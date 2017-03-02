Таксисту не понравился «непонятный» коми язык

В Сыктывкаре таксист отказался везти пассажиров из-за того, что они говорили между собой на коми языке. Об этом «Трибуне» сообщили обиженные женщины, участницы инцидента.

— Мы вызвали такси по номеру 21-21-21 ночью 24 февраля, чтобы ехать из города домой в Эжву, — рассказывают женщины. — В машину сели вчетвером. Как только начали общаться между собой по-коми, водитель нас одернул: «Не разговаривайте на этом языке, я его не понимаю!» Мы были в шоке. Говорим: «Как же так? Ведь коми — наш родной язык». После этого таксист совсем разозлился, остановил машину и велел нам убираться.

Оказавшись на улице, мы были вынуждены вызвать другое такси. А когда машина подъехала, то наученные недавним скандалом на всякий случай уточнили у водителя: как он относится к комиязычным пассажирам? Тот ответил: «Это моя работа, вожу всех — и коми, и русских, и негров…»

Прибыв по адресу, он попросил у нас 185 рублей. Мы заплатили 200 и сказали — сдачи не надо. Водитель пошутил: мол, это за то, что я вам по-коми разрешил разговаривать?..

Хоть на китайском!

Корреспондент «Трибуны» попросила прокомментировать эту ситуацию службу такси «Всегда», клиентами которой были обиженные женщины.

— К нам с подобной жалобой клиенты не обращались, — ответила специалист службы контроля и качества службы такси «Всегда» Яна Комиссарова. — Если их слова соответствуют действительности, то, конечно, водитель был не прав. Вы можете говорить на любом языке, хоть на китайском. Кстати, нашей службой пользуются в том числе иностранцы.

— А вообще, по каким причинам водитель может отказать в перевозке пассажира?

— Если клиент в нетрезвом состоянии. Если будет распивать спиртные напитки или курить в машине, вести себя неадекватно, к примеру, начнет выхватывать руль. Тогда мы вызываем охрану, поскольку это уже угроза жизни. Если же водитель такси действительно был не прав, то руководитель службы может его «отключить» от заказов или уволить.

Как в данном случае накажут водителя такси, неизвестно. Но, по словам специалиста службы контроля и качества, водитель такси заявил, что такой ситуации вообще не было: мол, женщин в Эжву не возил, в машину их не сажал, а тем более не высаживал. Что на самом деле произошло в машине, неизвестно — авто не оборудовано видеорегистратором.

Однако в компании имеется трек (это путь водителя, отслеженный по навигации), из которого видно, что он действительно забрал пассажиров на ул. Орджоникидзе, 50А, выехал на ул. Карла Маркса, свернул на ул. Красных партизан и высадил напротив сыктывкарской школы № 21.

— Об инциденте мы сообщили старшему менеджеру, будем разбираться. В данный момент мы его от работы пока отстранили, — сообщила Яна Комиссарова.

«В голове не укладывается»

Адвокат Роман Койдан, к которому корреспондент «Трибуны» обратилась с вопросом, как быть в данной ситуации, ответил:

— В данном случае граждане могут обратиться в правоохранительные органы, прокуратуру, Роспотребнадзор, сообщив им номер машины, маршрут, время, свидетелей. По закону о защите прав потребителей, любой гражданин имеет право воспользоваться перевозкой. Исполнитель не имеет права отказать. Естественно, пассажиры вправе разговаривать на любом языке. Это не может быть основанием для отказа в услуге. К водителю могут применить дисциплинарное взыскание, оштрафовать, уволить.

Председатель МОД «Коми войтыр» Алексей Габов согласен с адвокатом. По его мнению, женщинам нужно защищать свои права в суде.

— Так нельзя поступать, — говорит Алексей Иванович. — У меня это в голове не укладывается — почему в такси нельзя говорить по-коми?! А если я буду на родном языке говорить в магазине или в поликлинике, меня тоже откажутся обслужить? Считаю, что это хамство со стороны водителя.

Образования не хватает?

А вот как прокомментировала ситуацию министр национальной политики Елена Савтенко:

— Придавать инциденту какую-либо национальную окраску не стоит. Может, человек в силу своей безграмотности не понимает, что коми язык, как и русский, в нашей республике является государственным. На моей памяти это первый такой случай. Важно, чтобы подобное не повторялось.

— Наше министерство, Министерство образования и культуры работают над тем, чтобы коми речь звучала и адекватно воспринималась, — отметила Елена Викторовна. — И чтобы комиговорящие не чувствовали себя ущемленными, разговаривая на своем родном языке.

Екатерина МАКАРОВА.