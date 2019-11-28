Юная Джульетта на самом деле – мужик

В Сыктывкар едет на гастроли московский «Театр Луны». 30 ноября на сцене драмтеатра им. В. Савина коллектив покажет постановку болгарского режиссера Лилии Абаджиевой «Ромео и Джульетта #алхимиялюбви».



Как сообщили «Трибуне» в драмтеатре, это не пересказ шекспировской пьесы. Здесь трагедия пересекается с комедией, гротеском и клоунадой, сонеты Шекспира звучат в унисон с поэзией Поля Элюара и философскими трактатами Серена Кьеркегора, а классический видеоряд в ренессансном стиле переходит в «театр теней», дополненный эффектными 3D-проекциями.

Главной особенностью постановки является исполнение всех ролей исключительно мужчинами, как это и было в Шекспировском театре «Глобус». Джульетту в спектакле играет артист Семен Литвинов, Ромео – Артур Сопельник.

– Пожалуй, многие, услышав, что в постановке с женскими действующими лицами играют одни мужчины, отнесутся бы скептически к этой идее. Но в спектакле «Театра Луны» все невероятно деликатно, уместно и красиво, – уверяют в театре. – Здесь вы не увидите пошлости, только глубокий смысл, бессмертную красивую историю любви, нереальную отдачу и приятный юмор.

Очень важный момент – как показать любовные соприкосновения, например, поцелуи Ромео и Джульетты в игре мужчин? Как воспримет это зритель, тем более в классической пьесе? На этот вопрос в одном из интервью Лилия Абаджиева ответила: «Я уверена, после первой сцены все забудут, что это мужчины. И будут смотреть только актерскую игру, смысл, значения».

Кстати, режиссер делает это очень деликатно, не двояко, через образные прикосновения, без поцелуя как такового. Подобный подход не вызывает у зрителя неоднозначной реакции.

Екатерина МАКАРОВА.