За полгода потребительская инфляция в республике составила 3,9%. Комистат опубликовал данные о том, что подорожало и что поде-шевело в республике в июне.

Продовольственные товары

Продукты питания в июне в целом подешевели на 0,2%, хотя не обошлось и без повышения цен. Стали дороже: креветки (10%), морковь, свекла (8%), свинина, огурцы, яблоки (5%), соленая и копченая рыба, газировка, кетчуп – на 4%; курица, творожные сырки, апельсины, кексы и кофе (3%), колбасы, сельдь, молоко, сгущенка, кальмары, гречка (2%).

Стали дешевле: капуста (на 21%), сладкий перец (14%), яйца (13%), лук (9%), лимоны и зелень (7%), бананы (4%), рис и зеленый чай (3%), красная икра, йогурт, брынза, шоколадные конфеты (2%).

Промышленные товары

Непродовольственные товары в июне подешевели в среднем на 0,2%. Стали обходиться дороже спички (6%), хозяйственное мыло (5%), зубные щетки (4%), корм для животных – на 2%.

При этом подешевели: электропылесосы (на 7%), ноутбуки, стиральные машины, пена для бритья (6%), микроволновки, телевизоры, смартфоны, дезодоранты, носки, колготки, велосипеды, ламинат (2-4%). Бензин подорожал на 0,9%, газомоторное топливо подешевело на 0,3%, дизельное топливо в цене не изменилось.

Лекарства

В июне подорожали троксерутин (5%), но-шпа, гепариновая мазь, валосердин, лизобакт (3%), ибупрофен, верошпирон, перекись водорода, аскофен, анальгин, левомеколь, граммидин, вата (2%). Снизились цены на аспирин, парацетамол, лоперамид, йод, валидол, корвалол (2-3%).

Дорогие Эмираты

Отдых в ОАЭ вырос в цене на 15%, в отдельных странах Юго-Восточной Азии – на 10%, Средней Азии – на 3%. Снизились цены на поездки в страны Закавказья (16%), Беларусь (11%), Египет (3%), Турцию (1%).

Деньги – на койку

Пребывание пациента в круглосуточном стационаре стало обходиться на 5% дороже, физиотерапевтическое лечение — на 3%, первичный консультативный прием у врача, УЗИ брюшной полости, гастроскопия, общий анализ крови, первичный консультативный осмотр у стоматолога, МРТ и КТ – на 1-2%.

Прочие услуги

Ремонт и пошив одежды подорожали на 3%, ремонт холодильников – на 2%, установка пластиковых окон и услуг почтовой связи – на 1%.

При этом снизилась стоимость каско (на 9%), проезда в поездах дальнего следования (2%) и аренды двухкомнатной квартиры (1%).