В медицинском колледже — череда скандалов

В конце января в приемную министра образования Коми Натальи Михальченковой поступила жалоба, которую направила бывшая работница отдела кадров Сыктывкарского медицинского колледжа Галина Зезегова. Данный документ можно назвать своего рода аналитической запиской — на семи страницах здесь рассказывается о действиях директора данного учебного заведения Веры Пилипенко, руководящей колледжем с февраля 2015 года.

Кадровая чехарда

Галина Николаевна рассказывает, что за последние 10 лет в колледже сменилось шесть руководителей, и от нового назначенца, пришедшего из министерства, сотрудники ожидали улучшения по всем направлениям деятельности. Но начавшая с оптимизации деятельности директриса мгновенно настроила коллектив против себя, сократив штаты и введя новые должности — с повышенными окладами и непонятными функциями. Причем, как пишет бывший кадровик, недовольных стали выживать самыми изощренными способами. За неполных два года директорства из колледжа ушли «по собственному желанию» или были сокращены 14 сотрудников. Причем не рядовых, а в основном занимавших руководящие должности, ведущих специалистов с большим педагогическим и производственным стажем (в жалобе приведены фамилии уволенных).

А еще Галина Зезегова приложила к своему письму акт проверки деятельности колледжа со стороны министерства на предмет соответствия государственным образовательным стандартам, составленный через год после того, как Вера Анатольевна Пилипенко уселась в директорское кресло. В нем порядка восьмидесяти пунктов несоответствия требованиям, что должно было привести к немедленному увольнению директора.

Увы, с этим актом должны были ознакомить коллектив учебного заведения. Но об этом документе работники колледжа узнали только в суде, где слушалось дело о подделке подписей под коллективным договором. А вот со стороны министерства, проводившего проверку, реакции так и не последовало: директор продолжила свою деятельность.

Профсоюз предупреждал!

Надо отметить, что еще год назад к тогдашнему министру образования РК Моисеевой-Архиповой обратился профком колледжа с аналогичной просьбой-требованием. В частности, профком сообщал: «В кадровых вопросах Пилипенко В.А. придерживается назначения сотрудников не по профессиональным и деловым качествам, а по принципу личной преданности и еще меньшей компетентности, чем у нее самой».

В качестве примера приводилось назначение В. Евлампиевой на должность начальника правового, кадрового и документационного отдела, кандидатура которой не соответствовала требованиям, предъявляемым к претенденту. Профком информировал министра о том, что прокуратура потребовала привлечь виновных за нарушения и отстранить даму от должности. Однако директор приказала провести фиктивную аттестацию специальной комиссией, в которую вошли два преподавателя истории, бухгалтер и сотрудник этого же отдела, то есть подчиненный Евлампиевой.

«При указанных обстоятельствах дальнейшее нахождение Пилипенко В.А. на посту директора не только недопустимо, но и опасно для нормального функционирования учебного заведения», — утверждалось в обращении профкома медколледжа.

Стоматолога «удалили»

Однако мнение коллектива тогдашнее руководство Минобраза не услышало. Между тем в колледже разгорались самые настоящие кадровые войны. А о методах лучше всего расскажет история с изгнанием из колледжа преподавателя Константина Казакова.

Началось с того, что в интернет-приемную министерства поступила жалоба от студентов 321 группы: преподаватель стоматологии Казаков не проводит занятия, поэтому учащиеся вынуждены заниматься самостоятельно. Кроме того, «препод» требует от своих подопечных приобретать моющие средства и проводить уборку помещений. В довершение ко всему — фальсифицирует данные в журнале.

Когда началась служебная проверка, выяснилось, что стоматологи 321 группы никуда не жаловались и ничего подобного не заявляли.

Самого же Казакова по телефону пригласили в министерство для дачи объяснений. Он послушно отправился «на ковер», а в это время в медколледже появилась комиссия и зафиксировала: преподаватель отсутствует, занятие не проводит. Что и следовало доказать. И хотя остальные обвинения не подтвердились, Казаков был наказан, а через некоторое время ему пришлось уволиться.

Самое смешное выяснилось потом. Константин Казаков обратился в органы с просьбой помочь выяснить происхождение письма-жалобы, отправленного по электронной почте. Получив текст, он обнаружил, что написан тот явно не учащимся среднего учебного заведения. И вскоре отдел «К» полиции это подтверждает! Выясняется, что за анонимной подписью «Студент» скрывается один из преподавателей колледжа, установлен адрес и даже код компьютера, с которого отправлена фальшивка…

Анатолий ПОЛЬКИН.

P.S. Сейчас уволенные сотрудники медколледжа намерены добиваться восстановления на работе. Кроме того, продолжается расследование дел о клевете, о поддельных подписях, будет дан ход и делу об анонимке. Интересно, как это все воспринимают студенты медколледжа? Вряд ли судебные тяжбы и затяжные конфликты среди преподавателей способствуют учебному процессу.