский Ульяновский монастырь. Но и они больших результатов не добились.

Ситуация изменилась через шесть лет, когда по указу Священного Синода на Верхнюю Вычегду приплыла на пароходе группа соловецких монахов во главе с будущим настоятелем Ульяновского монастыря Матфеем. Под его руководством монахи и трудники принялись заготавливать лес и производить кирпичи для строительства, а иеромонахов Паисия и Феофилакта отправили в другие регионы собирать средства. И уже к 1875 году был построен двухэтажный Троицкий собор, через два года возведена 60-метровая колокольня, а затем монастырь обнесли каменной стеной с четырьмя угловыми башнями и крытой галереей.

К концу XIX века численность братии возросла с восьми до 56 человек, а весь монастырский ансамбль к тому времени насчитывал более тридцати зданий, куда помимо церкви и колокольни входили келейные и трапезные корпуса, а также хозяйственные постройки.

Младший брат Соловецкого монастыря был столь красив, что иногда его называли «таежной лаврой».

С благословения вождя

После прихода к власти большевиков Ульяновский монастырь разделил судьбу сотен других российских обителей – его закрыли, имущество разграбили, а часть монахов репрессировали.

Осенью 1918 года прошедшее в Усть-Сысольске Первое Зырянское агросовещание порешило в помещениях бывшего Ульяновского монастыря создать сельскохозяйственное училище. Средства для этого дела большевики вознамерились просить у самого Ленина, для чего отправили в Москву агронома Флегонта Бачуринского. Вождю мирового пролетариата идея понравилась. Выслушав ходока, он расхохотался и воскликнул: «Вместо затемнения умов просвещением будете заниматься! Правильно поступаете, товарищи».

Деньги на это дело тут же нашлись. Созданное на территории монастыря училище стало чем-то вроде совхоза. Оставшиеся на свободе монахи устроились в него на работу, а тех, кто был к труду не способен по возрасту и болезням, поместили в богадельню. В церквях продолжались службы.

В середине ноября 1919 года монастырь заняли белые. После благодарственного молебна за избавление от большевиков прошло собрание оставшихся насельников, на котором избрали новую администрацию для восстановления деятельности обители. Однако в марте 1920 года «избавители» отступили, прихватив с собой 13 коров, около 2000 пудов хлеба и 10 пудов овощей, завершив тем самым начатое красными разграбление.

В 1922 году сельхозучилище перевели в Усть-Сысольск, а спустя год закрыли в бывшем монастыре все действующие церкви. К концу десятилетия с них сняли колокола, затем по кирпичику разобрали Троицкий собор.

В годы Великой Отечественной войны в сохранившихся зданиях разместили госпиталь, а после ее окончания – психиатрическую больницу.

УСЕВЛОН – детеныш СЛОНа

Не менее горькая участь была уготована и Соловецкому монастырю. Его, как и Ульяновского собрата, превратили в совхоз, в котором трудились в основном монахи. При этом на их глазах оскверняли и разграбляли храмы и вскрывали мощи святых.

В 1923 году из бывшей обители вырастили СЛОНа – Соловецкий лагерь особого назначения. Через год на Соловки попал одесский коммерсант Нафталий Френкель, приговоренный к 10 годам лагерей за присвоение 8 тысяч долларов, переданных ему одним чекистом на сохранение. И тут он сумел проявить себя блестящим предпринимателем, возглавил эксплуатационно-производственный отдел администрации СЛОНа и превратил лагерь в многоотраслевую промышленную зону.

Идея строить социализм руками бывших уголовников и контрреволюционеров пришлась большевикам по душе, и СЛОН, подобно монастырям, тоже стал размножаться. Впрочем, Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» употребил более точную метафору, назвав Соловецкий лагерь «раковой опухолью на теле страны, почти сразу начавшей давать метастазы».

Первая «метастаза» угодила в Усть-Сысольск, где на улице Набережной (ныне Кирова) в деревянном доме в июне 1929 года разместили Управление северными лагерями особого назначения (УСЕВЛОН). И тогда же из Соловков в сторону Коми автономной области двинулась первая партия заключенных и специалистов экспедиции НКВД для разведки и организации нефтепромыслов в районе реки Ухты. УСЕВЛОН был призван из областной столицы руководить этим нелегким делом.

Другой объект, возводимый «метастазой СЛОНа», начинался в непосредственной близости от Управления – железная дорога Усть-Сысольск–Пинюг. Ее также строили заключенные, жившие в бараках лагпункта на городской окраине.

УСЕВЛОНу была уготована короткая жизнь. В конце 1929 года его перевели в Котлас, еще через год – в Сольвычегодск, а 6 июня 1931 года ликвидировали. Но и он успел дать «метастазы» – Усть-Вымский исправительно-трудовой лагерь, который должен был достроить железную дорогу, и Ухтпечлаг, охвативший значительную территорию Коми края с работающим населением в 58 тысяч человек.

Дорогу так и не завершили – всех заключенных, кто трудился над ее возведением, перебросили на строительство грандиозного Беломорканала. А Ухтпечлаг добывал в районе Ухты нефть, радий и асфальтиты, на Печоре – уголь, а также занимался лесозаготовками, возводил автомобильные и железные дороги. Однако и он в 1938 году приказал долго жить, породив, в свою очередь, «метастазы» в виде Воркутлага, Ухтижемлага и Севжелдорлага.

P.S. Монастырский ренессанс

«Раковая опухоль», коей являлся Соловецкий лагерь, постепенно затягивалась. В 1937 году СЛОН преобразовали в СТОН – Соловецкую тюрьму особого назначения, а через два года ее закрыли. Какое-то время там действовала школа юнг, а в 1967 году на базе бывшего монастыря создали Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, до сих пор являющийся крупнейшим музеем-заповедником России.

В годы перестройки на Большом Соловецком острове воссоздали церковный приход, а через некоторое время там же начал действовать Спасо-Преображенский мужской монастырь. Ныне музей и монастырь мирно сосуществуют, и Соловки притягивают к себе не заключенных и чекистов, а туристов и паломников.

Несколькими годами позже началось возрождение Ульяновского монастыря. В 1988 году уцелевшие сооружения передали строящемуся в Сыктывкаре заводу «Орбита», чтобы на его средства создать пансионат. Однако завод так и не был построен, а в 1994 году разрушенный на 70% и находившийся в аварийном состоянии монастырский архитектурный комплекс вернули верующим.

Потребовались многие годы для его восстановления, и сейчас он насчитывает шесть действующих церквей, колокольню, часовню и святой колодец. На первом этаже колокольни находится храм Зосимы, Савватия и Германа Соловецких, напоминая об исторической связи двух монастырей.

На месте деревянного здания, где некогда размещался УСЕВЛОН, ныне стоит баня № 3, а там, где был лагпункт, расцвел торгово-развлекательный комплекс «Рубликъ».

Игорь БОБРАКОВ.

Фото автора и из открытых источников в интернете.