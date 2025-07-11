И где же тут яблони? Новая «общественная территория» в Коми пока удивляет лишь огромными тратами на нее

Контрольно-счетная палата Коми проверила законность и эффективность бюджетных расходов на благоустройство общественных территорий в Сыктывкаре.



Из подготовленного КСП отчета следует, что в 2024 и истекшем периоде 2025 года в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» администрация Сыктывкара освоила 280 млн 574 тысячи рублей (107 млн 716 тысяч рублей – средства республиканского бюджета). Было благоустроено 10 дворовых и 10 общественных территорий.

Из последних, пожалуй, особо выделяется «Яблоневая аллея», расположенная между улицами Интернациональной и Ленина, то есть в самом центре столицы. Само ее появление вызвало у жильцов соседних домов неоднозначную реакцию. Причем критика была обоснованной, поскольку подрядчики поначалу слишком рьяно взялись за переустройство территории – то есть «под топор» пошли в том числе и деревья, которые должны были стать частью будущей аллеи.

Чахлые деревья

Прошедшей весной народ сильно возмущался тем, что завезенные откуда-то с югов саженцы «сохнут» под солнцем и нет признаков того, что кто-то займется их посадкой. В итоге вроде как большую часть саженцев отбраковали, поскольку, как неожиданно выяснилось, они не смогут выжить в условиях наших сложных погодных условий.

В отчете КСП отмечается низкое качество работ по покрытию территории гранитной брусчаткой и бетонными плитами, высота слоя плодородного грунта (растительной земли) при устройстве газона неравномерная, ну и так далее. Дотошные проверяющие не оставили без внимания и арт-объект «Библиомодуль», проще говоря – общественный шкафчик для книг, у которого были деформированы крепления ручек на дверцах, на петлях дверец разрушены сварные швы…

В общем, все эти выявленные проверяющими недочеты достаточно быстро, а главное, не сильно затратно устраняются, другое дело – растительность. На «Яблоневой аллее», как следует из официальных источников, планируется высадить 539 зеленых насаждений: яблони, клены, березы, различные кустарники стефанандры, пузыреплодники, спиреи, ну и так далее.

Сам «яблоневый» проект оценивается примерно в 50 млн рублей. Сумма значительная, но надо иметь в виду, что в нее входит и замена ветхих коммунальных сетей, чтобы в будущем минимизировать проведение здесь разного рода аварийных работ.

Яблоневой назвали аллею потому, что здесь раньше росли яблони. Старые яблони срубили и вроде как посадили молоденькие. Только приживутся ли они? Деревья какие-то чахлые, листочки на них суховатые, как у банного веника – не аллея, а какой-то «гербарий».

Конечно, это сугубо личное мнение, но пока что «Яблоневая аллея» производит, мягко говоря, странное впечатление.

Сергей ПАВЛОВ.