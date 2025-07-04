Затянувшейся дождливой погоды в Коми хватило уже предостаточно – той же столице нанесен значительный урон, который дорого обойдется для бюджета.



Есть все основания говорить и об уроне репутации власти. Именно ненастная погода стала той лакмусовой бумажкой, которая в очередной раз, говоря словами советского классика Владимира Маяковского, «весомо, грубо, зримо» показала, что столичная инфраструктура запущена, а чиновники просто не в состоянии эффективно выполнять свои прямые обязанности.

Опять «поплыла»!

Недостроенная набережная в Кировском парке Сыктывкара ожидаемо «поплыла». А ведь в нее на протяжении уже более десяти лет с завидной регулярностью вкладывались сотни миллионов рублей (в пересчете на сегодняшний курс рубля есть все основания говорить о многомиллиардных суммах).

Напомним, что еще в «нулевые» годы тогдашний столичный градоначальник Роман Зенищев (холуи называли его «самым креативным сити-менеджером России») решил заняться Кировским парком, где в то время был популярный у горожан песчаный пляж (на табличку с предостережением «Купаться запрещено» никто не обращал внимания), а вдоль Сысолы тянулась узенькая и кривоватая асфальтированная дорожка, которую периодически подмывало. Так вот эту дорожку убрали, чтобы приступить к основному этапу благоустройства – возведению набережной.

До основного этапа работ Роман Валерьевич не досидел в кресле градоначальника, а надолго присел за противозаконную деятельность. В 2013 году, уже при новом мэре, строительная компания «Тетра» взяла на себя обязательство в течение двух лет обустроить набережную за 435 млн рублей (провести противооползневые и берегоукрепительные работы). Увы, ничего путного из этого не вышло: первым же ливнем весь завезенный в огромном количестве строительный материал попросту смыло в реку. Уже потом говорили, что не было толком проведено обустройство ливневой канализации и дренажных сооружений.

Тяжелое «наследство»

А дальше в течение десяти лет периодически проводились какие-то работы, но больше было разговоров об отсутствии должного финансирования и помощи федерального центра. Еще было много громких и пустых обе-

щаний со стороны столичных и республиканских властей «довести начатое дело до конца».

Правда, нынешний врио главы Коми Ростислав Гольдштейн по поводу набережной пока не делал никаких публичных заявлений. Похоже, пока он вникает в суть доставшихся ему «по наследству» проблем. В мае на аппаратном совещании в Желтом доме новый руководитель региона обратил внимание на то, что стоимость материалов для набережной – 400 миллионов, а сам проект оценивается почти в два миллиарда рублей! Что-то дороговато обходятся работы только по планированию основной архитектуры.

Сысолу теряем

Судя по тому, что сегодня мы видим в Кировском парке, набережная появится здесь еще не скоро. А вполне возможно, что ее вообще не будет, поскольку Сысола может поменять свое русло, а территория возле Сыктывкара превратится в заболоченную местность.

В ноябре 2024 года Минприроды Коми заявило о проведении в этом году научно-исследовательских работ, чтобы иметь представление об изменении русловых процессов Сысолы и Вычегды. «Чтобы набережная в Кировском парке не осталась без реки, так как русла северных рек изменчивы», – заявляла руководитель (теперь уже бывшая) природоохранного ведомства Екатерина Киселевич. Ждем выводов ученых…

Наиглупейшая ситуация

Вообще, с Кировским парком не только столичная, но республиканская власть попала в наиглупейшую ситуацию. Что ставит под сомнение их способность реализовать технические проекты, даже не очень сложные. Тем более что можно продолжить ассоциативный ряд: набережная в Кировском парке, санаторий в Серегово (Княжпогостский район), аэропорт под Сыктывкаром, ну и далее по списку. И в каждом случае речь идет о миллиардных суммах – разворованных или потраченных впустую.

В апреле прошлого года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на Днях Республики Коми в Москве вспомнила о Кировском парке, она даже обе-

щала осенью приехать в Сыктывкар и проконтролировать, как идет стройка, а также перерезать ленточку на открытии отремонтированного Дома культуры в селе Айкино Усть-Вымского района, для которого она вроде как пробивала финансирование. Приехала Валентина Ивановна в Коми только минувшей весной, но ни о Доме культуры, ни о Кировском парке уже не вспоминала, по крайней мере, публично.

«Инспектор» дождь

Затяжные дожди размыли и подъезд к понтонной переправе, которую планируется использовать во время ремонта краснозатонского моста. В Минстрое Коми считают, что в случившемся аврале виновата подрядная организация, которая не очень серьезно отнеслась к своим прямым обязанностям: не завершила работы по устройству водоотвода, щебеночного основания, устройству покрытия из железобетонных плит и укрепления обочин.

Похоже, что именно дождь у нас становится главным «инспектором», а не надзорные органы. Не они разве должны были следить за качеством работ, проводимых все в том же Кировском парке?

Сергей МОРОХИН.