Трехлетнего ребенка забыли в загоревшейся квартире

24 февраля во время пожара в Ижме погиб ребенок. Мальчик отравился угарным газом. При этом находившиеся в доме взрослые спаслись.

Тревожный сигнал о возгорании в одной из квартир трехквартирного деревянного дома по улице Лесная поступил в пожарно-спасательную службу Ижемского района в 22.08. Пожарная часть находится рядом, первые подразделения прибыли на место вызова уже через три минуты. Во время разведки помещений было обнаружено бездыханное тело мальчика 2013 года рождения.

Нехорошая квартира

В «нехорошей» квартире, рассказал один из соседей, регулярно происходили пьяные застолья. Молодые супруги спиртным не гнушались, в доме гуляли хмельные приятели. Частым гостем в доме был и дед малыша, который приводил туда своих дружков. В момент пожара он как раз гулял там с пьяной компанией.

Последнее время отец погибшего ребенка работал вахтовым методом. В тот трагический день он был на работе. А 28-летняя мама из-за пристрастия к алкоголю долго на одном рабочем месте не задерживалась.

Об этом ее «увлечении» наперебой говорят и жители маленькой деревни Пиль-Егор, где она родилась и выросла. Мать с маленьким сыном часто приезжала в родную деревню.

— Этот случай в районе вызвал большой резонанс, — говорит многодетная мать Алена Рочева (имя изменено — Ред.). — В маленьком селе, где каждый на виду, про пьющих родителей, конечно, все знали. Я сама сообщала об этом в районную комиссию по делам несовершеннолетних, но никакой реакции так и не последовало.

Тревожный «звонок»

Очевидцы говорят, что матери в момент пожара дома не было. Алкогольная компания успела выползти из сгоревшей квартиры. Про ребенка, который в этот поздний час спал на диване, никто из пьянчуг, вероятно, не вспомнил…

— Этот дикий случай с гибелью ребенка мы не намерены оставлять безнаказанным. Беда случилась по вине взрослых. Семья находилась в социально опасном положении, она должна была попасть в поле зрения соответствующих служб, — продолжает А. Рочева. — И ведь «тревожный звоночек» уже был: год назад в той же злополучной квартире во время очередной попойки скончался двухмесячный малыш, ребенок родственников. Но за гибель крохи тогда так никто и не ответил.

Пластилиновый самолетик

В районной комиссии по делам несовершеннолетних «Трибуне» ответили, что эта семья, как неблагополучная, ранее состояла на учете, но была снята год назад. За прошедший год тревожных сигналов в отношении семьи не поступало.

— Ванюша наш садик посещал почти два года, ходил в младшую группу, — говорит заведующая детским садом № 2 Наталья Чупрова. — Он посещал сад без пропусков, даже несмотря на то, что у родителей были долги по оплате. Мы шли навстречу семье, которая систематически испытывала финансовые проблемы. Как только с вахты возвращался отец, долги за посещение погашали.

— Ванюшу в садике с радостью ждали и воспитатели, и детишки. Он был каким-то особенно добрым, ласковым, дружелюбным и послушным мальчиком, — вспоминает Н. Чупрова. — К 23 февраля на последнем занятии он сделал подарок папе — с усердием вылепил из пластилина самолетик. А 8 марта малышу исполнилось бы четыре годика…

Наталья КОЛОДИНОВА.